Tổng hợp "liên hoàn phốt" của Giám đốc sáng tạo Denis Đặng: Từ những pha "vay mượn" ý tưởng từ Đông sang Tây cho tới biệt danh "đạo sĩ"?

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội ồn ào chuyện Denis Đặng – Giám đốc sáng tạo của rất nhiều sản phẩm âm nhạc bị tố đạo nhái ý tưởng từ một tài khoản Instagram đình đám khác. Sau khi chủ nhân của tài khoản Instagram – nhiếp ảnh gia DarkFlawless lên tiếng, về phía Denis Đặng đã có động thái lên tiếng xin lỗi.

Theo đó, trên trang Instagram cá nhân của Denis Đặng có những hình ảnh được copy hoàn toàn từ các trang quốc tế nhưng lại để nhiều chú thích gây hiểu nhầm là ảnh của chính chàng giám đốc sáng tạo. Tuy nhiên, trước khi dính vào vụ lùm xùm đạo nhái, Denis Đặng cũng không ít lần bị cư dân mạng soi về việc "mượn ý tưởng".



Dưới đây là những pha "mượn ý tưởng" gây xôn xao của Denis Đặng:

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng đã hợp tác thành công với nhau trong các MV Màu nước mắt, Tự tâm, Canh ba. Thế nhưng, trong những lần hợp tác ấy, Trung Quân và Denis Đặng đều vướng phải scandal đạo nhái. Khán giả đã phát hiện ra sự giống nhau trong những poster của các MV này với nhiều bộ phim đình đám. Không chỉ vậy, nội dung MV còn có ý tưởng tương đương với phim đã được công chiếu khá lâu.



Tháng 11/2018: Poster MV Màu nước mắt do Denis Đặng đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo bị tố đạo ý tưởng. Cụ thể, 2 poster chính thức của MV đều trùng ý tưởng với 2 bộ phim đình đám là "Người hầu gái" và "The Haunting of Hill House".

Tháng 1/2020: Poster MV Canh Ba tiếp tục dính nghi án đạo nhái. Theo đó, cư dân mạng cho rằng, hình ảnh poster quảng bá MV Canh ba của Nguyễn Trần Trung Quân giống với poster của dự án phim truyền hình Trung Quốc "Tam Quốc cơ mật".

Tuy nhiên, phía Trung Quân phủ nhận việc đạo nhái. Giám đốc sáng tạo Denis Đặng cho biết: "Đây là poster mà team designer làm để tặng cho buổi fanmeeting thôi. Không phải do tôi thực hiện. Không phải là poster quảng bá chính thức".

Cùng với đó, Trung Quân và Denis Đặng cũng phải đối diện với scandal đạo nhái khi ra mắt MV Canh Ba. Cụ thể, tạo hình của Bạch Liên (Denis Đặng) ở phân đoạn khâm liệm - tổ chức "minh hôn" (đám cưới với người chết), bị cho là đạo lại tạo hình của nhân vật Cung Vô Hậu. Đây là vở kịch rối Phích Lịch Bố Đại Hí của Đài Loan. Sự việc không chỉ dừng lại trong nước mà còn gây xôn xao tại mạng xã hội xứ Trung.



Ngày 14/2: Denis Đặng bị tố đạo nhái loạt hình ảnh trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều khán giả phát hiện chàng Giám đốc sáng tạo đăng tải một bức ảnh nhưng không ghi nguồn trên Instagram. Được biết, bức ảnh gây tranh cãi là ảnh khỏa thân, ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông té ngã trong bồn tắm. Trong khi đó, bức ảnh gốc được cho là của chủ tài khoản Ursulolita, đăng ngày 11/1/2019, trước bài đăng của nam diễn viên khá lâu.

Cùng ngày 14/2: Cư dân mạng cũng phát hiện ra việc, Denis Đặng thậm chí còn "mượn ý tưởng" một cách trắng trợn từ một nhiếp ảnh gia người Nga có Instagram tên Darkflawless. Những hình ảnh Denis Đặng đăng tải trên trang cá nhân giống của nhiếp ảnh gia người Nga kia tới từng chi tiết nhỏ. Điều này khiến không ít người dùng mạng phẫn nộ.

Tối 14/2: Nhân vật chính - nhiếp ảnh gia Darkflawless chủ nhân ý tưởng của bức ảnh đã có đôi lời nhắn nhủ tới Denis Đặng với nội dung: "The person who copies my work has a checkmark on Instagram, but I still don’t have it, and how do I understand this, instagram?" (Tạm dịch: Người copy tác phẩm của tôi có 1 dấu tích xanh trên Instagram, nhưng tôi vẫn chưa có nó. Và tôi phải hiểu nó thế nào đây instagram?).

