Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 2/4 rằng Hoa Kỳ sẽ áp mức thuế 10% đồng đều lên mọi quốc gia, đồng thời tăng cao hơn đối với nhiều đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Liên minh châu Âu. Thông tin này khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo vào thứ Năm, với chỉ số S&P 500 giảm 5% và Nasdaq Composite (tập trung vào công nghệ) mất 6%. Chứng khoán Nhật Bản, Hong Kong và châu Âu cũng lao dốc.

Đợt bán tháo này đã xóa sổ 270 tỷ USD khỏi khối tài sản của 3.000 tỷ phú toàn cầu. Những người chịu thiệt hại nặng nhất là các tỷ phú giàu nhất thế giới, đặc biệt là những người từng thân thiết với ông Trump thời gian gần đây.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos "bốc hơi" hàng chục tỷ USD

Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Meta - là người thiệt hại nhất, với tài sản giảm 17,9 tỷ USD chỉ sau một ngày do cổ phiếu Meta (công ty mẹ của Facebook) lao dốc 9%. Ông từng ngồi cạnh Jeff Bezos và Elon Musk tại lễ nhậm chức của Trump hồi tháng 1, sau khi Meta đóng góp cho ủy ban tổ chức sự kiện này. Zuckerberg cũng đã gặp ông Trump tại Nhà Trắng nhiều lần, lần gần nhất là hôm thứ Tư.

Xếp thứ hai là Jeff Bezos - người sáng lập Amazon. Tài sản của ông giảm 16 tỷ USD do cổ phiếu Amazon mất 9%. Bezos từng ngồi hàng ghế thứ hai phía sau Trump tại lễ nhậm chức và gần đây công bố kế hoạch điều chỉnh trang ý kiến của Washington Post (mua lại năm 2013) để ủng hộ tự do cá nhân và thị trường tự do. Tháng 3, ông chỉ trích thuế quan trên nền tảng X, cho rằng chúng "bóp méo thị trường".

Loạt tỷ phú công nghệ "chìm trong biển đỏ"

Larry Ellison - nhà sáng lập Oracle - mất 9,9 tỷ USD do cổ phiếu Oracle giảm 6%. Ông vốn là nhà tài trợ lớn cho đảng Cộng hòa, từng tổ chức gây quỹ cho Trump năm 2020 và công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ hồi tháng 1.

Elon Musk - người giàu nhất thế giới - cũng thiệt hại 8,7 tỷ USD khi cổ phiếu Tesla giảm hơn 5%. Đây là hệ quả sau báo cáo doanh số Tesla quý I/2024 giảm 13%.

Bernard Arnault - tỷ phú Pháp sở hữu tập đoàn xa xỉ LVMH - mất 8,6 tỷ USD. Ông từng tham dự lễ nhậm chức của Trump cùng hai con, hiện là lãnh đạo LVMH. Ngoài ra, nhiều tên tuổi công nghệ như Michael Dell (Dell Technologies), Jensen Huang (Nvidia), Larry Page và Sergey Brin (Google) cũng chịu tổn thất lớn.

Hàng loạt tỷ phú rơi khỏi "câu lạc bộ 1 tỷ USD"

Ít nhất 5 tỷ phú đã rớt khỏi danh sách tỷ phú hôm nay. Gary Friedman - CEO hãng nội thất cao cấp RH - chứng kiến tài sản giảm 37% (còn 730 triệu USD) do cổ phiếu công ty mất 40%. Trong lĩnh vực thời trang - ngành chịu ảnh hưởng nặng từ thuế quan - cặp vợ chồng Kenneth và Yvonne Lo (đồng sáng lập Crystal International Group) cũng rớt khỏi "câu lạc bộ tỷ phú" khi cổ phiếu giảm 23%. Brian Hill - nhà sáng lập Aritzia - cũng chịu cảnh tương tự.

Trump có bị ảnh hưởng?

Dù thị trường biến động, tài sản của Trump chỉ giảm 40 triệu USD (còn 4,6 tỷ USD). Cổ phiếu Trump Media & Technology Group (sở hữu Truth Social) giảm 3%, thấp hơn mức sụt giảm chung của thị trường.

Top 10 tỷ phú thiệt hại nhiều nhất trong ngày 3/4: - Mark Zuckerberg (Meta): -17,9 tỷ USD - Jeff Bezos (Amazon): -16 tỷ USD - Larry Ellison (Oracle): -9,9 tỷ USD - Michael Dell (Dell): -9,4 tỷ USD - Elon Musk (Tesla, SpaceX): -8,7 tỷ USD - Bernard Arnault (LVMH): -8,6 tỷ USD - Jensen Huang (Nvidia): -7,4 tỷ USD - Larry Page (Google): -4,9 tỷ USD - Sergey Brin (Google): -4,6 tỷ USD - Thomas Peterffy (Interactive Brokers): -4,1 tỷ USD

