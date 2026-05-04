Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh cân nhắc giữ nguyên hoặc điều chỉnh nguyện vọng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm học 2026 - 2027 diễn ra vào ngày 1 và 2/6/2026. Thí sinh tham gia sẽ làm 3 bài thi: Toán, Văn và Ngoại ngữ. Trong đó toán, văn có thời gian làm bài 120 phút/môn; Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút.

Riêng thí sinh dự thi chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi chuyên/tích hợp, với thời gian làm bài 150 phút.

Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của TP.HCM diễn ra sau sáp nhập, với tổng số học sinh lớp 9 tham gia dự thi cao kỷ lục, lên đến gần 170.000 em.

Chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập toàn thành phố năm học 2026 - 2027 là 118.550 học sinh, đạt tỷ lệ 70,11% trong tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026.

Thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng lớp 10, gồm 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp và 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên.

Hiện thí sinh tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đã hoàn tất giai đoạn 1 đăng ký dự thi và đăng ký nguyện vọng.

Từ hôm nay 4/5 đến ngày 8/5/2026, ở giai đoạn 2, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng dự thi (nếu muốn).

Sở GD-ĐT lưu ý, chỉ cho phép thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, không cho phép đăng ký thi mới.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, hệ thống tuyển sinh lớp 10 sẽ có thêm 5 trường THPT mới thành lập, học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào những trường này, cụ thể:

Trường THPT phường Đông Hưng Thuận tại phường Đông Hưng Thuận tuyển 810 học sinh.

Trường THPT phường Tân Phú tại phường Tân Phú tuyển 675 học sinh.

Trường TH, THCS và THPT phường Thới An tại phường Thới An tuyển 450 học sinh.

Trường THPT phường Dĩ An tại phường Dĩ An tuyển 720 học sinh.

Trường THPT phường Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ tuyển 675 học sinh lớp 10.

Kết thúc giai đoạn 2 đăng ký, Sở đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của sở.

Năm học 2026 - 2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em.

Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường ĐH tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 Trung tâm GDTX và GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.