Ngày 15/2: Phía Denis Đặng cũng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Denis Đặng cũng chia sẻ lên story của mình lời giải thích và đính kèm tài khoản của nhiếp ảnh gia người Nga này để mọi người có thể biết được ai mới là người sáng tạo thực sự.

Nói về lý do này, hot boy đam mỹ trong Canh ba bày tỏ: “Mọi người biết Denis từng là một cậu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, chuyên ngành Tài chính ngân hàng rất đam mê nghệ thuật nhưng không có được sự ủng hộ từ gia đình. Denis không được theo học trường nghệ thuật hay đào tạo bài bản nào cả, thứ duy nhất có thể tìm thấy chính là những clip dạy chỉnh ảnh trên mạng và những tác phẩm ảnh siêu thực của những người nghệ sĩ nổi tiếng”.

Tối 15/2: Nhiếp ảnh gia người Nga tiếp tục lên tiếng. Anh chàng viết: "Tôi xin được gửi lời xin lỗi tới mọi người nhưng chính bản thân lại cảm thấy khá bối rối. Sản phẩm của bạn copy ý tưởng của tôi gần nhất vào tháng 10/2019, chỉ khoảng 4 tháng trước chứ không phải 1 hay 2 năm. Như thông tin tôi được thông báo trong tin nhắn Instagram, tôi không phải là nghệ sĩ duy nhất “được” truyền cảm hứng cho Denis. Ừ thì cứ nói tôi là idol và bậc thầy trong mắt bạn đi, nhưng sao bạn không follow tôi trước khi bị tố đạo ảnh? Bản thân tôi cũng không cần lời giải đáp cho câu hỏi này. Trong bất cứ trường hợp nào, tôi đặc biệt lên án thái độ thù địch và hành dộng bắt nạt. Bạn có thể lấy ý tưởng của người khác và đưa vào những bức ảnh của mình, nhưng cơ bản là bạn cần phải credit người đã truyền cảm hứng cho bạn ở phần chú thích của ảnh và không bao giờ xoá đi. Chúng ta phải tôn trọng tác phẩm của người khác dù nó chỉ là ý tưởng. Yêu tất cả mọi người"



Ngày 16/2: Denis Đặng tiếp tục trở thành tiêu điểm chú ý khi chia sẻ về việc bản thân buồn và thất vọng trước sóng gió bị tố đạo chất xám. Theo đó, trong đoạn clip Denis Đặng tâm sự cùng fan sau một buổi biểu diễn cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Dennis bày tỏ: "Lại là sóng gió ập đến nhưng lần này không phải là Trung Quân mà là Dennis. Buồn lắm, thất vọng! Vì bản thân mình cố gắng ở thời điểm hiện tại nhưng mọi người lại lôi cái quá khứ ra đánh giá. Denis hiểu, có những cái sai lầm mình phải đối mặt, nỗi buồn ngày hôm qua mình phải chấp nhận thôi".

Tối 16/2: Nhạc sĩ Mew Amazing - cha đẻ hit Sáng Mắt Chưa (Trúc Nhân) lại tiếp tục châm thêm dầu vào lửa với lời nhận xét đậm chất “cà khịa” vấn nạn “cầm nhầm” tác phẩm của người khác đang nhức nhối hiện nay. "Việt Nam có rất nhiều Giám đốc sáng tạo. Có người sáng tạo ở sản phẩm. Có người lại sáng tạo ở cách trả lời công chúng khi bị tố ăn cắp ý tưởng. Quả là sáng tạo không biên giới".

Dù không chỉ đích danh cái tên cụ thể nhưng dựa vào keywork “Giám đốc sáng tạo”, khán giả nhanh chóng nhận ra nhân vật mà anh đang đám chỉ là Denis Đặng. Lời nhận xét ngắn gọn nhưng đủ thâm thúy này của Mew Amazing khiến nhiều người cảm thấy hả hê, bởi họ vẫn chưa hài lòng với lời lý giải - xin lỗi từ Denis Đặng.

Lời kết: Có thể nói, hiện tại Denis Đặng đang trở thành cái gai trong mắt một lượng lớn cư dân mạng. Anh chàng liên tục đối mặt với những lời bình luận gay gắt: "Giám đốc ăn cắp chứ sáng tạo nỗi gì", "credit không ghi, thỉnh thoảng ngẫu hứng lại nhận vơ là của mình, loại này là giám đốc sáng đạo tối ăn cắp chứ sáng tạo gì"...

Suy cho cùng, đối với một nghệ sĩ, việc "mượn ý tưởng" là điều vô cùng cấm kị và đáng xấu hổ, nhất là khi còn bị hẳn chính chủ từ nước ngoài lên tiếng tố cáo như này thì lại càng không còn gì để phân bua.