Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thi vào lớp 10 còn căng thẳng hơn thi đại học

Sáng 4/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Như Ý.

Không thể ngâm hồ sơ của người dân



Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm.

Về hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, qua các ý kiến của cử tri, đã ghi nhận, bộ máy bước đầu tinh gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính cũng thuận lợi hơn.

Tuy nhiên điều nhân dân mong muốn là mô hình mới tạo được chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân và doanh nghiệp; cấp cơ sở phải thực sự gần dân, sát dân, phải rất có trách nhiệm đối với cuộc sống hàng ngày của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, qua hơn 10 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn, trong đó, có ổn định và nâng cao đời sống người dân, tạo được nhiều thuận lợi cho nhân dân, gần dân, sát dân hơn.

Nêu thông tin, ngày 1/7 sắp tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 3 cấp, rút ra những bài học, những điểm tích cực cần tiếp tục quán triệt, triển khai, những gì cần phải rút kinh nghiệm ngay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2026 là năm của bộ máy chính quyền cơ sở, với nhiều việc mới, tư duy làm việc mới, với tinh thần phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tất cả mọi việc phải được giải quyết tại cấp phường, xã. Có những xã rộng tới 500km vuông, nếu cấp xã không gần với dân thì rất khó khăn.

“Mọi việc phải được giải quyết ở cấp cơ sở và có thời hạn chứ không phải xã, phường chờ xin ý kiến của thành phố hoặc trung ương. Mọi việc đã được phân cấp, phân quyền và đều phải giải quyết ở cấp cơ sở”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Nếu cần hỏi ý kiến cấp trên về điều gì thì cũng không thể quá một thời hạn nhất định. Không thể ngâm hồ sơ như vậy. Nếu có vấn đề vướng chính quyền cơ sở phải trao đổi với các bộ ngành, các sở cấp trên để giải quyết cho dân. Không có đánh đố dân, không yêu cầu là việc này lên thành phố mà hỏi hoặc lên trung ương mà kiện.

“Định vị rất rõ trách nhiệm phục vụ người dân. Chừng nào, ở đâu mà người dân còn bức xúc, còn có thắc mắc là chính quyền cơ sở phường, xã ở đấy phải chịu trách nhiệm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rõ.

Thi vào lớp 10 còn căng thẳng hơn thi đại học

Nhắc việc cử tri nêu ý kiến về vấn đề an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây là hai nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đến sức khoẻ, niềm tin, sự yên tâm trong cuộc sống. Bộ Chính trị đã có những nghị quyết về vấn đề này, được nhân dân rất hoan nghênh.

Dành thời gian trao đổi về vấn đề giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, vừa qua đã đánh giá, rà soát về tình hình giáo dục trên cả nước, từ bộ máy, số lượng các thầy cô giáo, hệ thống trường học.

Thông tin cho biết, qua rà soát, hiện nay, đất nước có khoảng gần 2 triệu biên chế (công chức, viên chức), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, riêng biên chế ngành giáo dục chiếm trên 80% (khoảng gần 1,5 triệu). Như vậy, đã đủ đảm bảo đủ thầy cô cho các cháu đến trường hay không?.

“Công thức tôi mới đưa ra, các ngành cũng đang thảo luận là với giáo dục, cứ khoảng 25 – 30 học sinh thì ít nhất có 1 thầy cô giáo”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, với các cấp học cao hơn, dựa trên mức trung bình như thế, tính ra đội ngũ thầy cô giáo cần thiết để chuẩn bị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cần làm sao có đủ trường, đủ thầy cho các cháu đi học, nhất là lớp 1 và lớp 10.

“Vì không đủ trường, không đủ thầy, sinh ra thi tuyển, đưa ra những giải pháp về hành chính để loại các cháu ra, không cho vào học. Trong khi, chủ trương của nhà nước là phổ cập giáo dục từ mầm non mẫu giáo đến hết lớp 12, miễn giảm học phí”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Nhấn mạnh, học là phải thi, nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ “thi không phải là một biện pháp để loại các cháu ra, không cho đến trường. Thi là để đánh giá chất lượng dạy và học”.

“Mấy hôm nay đang chuẩn bị thi vào lớp 10 , còn căng thẳng hơn cả thi vào đại học. Tại sao lại tạo ra một tâm lý bất an như vậy? Không những là nặng nề cho học sinh, cho phụ huynh, mà còn khó khăn cho cả các thầy cô giáo”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Nêu rõ quan điểm, nếu học sinh học kém thì phải tiếp tục bồi dưỡng cho học giỏi lên, đã học giỏi rồi thì trở thành học xuất sắc hơn, trở thành nhà khoa học, nhà toán học… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, không được tạo áp lực cho học sinh, cho gia đình mỗi mùa thi đến.

Người dân uống thuốc theo quảng cáo trên ti vi

Về vấn đề y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết, đã cho tính toán số bác sĩ hiện nay, hiện chiếm khoảng 10% tổng số công chức, viên chức của cả nước.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của mô hình bác sĩ gia đình, bác sĩ theo khu vực, hồ sơ điện tử… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần có quá trình theo dõi sức khỏe lâu dài, từ khi sinh ra đến lúc già, có tư vấn của các bác sĩ mỗi khi gặp vấn đề về sức khoẻ…

“Thậm chí bây giờ người dân tự điều trị, tự lo sức khoẻ cho mình, uống thuốc thì xem quảng cáo trên ti vi . Chỗ này giới thiệu thuốc này, thuốc kia, tự đi mua về uống”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

“Phải có người tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Điều này rất quan trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm, và nêu rằng, từ đó, phải xác định số lượng bác sĩ cần đào tạo là bao nhiêu, mấy vạn dân có một bác sĩ, tạo công thức để triển khai thực hiện. Khi đó, trạm y tế xã, phường đóng vai trò rất quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dành thời gian nói về chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, phấn đấu thanh toán, xoá sổ một số bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Đảng, Nhà nước đã có các chủ trương rất lớn về y tế, các địa phương cần triển khai đến Nhân dân.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, qua rà soát cho thấy, có nhiều bộ, ngành cùng quan tâm, nhưng không ai chịu trách nhiệm chính.

“Vừa qua, chúng tôi thống nhất giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính. Tất cả những chức năng đến cuối cùng là bảo vệ sức khỏe nhân dân là Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Những cơ quan khác phải phối hợp, không được cắt khúc trách nhiệm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Đồng tình với thực trạng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm quanh trường học mà cử tri nêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian vừa qua, đã tập trung tháo gỡ vấn đề này.

“Ai cũng biết là những đồ ăn ở ven trường, học sinh rất thích ăn bởi vì các cháu học xong rất đói. Đồ bán rất rẻ, nhưng không đảm bảo yêu cầu. Một là hàng kém chất lượng, hết hạn, hoặc cận hết hạn sử dụng. Ví dụ như thực phẩm còn 2 tháng hết hạn sử dụng thì nhập về. Lúc nhập về không ai bắt bẻ được vì chưa hết hạn. Nhưng khi bán cho các cháu thì không biết hạn sử dụng là bao lâu nữa...”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu.