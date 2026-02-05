Tổng kết năm Ất Tỵ: Các gia đình trẻ làm gì với khoản tiền tiết kiệm sau một năm chắt chiu?

Khép lại năm 2025 cũng là lúc các gia đình trẻ tổng kết tài chính, các khoản thu - chi, đầu tư và tiết kiệm. Với khoản tiền dư dả, nhiều gia đình nghĩ đến các phương án đầu tư cho tương lai.



Có người chọn sửa lại căn bếp, nơi giữ lửa mỗi ngày. Có người kiên trì đầu tư từng khoản nhỏ để tạo nền tảng dài hạn. Lại có gia đình ưu tiên tích lũy cho con, chuẩn bị từ sớm những "bước đệm" quan trọng. Mỗi quyết định khác nhau, nhưng đều phản ánh cách các gia đình trẻ hôm nay đối diện với tiền bạc: thực tế, có tính toán và nhiều trách nhiệm hơn.

Dành tiền tiết kiệm để sửa nhà, đầu tư cho ước mơ của vợ

Sau một năm làm việc và chắt chiu, gia đình anh Tiến Lịch (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) tích lũy được khoảng 200 triệu đồng. Thay vì gửi toàn bộ vào ngân hàng hay đầu tư mạo hiểm, anh quyết định dành phần lớn số tiền ấy để sửa sang lại ngôi nhà nhỏ, nơi cả gia đình sinh hoạt mỗi ngày.

Khoảng 150 triệu đồng được anh dùng để thay mới những thiết bị đã cũ: bồn rửa bát, máy giặt, hệ tủ bếp và không gian nấu nướng. Với anh, đây không chỉ là sửa nhà, mà còn là cách âm thầm ủng hộ vợ - người đang ở nhà chăm sóc gia đình và theo đuổi đam mê quay vlog về cuộc sống nội trợ.

"Vợ tôi ở nhà nhiều, căn bếp gần như là 'nơi làm việc' mỗi ngày. Có không gian gọn gàng, tiện nghi thì vợ vừa đỡ vất vả, vừa có thêm cảm hứng để quay vlog", anh Lịch chia sẻ.

50 triệu đồng còn lại, anh dự định mua khoảng vàng để dành, coi như một khoản dự phòng cho gia đình. Theo anh, khi đã có con nhỏ và bố mẹ hai bên đều lớn tuổi, việc giữ lại một phần tài sản có tính thanh khoản cao là điều không thể thiếu.

"Không ai mong biến cố xảy ra, nhưng có gia đình rồi thì lúc nào cũng phải nghĩ đến phương án phòng khi cần", anh nói.

Với anh Lịch, khoản tiết kiệm cuối năm không chỉ là con số, mà là sự cân bằng giữa hiện tại đủ đầy và tương lai an tâm.

Phân bổ tiền vào nhiều kênh đầu tư khác nhau như vàng, chứng chỉ quỹ, chứng khoán…

Khác với anh Lịch, anh Phú Đoàn (phường Thới An, TP HCM) lựa chọn phân bổ tiền tiết kiệm vào nhiều kênh đầu tư khác nhau như vàng, chứng chỉ quỹ, chứng khoán và một phần gửi tiết kiệm. Anh bắt đầu quan tâm đến tài chính cá nhân từ năm 2022 và chính thức đầu tư từ đầu năm 2023 - thời điểm anh cho là khá "may mắn" khi thị trường đã qua giai đoạn khó khăn nhất.

Để tích lũy tiền, anh áp dụng phương pháp chia nhỏ nguồn vốn và đầu tư đều đặn theo thời gian, thay vì "dồn tiền" một lần.

"Đều đặn hàng tuần, tôi trích ra khoảng 2-3 triệu đồng để mua chứng chỉ quỹ, không quá quan tâm giá lên hay xuống. Cách này phù hợp với người không có nhiều thời gian theo dõi thị trường và xác định đầu tư lâu dài", anh Đoàn chia sẻ.

Theo anh, hiệu quả của phương pháp này nằm ở yếu tố thời gian. Trong dài hạn, thị trường có xu hướng đi lên, nên việc mua đều sẽ giúp cân bằng giá và giảm rủi ro tâm lý. Đến nay, các danh mục đầu tư của anh đều có lãi, mức tăng trưởng khoảng 10-20% mỗi năm, con số anh cho là "vừa đủ" với người mới bắt đầu.

