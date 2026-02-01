Trong văn hóa phương Đông, Lập xuân không đơn thuần là một ngày trên tờ lịch, đó là khoảnh khắc "dương khí" trỗi dậy mạnh mẽ nhất, xua tan cái lạnh lẽo, tù đọng của mùa đông. Đây chính là lúc vận khí của con người có sự xáo trộn và tái sắp xếp. Người xưa vẫn bảo "vạn vật khởi đầu nan", nhưng với 3 con giáp dưới đây, khởi đầu của họ lại là một thảm đỏ trải đầy hoa hồng và kim tiền.

Không phải là sự may mắn từ trên trời rơi xuống một cách vô lý, mà chính là sự hội tụ giữa nỗ lực âm thầm suốt thời gian qua và sự giao hòa tuyệt vời của thiên thời – địa lợi. Khi đất trời cựa mình, túi tiền của họ cũng bắt đầu "phình" to, mọi dự định ấp ủ bấy lâu nay bỗng chốc tìm được đúng quỹ đạo để bứt phá.

1. Tuổi Thìn: Rồng bay lên cao, hái lộc trời cho ngay ngưỡng cửa

Cái tên đầu tiên phải nhắc đến chính là những người tuổi Thìn. Bản thân người tuổi Thìn vốn mang trong mình dòng máu của sự kiêu hãnh và tầm nhìn xa trông rộng, và tiết Lập xuân năm nay chính là "long vân hội lộc" (rồng gặp mây). Nếu như thời gian trước, bạn cảm thấy mình như một con thuyền đang phải ngược dòng nước, làm nhiều nhưng thu lại chẳng bao nhiêu, thì đây chính là lúc dòng nước ấy đổi chiều.

Trong công việc, những dự án tưởng chừng bị đình trệ bỗng nhiên nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, hoặc một cơ hội đầu tư từ lâu bạn không để ý nay lại mang về lợi nhuận bất ngờ. Tài vận của người tuổi Thìn lúc này không chỉ đến từ lương thưởng mà còn từ những nguồn thu nhập tay trái.

Sự nhạy bén với con số và trực giác nhạy bén sẽ giúp bạn chốt được những thương vụ "béo bở". Đừng ngần ngại thực hiện những kế hoạch lớn, bởi vận may đang đứng về phía bạn, chỉ cần một cú hích nhẹ là tiền bạc sẽ đổ về như thác đổ, giúp bạn có một khởi đầu năm mới sung túc, chẳng phải lo nghĩ chuyện chi tiêu.

2. Tuổi Hợi: Phúc tinh chiếu rọi, ngồi không cũng có tiền rơi trúng đầu

Người ta vẫn nói người tuổi Hợi là con giáp có số hưởng, nhưng thực tế, sự tử tế và cách sống biết trước biết sau mới chính là "thỏi nam châm" hút tài lộc của họ. Bước vào tiết Lập xuân, cung tài bạch của tuổi Hợi rực sáng nhờ sự xuất hiện của các cát tinh. Đây là giai đoạn mà bạn sẽ thấy mọi việc mình chạm tay vào đều hóa thành thành quả thực tế. Nếu bạn đang làm kinh doanh, khách hàng sẽ tự tìm đến nườm nượp, đơn hàng đi vèo vèo mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức quảng bá.

Với những người làm công ăn lương, sự tận tụy của bạn cuối cùng cũng được cấp trên ghi nhận bằng một khoản thưởng nóng hoặc quyết định tăng lương đầy thuyết phục. Điểm đặc biệt của người tuổi Hợi trong tiết Lập xuân này chính là "vận may từ người thân". Có thể bạn sẽ nhận được một món quà giá trị hoặc một lời gợi ý kinh doanh cực kỳ triển vọng từ một người bạn cũ. Cuộc sống của tuổi Hợi lúc này nhẹ nhàng như mây trôi, không cần tranh đấu gay gắt nhưng tiền tài vẫn cứ thế sinh sôi nảy nở, khiến nhiều người chỉ biết ước ao.

3. Tuổi Dậu: Kim kê báo hỷ, tài lộc khởi sắc sau bao ngày chờ đợi

Khác với sự ồn ào, vận trình của tuổi Dậu trong tiết Lập xuân lại mang sắc thái bền bỉ và vững chắc. Những chú Gà vốn nổi tiếng với sự cần cù, chịu khó, và đây chính là thời điểm bạn thu hoạch những hạt mầm mình đã gieo trồng trong suốt mùa đông giá rét. Thần Tài dường như đang dành sự ưu ái đặc biệt cho con giáp này khi mở ra những hướng đi mới trong sự nghiệp.

Tiền bạc với tuổi Dậu lúc này không đến một cách ồ ạt nhưng lại cực kỳ ổn định và có xu hướng tăng dần đều. Bạn sẽ thấy mình có duyên lạ lùng với những công việc liên quan đến môi giới, tư vấn hoặc sáng tạo. Mỗi lời bạn nói ra, mỗi ý tưởng bạn đề xuất đều có giá trị "hái ra tiền".

Điều đáng mừng hơn cả là không chỉ tài chính hanh thông, mà cả gia đạo của người tuổi Dậu cũng rất êm ấm, tạo hậu phương vững chắc để bạn yên tâm "chinh chiến" bên ngoài. Hãy tin rằng, mọi mệt mỏi đã ở lại phía sau, trước mắt bạn là một bầu trời rực rỡ với những khoản lợi nhuận kếch xù đang chờ được chuyển vào tài khoản.

Vận may là một phần, nhưng thái độ đón nhận vận may mới là điều quyết định chúng ta đi được bao xa. Dù bạn thuộc con giáp nào, tiết Lập xuân cũng là lời nhắc nhở rằng: Hãy luôn giữ cho mình một tâm thế tích cực, một trái tim ấm áp và đôi bàn tay không ngừng lao động. Với tuổi Thìn, Hợi và Dậu, đây là thời điểm vàng để bứt phá; còn với những con giáp khác, sự nỗ lực chân thành rồi cũng sẽ được đền đáp vào một khoảnh khắc nở hoa khác của đất trời.

Hãy mở rộng lòng mình, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, mua một nhành hoa tươi đặt trên bàn làm việc để đón luồng khí mới. Tài lộc không chỉ nằm ở những con số trong ngân hàng, mà nó còn nằm ở sự bình yên trong tâm hồn và niềm tin rằng chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)