Top 5 mỹ nhân cổ trang Việt Nam năm 2026: Lan Ngọc xứng danh ngọc nữ nhưng chưa sang chảnh bằng cái tên cuối

Năm 2026 đánh dấu cột mốc tương đối "sôi động" của mảng phim cổ trang Việt Nam. Bên cạnh các dự án điện ảnh trải dài từ đầu đến tận cuối năm, vẫn có một số tác phẩm truyền hình và chiếu mạng đặc sắc, thu hút sự chú ý của khán giả trong nước. Dưới đây là những mỹ nhân cổ trang nổi bật về nhan sắc, khí chất của màn ảnh năm nay, bất kể nội dung phim có chất lượng hay không.

5. Lê Thu (Tri Huyện Đại Nhân)

Lê Thu gây chú ý khi xuất hiện trong Tri Huyện Đại Nhân, một trong những web drama cổ trang ít ỏi của năm nay. Dự án kết hợp yếu tố xuyên không, tình cảm và trinh thám kỳ bí, kể về An Nhiên - một nữ nhà văn hiện đại bất ngờ xuyên vào chính tác phẩm của mình và trở thành nhân vật phản diện cùng tên. Biết trước kết cục bi thảm của nhân vật, cô tìm mọi cách thay đổi cốt truyện, tránh xa những tình tiết dẫn đến cái chết.

Tuy phim dính phải nhiều tranh cãi đạo nhái nội dung phim Hoa ngữ, nhưng tạo hình của Lê Thu vẫn khá nổi bật. Đặc biệt khi đặt cạnh một số bạn diễn nữ khác trong phim, ngôi sao của Lật Mặt 7 vẫn không hề lép vế, trái lại có nét cuốn hút riêng và vẫn thuyết phục rằng cô là một người hiện đại "xuyên" về thế giới xưa.

4. Mai Phương (Trùm Sò)

Hoa hậu Mai Phương có màn chạm ngõ điện ảnh đáng chú ý trong Trùm Sò, phim hài Tết lấy cảm hứng từ tích truyện dân gian Ngao Sò Ốc Hến. Người đẹp đảm nhận vai Thị Hến, một góa phụ xinh đẹp được nhiều người đàn ông ở Làng Sứa Đỏ để mắt. Nhân vật mang vẻ ngoài mềm mại, duyên dáng nhưng không hề yếu đuối như những gì người khác vẫn nghĩ.

Thế nhưng khi rơi vào tình huống nguy hiểm, Thị Hến sẵn sàng đứng lên bảo vệ bản thân và những người mình yêu quý, thậm chí có những màn đối đầu quyết liệt bất ngờ. Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tay của Mai Phương sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022. Để hóa thân thành nhân vật, cô phải làm quen với diễn xuất trước ống kính và những cảnh hành động, từ đó thể hiện ổn nét nữ tính lẫn mạnh mẽ, tạo nên điểm nhấn riêng giữa dàn nhân vật.

3. Lê Trần Thanh Tâm (Huyền Tình Dạ Trạch)

Đảm nhận vai công chúa Tiên Dung, Thanh Tâm là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong bộ phim nhận ý kiến trái chiều nảy lửa như Huyền Tình Dạ Trạch. Tác phẩm khai thác truyền thuyết tình yêu giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung, đồng thời tái hiện đời sống của cư dân Việt cổ ven sông Hồng thời các Vua Hùng. Trong phim, Tiên Dung iện lên với vẻ đẹp đài các của công chúa, nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự mạnh mẽ, khao khát tự do nhất định.

Vai diễn đòi hỏi Thanh Tâm phải thể hiện được thần thái cao quý, trung dung nhưng vẫn có bản lĩnh, mang tính biểu tượng văn hóa dân gian. Đặc biệt, phục trang, hoa văn và tạo hình của nữ diễn viên được xây dựng theo cảm hứng từ văn hóa cư dân Văn Lang, tạo nên diện mạo khác biệt so với những hình tượng cổ trang thường thấy trên màn ảnh.

2. Ninh Dương Lan Ngọc (Chị Chị Em Em 3)

Dù phải chia đất diễn với Kỳ Duyên và Chi Pu, Lan Ngọc vẫn hoàn toàn tỏa sáng trong một tác phẩm rắc rối như Chị Chị Em Em 3. Sau khoảng 4 năm vắng bóng, nàng "ngọc nữ" trở lại với hình tượng Thị Liễu, một cô gái sắc sảo sống giữa xã hội Bắc Bộ xưa. Khác với những vai diễn giàu năng lượng, hài hước trước kia, Thị Liễu là nhân vật có nhiều lớp tâm lý phức tạp, đòi hỏi khả năng tiết chế cảm xúc và thể hiện những giằng xé nội tâm.

Đặt trong không gian văn hóa Kinh Bắc với nhiều lễ nghi phong kiến, Thị Liễu mang vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành, đồng thời ẩn chứa nhiều bí mật. Cùng với diễn xuất được đánh giá tốt nhất bộ 5 nhân vật chính, Lan Ngọc là điểm thu hút hiếm hoi giúp bộ phim đạt cột mốc doanh thu trăm tỷ trong thời điểm nước rút cuối năm.

1. Đỗ Thị Hải Yến (Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh)

Dù vấp phải chỉ trích và thất bại doanh thu nhưng không thể phủ nhận rằng, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh có những khoảnh khắc đẹp nao lòng đến từ Đỗ Thị Hải Yến. Nữ diễn viên hóa thân thành Hoàng hậu họ Dương, dựa trên cảm hứng về thân phận một người phụ nữ đứng giữa biến chuyển quyền lực và vận mệnh đất nước.

Thay vì chỉ tập trung vào vẻ đẹp quyền quý, vai diễn còn đòi hỏi Đỗ Thị Hải Yến thể hiện sự cô độc, giằng xé và sức nặng trách nhiệm của một người phụ nữ ở vị trí đặc biệt trong hoàng cung. Điểm nhấn đáng chú ý là tạo hình hoàng hậu với trang phục được nghiên cứu dựa trên tinh thần văn hóa thời Đinh. Từng lớp áo, họa tiết và màu sắc được ekip chú trọng, nhằm tái hiện vị thế hoàng gia trong bối cảnh lịch sử.