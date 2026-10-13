Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh: Đồng hành cùng con không phải là ép theo khuôn mẫu, mà là làm bệ đỡ cho những ước mơ

Kiến tạo sân chơi nghệ thuật thuần khiết để trẻ thành “một phần của câu chuyện”

Chiều 10/10, Trung tâm Hội nghị Quốc gia rộn rã tiếng cười của hàng nghìn bạn nhỏ và phụ huynh trong chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”. Khác với nhiều sự kiện giải trí thông thường, chương trình chọn cho mình lối đi riêng: kết hợp âm nhạc, vũ đạo, xiếc và nghệ thuật biểu diễn tương tác nhằm dẫn dắt các em nhỏ bước vào hành trình khám phá thế giới nội tâm của chính mình.

Chia sẻ về tâm huyết xây dựng sân chơi đặc biệt này, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhìn nhận, lâu nay các chương trình thiếu nhi phần lớn có quy mô khiêm tốn và vẫn diễn ra theo cách thức truyền thống: nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu còn khán giả nhỏ tuổi ngồi xem bên dưới. Báo Nhân Dân mong muốn phá vỡ rào cản ấy để tạo ra một không gian nghệ thuật thực sự lớn, nơi mỗi em nhỏ đều được trực tiếp hòa mình và trở thành một phần của câu chuyện.

Từ các trò chơi tương tác rộn ràng ở sảnh chờ cho đến những tiết mục bên trong khán phòng, các bạn nhỏ không chỉ theo dõi các tiết mục trên sân khấu mà cùng hòa giọng, biểu diễn, ném máy bay giấy và vận động theo từng giai điệu. Người đứng đầu Báo Nhân Dân tin rằng việc để trẻ trực tiếp tham gia như một nhân tố của sự kiện sẽ khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật tự nhiên nhất. Ban tổ chức cũng kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được “đóng gói” để đưa về nhiều địa phương, lan tỏa nghệ thuật chất lượng cao và tình yêu cái đẹp đến thế hệ mầm non trên khắp mọi miền đất nước.

Gia đình - chiếc nôi hình thành nhân cách và bệ đỡ ước mơ

Từ sân khấu “Chắp cánh tuổi thơ”, nơi những cánh máy bay giấy chở theo hoài bão được phóng lên không trung, câu chuyện về chặng đường dài phía trước của con trẻ dần mở ra. Để những ước mơ trong sáng ấy thực sự có thể vươn xa, nỗ lực của bản thân đứa trẻ là chưa đủ, mà luôn cần một điểm tựa vững vàng từ phía sau.

Nhìn nhận về vai trò của gia đình trên chặng đường khôn lớn của con, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Trong sự phát triển của một đứa trẻ, dù nhà trường và xã hội đóng vai trò rất lớn, gia đình vẫn là cái nôi cốt lõi định hình nhân cách. Từ lúc thơ bé cho đến trước ngưỡng cửa đại học, dấu ấn của gia đình luôn mang tính quyết định.

Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, nếu cha mẹ có thể đồng hành cùng con từ việc học hành đến vui chơi, sự gắn kết ấy sẽ trở thành điểm tựa vững chắc nhất để con trưởng thành”.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu trên sân khấu

Song song với sự hiện diện ấy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho rằng sự đồng hành thực sự đòi hỏi cha mẹ phải biết buông bỏ tính áp đặt:

“Cha mẹ không nên ép con cái theo những hình mẫu có sẵn, mà hãy định hướng, tôn trọng và khích lệ cá tính riêng của con. Khi ấy, gia đình không chỉ là sợi dây gắn kết yêu thương, mà thực sự trở thành bệ đỡ vững chắc cho con trên bước đường trưởng thành”.

Khi “Nhìn con lớn” là mảnh ghép lưu giữ những khoảnh khắc vô giá

Quan sát không gian sự kiện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, một trong những hình ảnh đẹp và xúc động nhất chính là những khoảnh khắc đồng hành rất đỗi nhẹ nhàng: nhiều bậc cha mẹ chỉ đơn giản là lùi lại một bước, thảnh thơi mỉm cười dõi theo con tự do khám phá thế giới xung quanh.

Theo ông Lê Quốc Minh, sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái không nằm ở những món quà đắt tiền hay chuyến đi nghỉ dưỡng xa xỉ: “Nhiều khi sự đồng hành chỉ đến từ những lần cùng con tham gia một sự kiện thể thao, lễ hội thiếu nhi, hay cuộc trò chuyện giản dị thường nhật. Đó chính là những khoảnh khắc gắn kết bền chặt nhất. Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, mỗi bậc cha mẹ đều cần trân quý từng phút giây được ở bên con.

Con cái có thể vui mừng khi nhận được một món quà, nhưng sẽ ghi nhớ nhiều hơn về sự hiện diện của cha mẹ trong các sự kiện ở trường lớp, những cuộc vui đầm ấm bên gia đình. Còn với cha mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất là đồng hành trong từng phút giây với con, chứng kiến con trưởng thành từ những bước đi lẫm chẫm đầu tiên, chứ không phải là những thành tựu trong sự nghiệp của bản thân”.

Sự cộng hưởng giữa không gian nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” và dự án “Nhìn con lớn” đã mở ra một miền cảm xúc thật trọn vẹn về gia đình. Tại đây, dự án ảnh do AdSponsor và aFamily triển khai vượt qua khuôn khổ của việc ghi nhận tư liệu thông thường. Đội ngũ thực hiện đóng vai trò như những người kể chuyện thầm lặng, bắt trọn từng nhịp lớn lên của trẻ trong vòng tay cha mẹ. Mỗi khung hình không chỉ đơn thuần là một bức ảnh, mà là sự nâng niu những đổi thay nhỏ bé nhất, để từ đó dệt nên những kỷ niệm vô giá đi cùng gia đình theo năm tháng.

Đó là khoảnh khắc người cha kiên nhẫn cúi xuống giúp con gấp chiếc máy bay giấy, ánh mắt người mẹ dõi theo khi con rụt rè bước lên sân khấu, hay nụ cười reo vang của đứa trẻ khi chạm tay vào một điều mới lạ. Những lát cắt bình dị ấy, khi được nâng niu và ghi lại, sẽ trở thành tài sản tinh thần vô giá đồng hành cùng gia đình theo năm tháng.

Bởi sau cùng, hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ không chỉ cần những đôi cánh ước mơ để bay xa, mà luôn cần ánh mắt dõi theo đầy thấu hiểu của cha mẹ - những người sẵn sàng hiện diện để che chở, làm điểm tựa và cùng con bước qua những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp nhất.