Phần lợi nhuận chưa được rút ra mà tiếp tục để trong quỹ, tái đầu tư. Anh Đoàn cho biết bản thân chủ yếu tự học qua sách, báo và YouTube, tránh chạy theo những kênh đầu tư quá phức tạp hay rủi ro cao.

Kỷ luật tiết kiệm: 10% thu nhập để luôn có phương án dự phòng

Với chị Thái Thu Trang (35 tuổi, sống tại Hà Nội), tiết kiệm không phải việc làm theo cảm hứng cuối năm, mà là một nguyên tắc tài chính được duy trì đều đặn trong suốt quá trình xây dựng gia đình. Hiện tại, hai vợ chồng chị thống nhất dành khoảng 10% tổng thu nhập hàng tháng để tích lũy, phân bổ vào nhiều kênh khác nhau nhằm giảm rủi ro.

Khoản tiết kiệm này được chia thành ba phần chính: bảo hiểm, gửi tiết kiệm ngân hàng và đầu tư chứng khoán. Theo chị Trang, mỗi kênh có vai trò riêng trong bức tranh tài chính chung của gia đình. Bảo hiểm giúp vợ chồng chị yên tâm hơn trước những rủi ro sức khỏe hoặc biến cố bất ngờ. Gửi tiết kiệm mang lại sự ổn định, dễ kiểm soát. Trong khi đó, chứng khoán được xem là kênh để gia tăng giá trị tài sản trong trung và dài hạn.

Chị Trang cho biết gia đình không lựa chọn vàng, bởi giá vàng biến động mạnh và không phù hợp với mục tiêu tài chính của hai vợ chồng.

"Chúng tôi không có nhu cầu đầu cơ, nên ưu tiên những kênh dễ theo dõi, rõ ràng và phù hợp với khả năng", chị chia sẻ.

Theo chị, việc duy trì thói quen tiết kiệm giúp gia đình luôn có một "vùng đệm" tài chính, sẵn sàng ứng phó khi phát sinh những khoản chi ngoài kế hoạch. Đồng thời, đầu tư cũng là cách để tạo thêm nguồn thu, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống và xây dựng nền tảng kinh tế bền vững hơn cho gia đình trong tương lai.

Ưu tiên tích lũy cho con và sự an toàn lâu dài

Với chị Hoài Trang (32 tuổi, phường Yên Nghĩa), tiền tiết kiệm cuối năm không dùng cho những thay đổi trước mắt, mà được dành cho những cột mốc dài hơi hơn. Là mẹ của một bé nhỏ, chị xác định từ sớm việc chuẩn bị tài chính cho con là ưu tiên hàng đầu.

Mỗi năm, chị dành một khoản để tham gia bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình, coi đây là "tấm lưới an toàn" phòng khi rủi ro ập đến. Bên cạnh đó, chị mở một tài khoản tích lũy riêng cho con, đều đặn gửi tiền hàng tháng với mục tiêu dài hạn cho việc học tập sau này.

"Không cần quá lớn, nhưng đều đặn và kỷ luật. Tôi muốn khi con lớn hơn, gia đình có sẵn một nền tảng để con học hành, phát triển mà không quá áp lực", chị Trang nói.

Ngoài ra, chị cũng dành một phần nhỏ tiền tiết kiệm để đầu tư vào các kênh an toàn, ít biến động, ưu tiên sự ổn định hơn là lợi nhuận cao. Với chị, ở giai đoạn này, giữ được sự vững vàng cho gia đình quan trọng hơn việc chạy theo những cơ hội sinh lời ngắn hạn.

Giữa bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, cách các gia đình trẻ sử dụng tiền tiết kiệm cuối năm cho thấy một sự thay đổi rõ rệt: thực tế hơn, thận trọng hơn và hướng nhiều hơn đến giá trị bền vững. Dù là sửa sang tổ ấm, đầu tư từng khoản nhỏ hay dành dụm cho con, điểm chung vẫn là mong muốn xây dựng một tương lai ổn định.