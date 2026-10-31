Tôn Lệ khoe bữa cơm gia đình giản dị nhưng bị dân mạng hoài nghi: Đang "làm màu" hay sao thế?

Gần đây, bữa tối gia đình do diễn viên Tôn Lệ chia sẻ đã thu hút nhiều sự chú ý. Trên bàn ăn chỉ có một đĩa rau xanh, một đĩa trứng xào mộc nhĩ, một đĩa nấm xào và một bát cơm. Không có nguyên liệu đắt đỏ như nhiều người tưởng tượng, cũng chẳng có món ăn cầu kỳ, thịnh soạn.

Phần bình luận trở nên sôi nổi. Có người nghi ngờ cô cố tình diễn để tạo hình ảnh, nhưng cũng có người khen nữ diễn viên biết cách tận hưởng cuộc sống. Người nổi tiếng cũng là người bình thường, chẳng lẽ ngày nào họ cũng phải ăn sơn hào hải vị mới được coi là hợp lý?

Đứng ở góc độ một người làm cha mẹ, nhiều người cho rằng phía sau bữa cơm ấy là tình yêu thương và sự đồng hành của cha mẹ dành cho con.

Ảnh: Sohu

1. Quan niệm ăn uống lành mạnh quan trọng hơn mâm cơm thịnh soạn

Là cha mẹ, ai cũng muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, đôi khi chúng ta lại rơi vào một suy nghĩ sai lầm: phải cho con ăn những món đắt tiền, bữa nào cũng đầy đủ thịt cá, sợ con không được cung cấp đủ dinh dưỡng.

Những bữa ăn của Tôn Lệ mang đến một góc nhìn khác. Cô hướng đến chế độ ăn thanh đạm, cân bằng, như cách cô gọi là những bữa ăn “sạch”.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ cho con ăn rau xanh. Trong những hình ảnh từng chia sẻ trước đây, thực đơn của gia đình cô vẫn có cá, thịt, trứng, rau củ và cơm. Điểm khác biệt nằm ở cách chế biến thanh đạm, ít muối và hạn chế các loại gia vị đậm. Trẻ em cần được ăn uống phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và độ tuổi. Những bữa ăn quá nhiều dầu mỡ, muối hay gia vị đậm không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt.

Một chế độ ăn thực sự lành mạnh không nằm ở việc nguyên liệu đắt tiền đến đâu hay có bao nhiêu món trên bàn, mà là giúp trẻ làm quen với những thực phẩm quen thuộc, biết ăn uống điều độ và hiểu rằng ăn uống trước hết là để nuôi dưỡng cơ thể, chứ không chỉ nhằm thỏa mãn khẩu vị.

Khi hình thành được thói quen tốt từ nhỏ, trẻ cũng có thêm nền tảng để duy trì cách ăn uống cân bằng khi trưởng thành.

2. Bàn ăn là khoảng thời gian tốt nhất để cha mẹ trò chuyện với con

Gần đây, khi tham gia chương trình phỏng vấn Hướng nội một cây số, Tôn Lệ đã chia sẻ về chuyện ăn uống.

Cô cho biết trước đây bản thân không quá chú ý đến vấn đề này. Chỉ sau khi có con, cô mới bắt đầu quan tâm hơn đến cảm nhận và hương vị của thực phẩm. Dần dần, cô nhận ra thức ăn có thể trở thành sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình.

Chúng ta thường muốn dành riêng một khoảng thời gian để trò chuyện tâm sự với con. Nhưng nếu vừa ngồi xuống đã liên tục giảng giải, khuyên răn bằng thái độ nghiêm túc, trẻ có thể nảy sinh tâm lý chống đối.

Bàn ăn lại là một không gian khác. Khi mọi người cùng đặt điện thoại xuống, thong thả dùng bữa trong bầu không khí thoải mái, câu chuyện giữa các thành viên cũng trở nên tự nhiên hơn. Trẻ có thể chủ động kể về những chuyện thú vị ở trường, mâu thuẫn nhỏ với bạn bè hay những điều khiến mình buồn phiền. Đó cũng là cơ hội để cha mẹ hiểu con hơn. Không cần cố tình dẫn dắt hay đặt quá nhiều câu hỏi, đôi khi chỉ qua những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, người lớn đã có thể nhận ra cảm xúc, suy nghĩ và những điều con đang giấu trong lòng.

Một cách giao tiếp bình đẳng, thoải mái như vậy có thể giúp cha mẹ lắng nghe và thấu hiểu thế giới nội tâm của trẻ.

3. Hạnh phúc của con đến từ sự đồng hành, không phải giá trị của bữa ăn

Tôn Lệ từng chia sẻ trong một chương trình rằng, khi con trai còn nhỏ, giáo viên đã hỏi cậu bé lúc nào cảm thấy hạnh phúc nhất. Câu trả lời của cậu là: Khi cả gia đình bốn người cùng ngồi ăn cơm.

Câu nói này có lẽ chạm đến trái tim của nhiều bậc cha mẹ. Chúng ta thường cho rằng mua đồ ăn ngon, tặng những món quà đắt tiền, đưa con đi ăn nhà hàng hay đáp ứng mọi mong muốn của trẻ chính là cách mang lại hạnh phúc cho con.

Nhưng đôi khi, điều trẻ mong muốn lại rất giản dị: cả gia đình có thể gác lại công việc riêng, cùng ngồi quanh một chiếc bàn và ăn một bữa cơm. Món ăn có thể đơn giản, thỉnh thoảng gọi đồ ăn bên ngoài cũng không sao. Điều đáng quý là khoảng thời gian các thành viên dành cho nhau và cảm giác được quây quần bên gia đình.

Ngày nay, có bao nhiêu gia đình bày biện cả bàn thức ăn nhưng mỗi người lại chăm chú nhìn vào điện thoại của mình? Đứa trẻ hào hứng kể chuyện nhưng người lớn thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ đáp qua loa: “Ừ, à, thế à…”. Rồi bữa cơm cứ thế kết thúc.

Với trẻ, số lượng món ăn hay việc trên bàn có sơn hào hải vị hay không thực sự không quan trọng đến thế. Điều quan trọng hơn là sự quan tâm và đồng hành chân thành của cha mẹ. Dành thời gian ăn cùng con, quan tâm đến từng bữa cơm của gia đình cũng chính là món quà ấm áp mà cha mẹ có thể trao cho con trên hành trình trưởng thành.