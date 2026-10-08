Điểm danh 5 chòm sao đón nhiều tin vui tài lộc nhất tháng 9 Âm lịch

Tháng 9 Âm lịch năm nay bắt đầu từ ngày 10/10 và kéo dài đến khoảng 8/11. Hai hành tinh đáng chú ý nhất lúc này đều đang ở cung Sư Tử. Sao Mộc là hành tinh của may mắn và cơ hội. Sao Hỏa vừa sang Sư Tử từ 27/9 và ở đó đến 25/11, nên ai cũng dễ có động lực hành động hơn. Chòm sao nào có hai hành tinh này rơi vào "cung tiền" hoặc "cung cơ hội" của mình thì tháng này dễ có tin vui. Có một lưu ý là Sao Kim đang đi lùi từ 3/10 đến 13/11, và Sao Thủy cũng đi lùi từ 24/10 đến 13/11, nên chuyện tiền bạc và giấy tờ phải xem kỹ hơn bình thường.

Sư Tử

Sư Tử là chòm sao hưởng lợi trực tiếp nhất vì Sao Mộc và Sao Hỏa đều nằm ngay cung của mình. Việc gì cũng có xu hướng thuận hơn, từ xin tăng lương, đề xuất dự án đến mở rộng việc kinh doanh nhỏ. Người khác cũng dễ nhìn thấy năng lực của bạn hơn, nên tháng này đừng ngại nói ra điều mình muốn. Tuy vậy Sao Kim đi lùi đang nằm ở cung nhà cửa gia đình của Sư Tử, nên những khoản chi lớn cho nhà cửa như sửa chữa hay mua đồ đắt tiền nên tính kỹ, đừng quyết định theo cảm hứng.

Nhân Mã

Sao Mộc là hành tinh chủ quản của Nhân Mã, và tháng này nó nằm ở cung liên quan đến học hành, đi xa và cơ hội từ bên ngoài. Tin vui tài lộc của Nhân Mã vì thế có thể đến từ nơi xa hoặc từ một lĩnh vực mới, chẳng hạn một khách hàng ở tỉnh khác, một lời mời hợp tác, một khóa học mở ra việc làm thêm. Nhân Mã tính nhanh, làm nhanh, tháng này cứ mạnh dạn thử. Chỉ cần dành thêm chút thời gian đọc kỹ điều khoản trước khi nhận lời, nhất là sau ngày 24/10.

Cự Giải

Cự Giải có một điểm khá thú vị. Cả Sao Mộc lẫn Sao Hỏa đều đang ở cung tiền bạc và thu nhập chính của mình. Nói đơn giản, tháng này có cơ hội tăng thu, như được thưởng, chia thêm hoa hồng, một khoản nợ cũ được trả, hay nguồn thu phụ bắt đầu có lãi. Cự Giải vốn cẩn thận nên tiền vào thường chắc chắn chứ không ồn ào. Điều cần để ý là khi thấy tiền vào dễ, Cự Giải hay chi cho gia đình hơi rộng tay. Cứ chia sẵn một phần để dành rồi hãy tính chuyện mua sắm.

Thiên Bình

Trăng non xuất hiện ngay tại cung của Thiên Bình vào 10/10, và nó có mối liên hệ thuận lợi với Sao Mộc. Thời điểm này hợp để bắt đầu thỏa thuận mới, ký hợp đồng hợp tác hoặc nối lại một mối quan hệ làm ăn. Sao Mộc còn nằm ở cung bạn bè và các mối quan hệ, nên tiền của Thiên Bình tháng này nhiều khả năng đến qua người quen giới thiệu. Có một mốc cần nhớ: từ 10/10 đến 22/10 là khoảng thuận nhất để chốt việc, vì từ 24/10 Sao Thủy đi lùi nên giấy tờ dễ sai sót, phải đọc lại nhiều hơn.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có một mốc đáng chú ý là trăng tròn tại Taurus vào 26/10, ngay cung của mình. Trăng tròn là lúc những việc đã làm từ mấy tháng trước cho thấy kết quả. Với Kim Ngưu, đó có thể là khoản tiết kiệm đến lúc có lãi, một thỏa thuận về nhà đất, hay thu nhập từ tài sản của gia đình cuối cùng cũng rõ ràng. Sao Mộc và Sao Hỏa tháng này còn ở cung nhà cửa của Kim Ngưu, nên chuyện mua bán, sửa sang, cho thuê nhà cũng là hướng có tín hiệu tốt. Vì Sao Thủy đã đi lùi từ 24/10, đừng vội mua món đồ giá trị lớn trong những ngày đó. Chờ sau 13/11 sẽ chắc ăn hơn.

Nếu có việc quan trọng liên quan đến tiền như ký hợp đồng, nhận việc mới, bắt đầu hùn vốn, hãy ưu tiên làm trong khoảng 10/10 đến 22/10 khi Sao Thủy còn đi thẳng. Từ 24/10 đến 13/11, cả Sao Kim lẫn Sao Thủy cùng đi lùi, đó là lúc đọc kỹ giấy tờ, kiểm tra lại số liệu, đừng vội chốt những khoản chi lớn chỉ vì hứng thú nhất thời. Đây không phải lời cảnh báo xấu, chỉ là nhắc mình chậm lại một nhịp.

Những chòm sao không có tên trong danh sách cũng đừng buồn. Tháng này ai cũng có phần may mắn nhỏ của mình, chỉ khác ở chỗ tiền đến nhanh hay chậm. Cứ làm tốt phần việc của mình, tiền vào thì chia ra tiêu một phần, để dành một phần là yên tâm nhất.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.