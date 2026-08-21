Top 3 con giáp có tài khoản tăng đều nửa cuối năm 2026

Kiếm được tiền là một chuyện, nhưng giữ được tiền để tài khoản ngày một dày hơn lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Theo quan niệm tử vi phương Đông, tài lộc không chỉ có "tài nổi" - những khoản tiền đến nhanh rồi đi cũng nhanh, mà còn có "tài khố" - nguồn tiền được tích lũy bền vững theo thời gian. Bước sang nửa cuối năm Bính Ngọ 2026, khi tiết Lập Thu đã qua, năng lượng hành Kim dần mạnh lên trong các tháng Thân và Dậu, được xem là thời điểm thuận lợi để xây dựng tài sản. Trong số 12 con giáp, có 3 tuổi được đánh giá cao về khả năng tích lũy, càng gần cuối năm, số dư tài khoản càng có xu hướng tăng lên rõ rệt.

Top 3: Tuổi Sửu - Biết gom lại đúng lúc, tiền tích tiểu thành đại

Mở đầu danh sách là người tuổi Sửu.

Trong hệ thống 12 địa chi, Sửu được xem là một trong những "kho tiền" của ngũ hành. Điều đó không có nghĩa người tuổi Sửu tự nhiên giàu có, mà họ thường có khả năng quản lý và tích lũy tài chính khá tốt nếu đi đúng thời điểm. Nửa đầu năm 2026, nhiều người tuổi Sửu có thể cảm thấy tiền vào rồi lại ra khá nhanh. Các khoản chi bất ngờ, công việc phát sinh hoặc kế hoạch tài chính chưa ổn định khiến việc tiết kiệm không đạt như kỳ vọng.

Tuy nhiên, từ nửa cuối năm, tình hình bắt đầu thay đổi. Năng lượng hành Kim tăng lên giúp dòng tiền của tuổi Sửu ổn định hơn. Đây là lúc thích hợp để thu hồi các khoản đã cho vay, hoàn tất những khoản thanh toán còn dang dở hoặc gom lại những nguồn thu rải rác trước đó.

Điểm mạnh của tuổi Sửu trong giai đoạn này không nằm ở việc kiếm được khoản tiền quá lớn, mà là biết cách giữ tiền. Nếu duy trì thói quen chi tiêu hợp lý và tránh đầu tư theo tâm lý đám đông, khoản tiết kiệm của tuổi Sửu sẽ tăng dần từng tháng.

Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là ưu tiên các hình thức tích lũy an toàn. Đây chưa phải thời điểm phù hợp để chạy theo những kênh đầu tư lợi nhuận cao nhưng nhiều rủi ro. Với bạn, "chậm mà chắc" sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Top 2: Tuổi Dậu - Càng biết tính toán, tài khoản càng dày

Đứng ở vị trí thứ hai là tuổi Dậu.

Thuộc hành Kim, tuổi Dậu chịu khá nhiều áp lực trong nửa đầu năm khi hành Hỏa chiếm ưu thế. Điều này khiến không ít người cảm thấy làm nhiều nhưng tiền chưa tích lũy được bao nhiêu. Bước sang nửa cuối năm, khi hành Kim trở lại mạnh mẽ, vận trình tài chính của tuổi Dậu cũng bắt đầu khởi sắc.

Không chỉ thu nhập được cải thiện, khả năng kiểm soát chi tiêu của bạn cũng tốt hơn trước. Điều đáng chú ý là người tuổi Dậu vốn khá cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Bạn không dễ tiêu tiền theo cảm hứng mà thường cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Chính sự tỉ mỉ này sẽ trở thành lợi thế lớn trong giai đoạn cuối năm.

Một khoản tiết kiệm nhỏ hôm nay, một khoản chi được cắt giảm đúng lúc hay một nguồn thu phụ đều góp phần giúp tài khoản tăng lên đáng kể sau vài tháng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu xây dựng các mục tiêu tài chính dài hạn như mua nhà, mua xe hoặc chuẩn bị nguồn vốn cho kế hoạch tương lai.

Nếu có ý định đầu tư, hãy ưu tiên những kênh ổn định thay vì chạy theo lãi suất cao. Khả năng quản lý tài chính tốt sẽ giúp bạn đi đường dài hiệu quả hơn là tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Ngoài ra, theo quan niệm tử vi, tuổi Dậu khi đồng hành với người tuổi Tỵ hoặc tuổi Sửu trong công việc hoặc kế hoạch tiết kiệm cũng có xu hướng dễ đạt mục tiêu hơn nhờ sự hỗ trợ và nhắc nhở lẫn nhau.

Top 1: Tuổi Hợi - Âm thầm tích lũy, cuối năm nhìn lại mới thấy bất ngờ

Dẫn đầu bảng xếp hạng là tuổi Hợi.

Khác với hai con giáp trên, tuổi Hợi không phải mẫu người quá khắt khe với tiền bạc. Họ thường sống thoải mái, rộng rãi với người thân và bạn bè, vì vậy đôi lúc cũng khó giữ tiền. Thế nhưng nửa cuối năm 2026 lại mang đến một nguồn năng lượng khá tích cực cho tuổi Hợi.

Thu nhập có xu hướng đa dạng hơn. Ngoài công việc chính, nhiều người còn có thêm nguồn tiền từ nghề tay trái, dự án cá nhân hoặc những cơ hội hợp tác bất ngờ. Quan trọng hơn, đây là giai đoạn tuổi Hợi bắt đầu thay đổi tư duy về tài chính. Bạn nhận ra rằng việc có một khoản dự phòng mang lại cảm giác an tâm hơn nhiều so với việc chi tiêu theo cảm xúc.

Vì vậy, thay vì phô trương hay mua sắm quá nhiều, tuổi Hợi có xu hướng âm thầm tích lũy. Đây chính là lý do người ngoài có thể không nhận thấy sự thay đổi, nhưng khi nhìn vào số dư tài khoản cuối năm, chính bạn cũng sẽ bất ngờ. Điểm cần lưu ý là tuổi Hợi vốn rất trọng tình cảm, đôi khi khó từ chối những lời nhờ vả hoặc sẵn sàng chi tiêu vì người khác.

Trong giai đoạn này, hãy học cách đặt kế hoạch tài chính của bản thân lên trước. Giúp đỡ người khác là điều đáng quý, nhưng nên trong khả năng của mình để không ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn.

Theo góc nhìn tử vi, nửa cuối năm 2026 là thời điểm hành Kim vượng, tượng trưng cho sự thu về, tích lũy và xây dựng nền tảng tài chính. Tuổi Sửu biết gom tiền đúng lúc, tuổi Dậu thắng nhờ sự kỷ luật, còn tuổi Hợi nổi bật với khả năng âm thầm tích lũy.

Một tài khoản tiết kiệm dày lên không chỉ phụ thuộc vào vận may mà còn đến từ cách mỗi người quản lý thu nhập, kiểm soát chi tiêu và kiên trì với mục tiêu tài chính của mình. Bởi cuối cùng, người giàu không hẳn là người kiếm được nhiều nhất, mà thường là người biết giữ lại nhiều nhất.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo