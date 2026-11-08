Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Hải Phòng, Top 3 người đẹp gồm Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi đã có buổi gặp gỡ truyền thông trong những giờ đầu tiên đảm nhận danh hiệu mới.

Không còn những bộ đầm dạ hội lộng lẫy trên sân khấu, cả ba lựa chọn áo dài truyền thống với những gam màu trang nhã. Đội vương miện và đeo dải băng danh hiệu, ba nàng hậu xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, liên tục mỉm cười và tạo dáng trước ống kính.

Đáng chú ý, dù đều thuộc thế hệ sinh năm 2006, mỗi người đẹp lại mang đến một phong cách riêng, từ nét thanh tú của tân hoa hậu đến vẻ ngọt ngào, nữ tính của hai á hậu.

Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang nổi bật với áo dài đỏ, nhan sắc thanh tú

Trong buổi gặp gỡ truyền thông, Nguyễn Yến Trang trở thành tâm điểm khi diện chiếc áo dài đỏ nổi bật, được trang trí họa tiết hoa sen cùng những chi tiết thêu mềm mại. Mái tóc đen dài được để thẳng, buông tự nhiên, kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật gương mặt thanh tú.

Sắc đỏ của trang phục giúp tân hoa hậu trở nên nổi bật khi đứng giữa hai á hậu. Trong những khoảnh khắc được ghi lại, Yến Trang liên tục nở nụ cười, giữ phong thái nhẹ nhàng khi đứng trước ống kính.

Người đẹp Hà Nội sinh năm 2006, hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trước khi đăng quang, cô đã trải qua hành trình nhiều tháng tập luyện, tham gia các hoạt động cộng đồng và tranh tài cùng 24 thí sinh khác.

Đặc biệt, mẹ Yến Trang từng tiết lộ con gái ở nhà vốn là người dịu hiền, nhẹ nhàng và khá nhút nhát. Việc tham gia Hoa hậu Việt Nam đã giúp cô trưởng thành, tự tin hơn trong giao tiếp và trình diễn. Điều này phần nào được thể hiện qua những khoảnh khắc Yến Trang xuất hiện trước truyền thông sau khi giành vương miện.

Ảnh: Pa Dun

Á hậu 1 Khánh Linh ngọt ngào, Á hậu 2 Phương Nghi nền nã trong tà áo dài

Đứng bên cạnh tân hoa hậu là Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh. Người đẹp lựa chọn chiếc áo dài màu hồng phấn với chất liệu có độ bóng nhẹ, thiết kế cổ cao và tay dài truyền thống.

Khánh Linh ghi điểm nhờ gương mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và mái tóc dài được tạo kiểu uốn sóng mềm mại. Gam màu hồng dịu dàng càng tôn lên nét đẹp nữ tính của cô. Khi đứng cạnh Yến Trang, Á hậu 1 thường xuyên mỉm cười và tạo dáng trước máy ảnh, thể hiện phong thái khá tự nhiên sau đêm chung kết.

Khánh Linh sinh năm 2006, đến từ TP.HCM, từng gây chú ý với thành tích học tập tốt và khả năng ngoại ngữ. Không chỉ giành danh hiệu Á hậu 1, cô còn nhận giải Đại sứ Nhân ái tại cuộc thi năm nay.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe sắc sau đêm đăng quang. Video: Pa Dun

Trong khi đó, Á hậu 2 Lê Phương Nghi lựa chọn áo dài màu trắng ngà với họa tiết hoa thêu nhẹ nhàng. Thiết kế cổ cao, tay dài kết hợp cùng mái tóc đen uốn sóng lớn khiến người đẹp toát lên vẻ nền nã, thanh lịch.

Khác với sắc đỏ nổi bật của Yến Trang hay vẻ ngọt ngào trong gam hồng của Khánh Linh, Phương Nghi tạo ấn tượng bằng phong cách dịu dàng, trang nhã. Trong các đoạn video sau đăng quang, cô thường xuyên nở nụ cười tươi, vẫy tay chào ống kính và đứng tạo dáng cùng hai người đẹp còn lại.

Phương Nghi sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, hiện theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II TP.HCM. Trước khi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 và sở hữu thành tích học tập nổi bật.

Ba nhan sắc, ba phong cách trong những giờ đầu sau đăng quang

Điểm đáng chú ý trong những hình ảnh mới nhất của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 chính là sự đồng điệu trong cách lựa chọn trang phục. Cả ba đều xuất hiện với tà áo dài truyền thống, kết hợp vương miện và dải băng danh hiệu, tạo nên khung hình nổi bật trong buổi gặp gỡ truyền thông.

Nếu Yến Trang thu hút ánh nhìn với sắc đỏ và mái tóc dài suôn thẳng, Khánh Linh mang đến vẻ ngọt ngào cùng những lọn tóc uốn bồng bềnh, thì Phương Nghi ghi dấu bằng phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng trong tà áo dài trắng ngà.

Trong các đoạn video, ba nàng hậu liên tục thay đổi vị trí, mỉm cười và tạo dáng cùng nhau. Những khoảnh khắc đời thường sau đêm chung kết cũng cho thấy hình ảnh gần gũi hơn của các người đẹp khi không còn phải thực hiện những phần thi căng thẳng.

Với tuổi đời còn rất trẻ, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức bước vào hành trình mới sau khi được trao danh hiệu. Bên cạnh nhan sắc, học vấn và những hoạt động trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ là các yếu tố giúp ba người đẹp xây dựng dấu ấn riêng.

Còn ở thời điểm hiện tại, những hình ảnh đầu tiên sau đăng quang đã mang đến một khung hình đẹp của ba thế hệ nhan sắc trẻ, cùng khoe sắc trong tà áo dài Việt Nam.