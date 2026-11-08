Quá khứ của Nguyễn Yến Trang - Tân Hoa hậu Việt Nam

Tối 7/11, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Yến Trang. Vượt qua 24 thí sinh còn lại, cô chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá, kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh. Ngay sau khoảnh khắc đăng quang, những thông tin về tân Hoa hậu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội. Cô hiện là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, theo học chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Đáng chú ý, người đẹp từng chia sẻ ước mơ trở thành Hoa hậu từ khi còn nhỏ. Sau thời gian trau dồi kiến thức, kỹ năng và hoàn thiện bản thân, Yến Trang quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026 để biến mong muốn năm nào thành hiện thực.

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 20

Nguyễn Yến Trang là một trong những ứng viên bứt phá ở chặng cuối đường đua

Bên cạnh thành tích tại cuộc thi, nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong những bức ảnh đăng trên trang cá nhân, Nguyễn Yến Trang sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng các đường nét hài hòa. Khi chưa đội vương miện, người đẹp đã gây chú ý bởi vẻ ngoài nữ tính, rạng rỡ và vóc dáng cân đối.

Với chiều cao 1,73m, Yến Trang có lợi thế hình thể khi diện nhiều kiểu trang phục khác nhau. Trong những hình ảnh đời thường, cô không bó buộc bản thân vào một phong cách nhất định mà thường xuyên thay đổi cách ăn mặc. Có lúc người đẹp lựa chọn những thiết kế nữ tính, nhẹ nhàng, khi khác lại ưu tiên trang phục tôn đường cong, khoe lợi thế vóc dáng.

Mặt mộc xinh xắn, trẻ trung của Nguyễn Yến Trang

Cô gái sinh năm 2006 sở hữu đôi mắt tròn long lanh và khuôn mặt hài hoà

Yến Trang tự tin biến hoá với nhiều phong cách trong cuộc sống đời thường

Nguyễn Yến Trang có sở thích với việc cắm hoa

Cô thích diện những trang phục nhẹ nhàng, nữ tính

Nguyễn Yến Trang khoe vóc sáng thon gọn

Cô được nhận xét phong cách đến nhan sắc đều trẻ trung, đúng với lứa tuổi 20

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhận xét về Tân hoa hậu Nguyễn Yến Trang: "Mới ngày nào, em còn là cô gái nhỏ nhắn, có phần nhút nhát và rụt rè khi tham gia Hoa hậu Sinh viên Việt Nam. Vậy mà hôm nay, cô gái ấy đã trưởng thành, bản lĩnh, tự tin và tỏa sáng rực rỡ trên hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Thật vui và tự hào khi được chứng kiến sự trưởng thành của em qua từng chặng đường. Danh hiệu hôm nay không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới đầy ý nghĩa. Chúc em sẽ luôn giữ được sự chân thành, bản lĩnh và trái tim nhiệt huyết của mình".