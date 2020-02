Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 10/2 - 16/2: Đầu tuần cát tường như ý, giữa tuần vận may lội ngược dòng, tìm được cơ hội phát tài

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết tận dụng cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc. So với những con giáp khác, tuổi Tuất luôn khao khát làm giàu, họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn trắc trở để tích lũy kinh nghiệm, để có được nhiều bài học quý giá, làm tiền đề phát triển cuộc sống sau này. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, những người tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, vào đầu tuần này, công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, những khó khăn còn vướng mắc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Từ giữa tuần trở đi, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều tin vui, giúp tinh thần sảng khoái, thoải mái, tha hồ sáng tạo và thu hút được nhiều may mắn. Nhìn chung, trong năm 2020 này, cuộc sống tuổi Tuất sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách lạc quan, yêu đời, luôn sống thoải mái và thích tự do bay nhảy. Người tuổi Ngọ không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, họ luôn tin vào khả năng của mình và dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Đa số những người tuổi Ngọ thường công thành danh toại, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc mà còn có khả năng kiếm được nhiều tiền. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, những người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những quyết định trước đây chưa tìm được thời cơ thích hợp thực hiện thì sẽ bất ngờ có người dẫn dắt, thậm chí quyết định này có thể làm thay đổi cuộc đời của tuổi Ngọ trong năm nay. Từ giữa tuần trở đi, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, giúp tinh thần và tài vận được cải thiện đáng kể.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết thông cảm, sống dĩ hòa vi quý, thấu tình đạt lý nên xung quanh có nhiều quý nhân hỗ trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Người tuổi Hợi tuy không tham vọng vật chất nhưng họ luôn được thần tài và thượng đế chiếu cố mọi việc. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, một khi quyết định chuyện gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, những người tuổi Hợi sẽ gặp may mắn đủ đường, công việc có tiến triển, tài vận khởi sắc, đặc biệt là tìm được cơ hội để phát triển cuộc sống trong năm nay lên tầm cao mới. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Hợi trong năm 2020 sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị, họ không những tìm được cơ hội xây dựng mọi thứ hoàn mỹ mà còn ngày càng giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)