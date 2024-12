Tổng kết AAA 2024: Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars ẵm trọn Daesang, nhóm nữ bị ghét nhất Kpop lập hattrick ấn tượng

Tối ngày 27/12, Lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2024 đã diễn ra tại IMPACT Challenger Hall ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đây là sự kiện được tổ chức nhằm vinh danh những thành tựu, đóng góp của các nghệ sĩ châu Á trong lĩnh vực giải trí năm vừa qua. Dàn line-up của chương trình quy tụ những gương mặt gây bão khắp mặt trận showbiz châu Á như NewJeans, LE SSERAFIM, NCT 127, ZEROBASEONE, Suho (EXO)...

Dưới sự dẫn dắt của bộ 3 MC Sung Hanbin (ZEROBASEONE) - Jang Wonyoung - Ryu Jun Yeol, AAA 2024 đã khép lại 1 năm rực rỡ và thăng hoa trong âm nhạc xứ Hàn và các nước trong khu vực. Trong tiếng hò reo của hàng chục nghìn người hâm mộ, các nghệ sĩ đã chiêu đãi loạt tiết mục mãn nhãn.

Bộ 3 MC Sung Hanbin - Jang Wonyoung - Ryu Jun Yeol xuất hiện sáng bừng Lễ trao giải

Không nằm ngoài dự đoán, giải Daesang Bài hát của năm chính thức gọi tên APT.. Dù chỉ mới ra mắt hơn vào khoảng giữa tháng 10 vừa qua, màn kết hợp của bộ đôi Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars đã xô đổi nhiều kỷ lục nhạc số nội địa lẫn quốc tế, trở thành hit toàn cầu trong thời gian ngắn. Người người nhà nhà đều phát cuồng với giai điệu gây nghiện của APT.. Đây là 1 chiến thắng vô cùng thuyết phục dành cho Bruno Mars và Rosé.

Rosé xuất sắc mang về Daesang Bài hát của năm với APT..

Dù vướng lùm xùm tranh chấp giữa HYBE và Min Hee Jin, danh tiếng của NewJeans vẫn không chút xi nhê khi 5 cô gái mang về 2 giải: Daesang Ca sĩ của năm và Biểu diễn xuất sắc. NewJeans vẫn chứng minh được vị thế nhóm nữ top đầu Kpop gen 4, sở hữu liên hoàn hit Bubble Gum, How Sweet và Supernatural trong năm nay.

NewJeans vượt qua lùm xùm tranh chấp thời gian qua, ẵm về Daesang Ca sĩ của năm và Biểu diễn xuất sắc

Ca khúc Walk đã mang về cho NCT 127 Daesang Sân khấu của năm. Dù thành tích nhạc số trồi sụt thất thường nhưng không thể phủ nhận khả năng làm chủ sân khấu tài tình của NCT 127 nói riêng và dàn idol SM nói chung. Ngoài ra, 6 anh chàng còn nhận được giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất.

Daesang Sân khấu của năm xướng tên NCT 127

LE SERRAFIM lập hattrick khi tất tay 3 hạng mục Nghệ sĩ xuất sắc nhất, MV xuất sắc nhất và Daesang Màn trình diễn của năm. MV Crazy hồi tháng 8 mang đến làn gió mới vào thị trường Kpop bằng bản nhạc dance sôi động cùng màn vũ đạo lấy cảm hứng từ điệu nhảy vogue cực slay. 5 bông hoa nhà Source Music không chỉ gây mê hoặc fan nội địa mà fan quốc tế cũng u mê không lối thoát.

LE SSERAFIM lập hattrick với 3 giải thưởng, trong đó có Daesang Màn trình diễn của năm với Crazy

Daesang Album của năm gọi tên FOUREVER của DAY6. DAY6 hiện là ban nhạc xu hướng khi không chỉ các ca khúc trong album FOUREVER đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ mà loạt sản phẩm từ vài năm trước cũng “dắt tay” thống trị các BXH trong nước. Có thể nói DAY6 là 1 biến số bất ngờ của ngành công nghiệp âm nhạc xứ Hàn trong năm vừa qua.

DAY6 có 1 năm đại thắng với album FOUREVER, tạo hiệu ứng "thơm lây" cho các ca khúc cũ của nhóm

Ngoài ra, giải thưởng Kỷ lục hàng đầu Kpop cũng được trao đều cho Jungkook (BTS), SEVENTEEN và Stray Kids. Nếu như SEVENTEEN và Stray Kids gây ấn tượng với lượng bán album dẫn đầu Kpop hiện nay thì Jungkook vẫn gây sốt dù anh chàng chỉ thả xích ca khúc Never Let Go - một món quà dành tặng cho fan. Điều này càng chứng minh được sức nóng 1000 độ của em út BTS dù gần như không có hoạt động nghệ thuật nào trong năm 2024.

Tuy nhiên, aespa và (G)-IDLE lại trượt sạch giải lớn dù cả 2 nhóm đều lần lượt sở hữu 2 hit lớn trong năm nay là Supernova và Fate. Bên cạnh đó, netizen không khỏi băn khoăn, thậm chí khó hiểu với nhiều hạng mục thừa thãi như được thêm vào cho đủ KPI như Tiềm năng của năm, Tiêu điểm của năm, Lựa chọn hàng đầu. AAA bị đánh giá là mất dần sức hút khi mỗi năm lại “đẻ” ra một vài giải thưởng phụ không cần thiết, đặc biệt là chương trình đều trao giải cho bất kỳ nghệ sĩ nào tham gia, vô tình khiến giá trị của sự kiện này bị giảm đi đáng kể.

aespa

và (G)-IDLE đều trượt sạch Daesang dù lập nhiều thành tích đáng nể trong năm vừa qua