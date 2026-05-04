3 tin nhắn từ cô giáo khiến một bà mẹ ở TP.HCM lập tức thay đổi thái độ: Cách giao tiếp của cô đã "chạm" đến tôi!

Mới đây, trong một hội nhóm phụ huynh, bài đăng của một bà mẹ ở TP.HCM về giáo viên chủ nhiệm của con đã thu hút nhiều sự chú ý. Không phải là câu chuyện thành tích hay giải thưởng mà chỉ xoay quanh những tin nhắn, những phiếu dặn dò tưởng chừng rất bình thường. Nhưng càng đọc, người ta càng hiểu vì sao người mẹ này lại dùng đến những từ như hạnh phúc, may mắn và yên tâm.

Theo chia sẻ, điều khiến chị ấn tượng đầu tiên là sự chỉn chu trong từng phiếu dặn dò của cô giáo. Không phải kiểu ghi chú qua loa cho có mà là những nội dung được trình bày rõ ràng, mạch lạc, có đề mục, có hướng dẫn cụ thể. Từ bài tập Toán, Tập làm văn, đến Khoa học, Lịch sử… tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, dễ hiểu. Xen giữa đó còn là những lời nhắc nhẹ nhàng về sự tự giác.









Không dừng lại ở đó, mỗi ngày cô đều cập nhật tình hình học tập trên nhóm lớp, nhưng điều đặc biệt là vẫn dành thời gian nhắn riêng cho từng phụ huynh khiến người nhận cảm thấy con mình được quan tâm thật sự. Với một lớp hơn 30 học sinh, việc nắm rõ tình hình từng em đã không dễ, việc truyền đạt lại một cách rõ ràng, tinh tế lại càng khó hơn.

Có lẽ vì thế mà người mẹ trong câu chuyện thừa nhận, chính cách giao tiếp của cô giáo đã chạm đến mình. Không áp đặt, không gây áp lực, nhưng đủ sức khiến phụ huynh tự thấy cần đồng hành cùng con. Chị kể, sau khi đọc tin nhắn của cô, tối hôm đó đã "bật dậy kiểm tra bài vở của con", thậm chí còn đôn đốc mạnh hơn thường ngày.

Chi tiết này khiến nhiều người bật cười, nhưng cũng gợi ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: điều gì khiến một phụ huynh thay đổi thái độ nhanh đến vậy?

Có lẽ câu trả lời nằm ở cách người giáo viên tạo ra sự kết nối. Không phải bằng mệnh lệnh hay trách móc, mà bằng sự rõ ràng, nhất quán và chân thành. Khi phụ huynh cảm nhận được giáo viên thực sự hiểu con mình, họ cũng dễ dàng mở lòng để hợp tác hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, khi việc học của trẻ không còn chỉ gói gọn trong lớp học, vai trò của sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình ngày càng trở nên quan trọng. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào sự phối hợp này cũng suôn sẻ. Có phụ huynh cảm thấy bị "giao việc", có người lại thấy giáo viên quá kiểm soát, trong khi giáo viên đôi khi cũng áp lực vì thiếu sự đồng hành từ gia đình.

Chính vì vậy, những trường hợp như cô giáo trong câu chuyện trở nên đáng quý. Bởi cô không chỉ dạy học sinh mà còn biết cách kết nối phụ huynh 1 cách tinh tế.

Một điểm thú vị khác trong chia sẻ là thử thách kỳ nghỉ lễ mà cô dành cho học sinh: khuyến khích các em trở thành "bé ngoan" bằng cách tự giác giúp đỡ ba mẹ những việc nhỏ trong nhà. Không phải là bài tập nặng nề, mà là những hành động rất đời thường như lau bàn, quét nhà, gấp quần áo. Nhưng chính những điều đó lại góp phần hình thành thói quen và ý thức trách nhiệm cho trẻ. Ở đây, có thể thấy một triết lý giáo dục rõ ràng: học không chỉ là điểm số mà còn là cách sống.

Có thể nói, khi gặp đúng người thầy, hành trình học của một đứa trẻ và cả sự đồng hành của cha mẹ có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiều.

Không phải phụ huynh nào cũng may mắn gặp được một giáo viên như vậy. Nhưng câu chuyện này, ít nhất, cũng mở ra một kỳ vọng: rằng giáo dục không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở cách con người kết nối với nhau bằng sự tận tâm, tinh tế và thấu hiểu.