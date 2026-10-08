Tết luôn là thời điểm người ta kỳ vọng vào một khởi đầu mới: Công việc thuận lợi hơn, tài chính bớt áp lực và chuyện gia đình thêm phần vui vẻ. Năm 2027 là Đinh Mùi, nạp âm Thiên Hà Thủy; xét theo quan hệ địa chi, Hợi và Mão nằm trong nhóm Tam Hợp với Mùi, còn Ngọ thuộc Lục Hợp với Mùi. Đây là cơ sở để lựa chọn 3 con giáp có vận trình được xem là sáng trong dịp đầu năm.

1. Tuổi Hợi: Đầu năm dễ gặp quý nhân, công việc mở ra hướng mới

Tuổi Hợi là một trong những con giáp được kỳ vọng có vận trình khá thuận trong năm Đinh Mùi bởi Hợi - Mão - Mùi tạo thành thế Tam Hợp. Với người tuổi Hợi, những ngày đầu năm có thể mang đến cảm giác mọi việc dần đi vào guồng, đặc biệt ở phương diện công việc và các mối quan hệ.

Người đang làm ăn, kinh doanh có thể gặp được người hỗ trợ hoặc kết nối với những mối quan hệ hữu ích. Không nhất thiết là một cơ hội quá lớn xuất hiện ngay lập tức, nhưng một cuộc gặp gỡ, lời giới thiệu hay một ý tưởng mới trong dịp đầu năm cũng có thể mở ra hướng phát triển đáng để theo đuổi.

Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm thích hợp để đặt ra mục tiêu mới thay vì chỉ tiếp tục những gì đã quen thuộc. Nếu năm trước có dự định còn dang dở, Tết Đinh Mùi có thể là lúc tuổi Hợi lấy lại động lực và bắt đầu từng bước triển khai.

Về tài chính, điều đáng chú ý không hẳn là khoản tiền bất ngờ mà là khả năng mở thêm nguồn thu. Nếu biết tận dụng các mối quan hệ và cơ hội xuất hiện trong đầu năm, tuổi Hợi có thể tạo được nền tảng tốt cho những tháng tiếp theo.

2. Tuổi Mão: Vận khí sáng, càng chủ động càng dễ nắm cơ hội

Cùng với Hợi, tuổi Mão cũng thuộc Tam Hợp Hợi - Mão - Mùi, vì vậy năm Đinh Mùi được xem là một năm có nhiều điểm đáng kỳ vọng đối với con giáp này.

Dịp Tết 2027, tuổi Mão có thể cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trong công việc. Những kế hoạch từng bị trì hoãn có cơ hội được khởi động lại. Người đang muốn thay đổi môi trường làm việc, tìm hướng kinh doanh mới hoặc thử sức ở một lĩnh vực khác cũng có thêm động lực để bắt đầu.

Điểm quan trọng nhất với tuổi Mão là đừng chỉ ngồi chờ vận may. Khi cơ hội xuất hiện, bản mệnh cần chủ động nắm bắt và biến ý tưởng thành hành động cụ thể. Một năm có tín hiệu thuận lợi sẽ càng phát huy hiệu quả nếu bản thân biết chuẩn bị từ trước.

Tài chính cũng có xu hướng khởi sắc theo công việc. Những người có nghề tay trái, kinh doanh nhỏ hoặc nguồn thu phụ có thể chú ý đến việc xây dựng chúng bài bản hơn. Nếu biết kiểm soát chi tiêu ngay từ đầu năm, tuổi Mão có khả năng vừa kiếm tiền vừa giữ được thành quả tốt hơn.

3. Tuổi Ngọ: Gặp năm Mùi có thế Lục Hợp, dễ đón tin vui đầu năm

Nếu Hợi và Mão được nhắc đến nhờ thế Tam Hợp thì tuổi Ngọ lại có một mối quan hệ đáng chú ý khác với Mùi: Ngọ - Mùi là Lục Hợp theo quan niệm địa chi.

Bởi vậy, dịp Tết Đinh Mùi có thể mang đến cho người tuổi Ngọ cảm giác khá thuận về các mối quan hệ. Công việc dễ có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, đối tác hoặc những người đã quen biết từ trước. Một lời giới thiệu đúng lúc cũng có thể giúp bản mệnh tiếp cận với cơ hội mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Tuổi Ngọ vốn có tinh thần chủ động và thích tự quyết, nhưng trong năm mới, việc biết hợp tác với người khác có thể đem lại hiệu quả tốt hơn việc một mình ôm hết mọi thứ. Đặc biệt với những ai đang làm kinh doanh hoặc công việc cần giao tiếp nhiều, xây dựng quan hệ tốt từ đầu năm sẽ có lợi cho đường dài.

Tài vận cũng có thể được cải thiện nhờ công việc. Tuy nhiên, tuổi Ngọ nên tránh tâm lý vừa có tiền đã mạnh tay chi tiêu. Tết là dịp vui vẻ nhưng sau những ngày đầu năm vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Biết giữ lại một phần thành quả mới thực sự là cách biến vận may thành tài lộc bền vững.

Tết Đinh Mùi 2027 bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 6/2/2027, mở đầu năm âm lịch Đinh Mùi. Theo quan niệm dân gian, Hợi và Mão có thế Tam Hợp với Mùi, trong khi Ngọ thuộc Lục Hợp, nên Hợi, Mão và Ngọ là 3 con giáp có thể được kỳ vọng về vận trình đầu năm.

Tuy nhiên, "lên hương" không nhất thiết phải được hiểu là một khoản tiền lớn bất ngờ rơi xuống. Một công việc mới tốt hơn, một người quý nhân xuất hiện đúng lúc, một kế hoạch bắt đầu thuận lợi hay đơn giản là gia đình thêm hòa thuận cũng đều có thể xem là những tín hiệu đẹp của một năm mới.

Với tuổi Hợi, hãy mạnh dạn mở rộng các mối quan hệ. Với tuổi Mão, đừng bỏ lỡ những cơ hội xuất hiện sau một thời gian chuẩn bị. Còn tuổi Ngọ, càng biết hợp tác và tận dụng sức mạnh của tập thể, càng dễ tạo đà tốt cho cả năm. Sau cùng, vận may chỉ là một phần. Một năm thực sự khởi sắc vẫn cần được tạo nên bằng sự chủ động, tỉnh táo và những lựa chọn đúng đắn của mỗi người.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.