Toàn cảnh "phốt" Denis Đặng "ăn trộm" hàng loạt ý tưởng của nhiếp ảnh gia quốc tế: Chính chủ bối rối nhưng xử sự cực văn minh, "Bạch Liên hoa" lên tiếng thì bị mắng là trơ trẽn

Mới đây, trên hàng loạt các diễn đàn, cư dân mạng bất ngờ tố Denis Đặng - Giám đốc sáng tạo đã "ăn cắp" hàng loạt ý tưởng của nhiếp ảnh gia người Nga, thậm chí sao chép nhưng lại không ngần ngại nhận là của mình.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Denis Đặng vướng phải những tranh cãi liên quan đến việc đạo nhái ý tưởng.

Sao chép nhưng nhận là của mình?

Cụ thể, trên Instagram của Denis Đặng, có những hình ảnh được copy hoàn toàn từ các trang quốc tế nhưng lại để nhiều chú thích gây hiểu nhầm là ảnh của chính chủ. Thậm chí, ở một số hình ảnh, khi bình luận qua lại với mọi người, Denis Đặng còn nói chuyện qua lại như chính mình trải nghiệm việc chụp ảnh.

Bức ảnh được đăng tải từ tháng 1 trên tài khoản chính chủ được Denis bê về sau 3 tháng.

Dự án mới của Denis Đặng công bố nhưng dân tình lại thấy quen quen.

Sao pet cưng của Denis Đặng lại giống ảnh mạng thế này?

Lại một pha "mượn ảnh mạng"

Mượn ảnh mạng chưa đủ, Denis Đặng còn bị tố "ăn cắp" ý tưởng của một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Nga.

"Giám đốc sáng tạo" Denis Đặng bị tố "ăn cắp" ý tưởng của nhiếp ảnh gia người Nga.

Nhưng màn "vay mượn" sương sương từ Denis Đặng.

Câu trả lời của người trong cuộc và phản ứng từ netizen

Sau hàng loạt bài đăng về việc "ăn cắp" ý tưởng của Denis Đặng, cư dân mạng bất ngờ tràn vào các trang chính chủ để "mách".

Netizen đổ bộ vào trang cá nhân của các tài khoản chính chủ để "mách".

Ngay sau khi vụ việc rùm beng trên mạng xã hội, nhiếp ảnh gia người Nga đã chính thức lên tiếng về việc này trên Instagram của mình. Người này cho biết, anh tỏ ra khá bất ngờ khi thấy các ý tưởng của mình được "vay mượn": "The person who copies my work has a checkmark on instagram, but i still don't have it, and how do i understand it" (Tạm dịch: Người sao chép ý tưởng của tôi là người có dấu tích xanh trên Instagram, trong khi tôi không hề dấu tích đó và tôi không thể hiểu được).

Sau đó, người này lại tiếp tục lên tiếng về vụ việc với thái độ khá văn minh. Thay vì tức giận vì những ý tưởng của mình bị vay mượn một cách công khai, anh gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ mình, đặc biệt là những bạn ở Việt Nam. Người này cũng nhắn riêng tới Denis Đặng rằng hi vọng anh sẽ hỗ trợ mình bằng cách chia sẻ những bức ảnh của chính chủ lên story và đính kèm tài khoản.

Người này chia sẻ: "Thank you all for your support and kind words in direct (special thanks to the Vietnamese). Guys who like my work, you can support me by reposting one of my photos to your story, with a mark on my account. I would be very pleased and more people will find out who these ideas belong to. Love". (Tạm dịch: Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và gửi tin nhắn tới tôi (Đặc biệt cảm ơn đến các bạn Việt Nam). Chàng trai yêu thích những sản phẩm của tôi, bạn có thể ủng hộ tôi bằng cách chia sẻ lại một trong những bức ảnh của tôi vào story của bạn kèm tài khoản của tôi. Tôi sẽ rất hài lòng và nhiều người sẽ tìm thấy chủ nhân của những ý tưởng này. Yêu thương).

Ngay sau bài chia sẻ của chính chủ, phía Denis Đặng cũng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Và đúng như yêu cầu của chính chủ, Denis Đặng cũng chia sẻ lên story của mình lời giải thích và đính kèm tài khoản của nhiếp ảnh gia người Nga này để mọi người có thể biết được ai mới là người sáng tạo thực sự.

Denis Đặng cho biết, anh đã liên lạc và gửi lời xin lỗi tới nhiếp ảnh gia người Nga và mong muốn trong tương lai sẽ có dịp được gặp gỡ và kết hợp trong một dự án đặc biệt. Denis còn cho hay, anh đã gửi những MV mà mình thực hiện trong thời gian qua và cảm ơn người này vì đã truyền cảm hứng cho anh.

Denis Đặng thừa nhận đã "đạo nhái" các ý tưởng từ tài khoản Darkflawless trong lúc mất phương hướng: "Chàng trai mất phương hướng Denis đã tìm thấy bạn cùng nhiều người dùng Instagram khác để trở thành nguồn cảm hứng của anh ấy cho thành công hôm nay. Tôi tag bạn vào với hy vọng sẽ nhận được hồi âm từ bạn - thần tượng của tôi".

Sau lời xin lỗi của Denis Đặng, netizen có vẻ không mấy hài lòng. Một số còn cho rằng lời giải thích của Denis Đặng hoàn toàn không thuyết phục, thậm chí anh còn không xứng với danh "Giám đốc sáng tạo".