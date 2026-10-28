Siêu giàu nhưng cách Chương Tử Di dạy dỗ, chọn trường cho con khiến khán giả châu Á kinh ngạc: Quá khác biệt!

Giữa giới giải trí hoa lệ, nơi con cái của các ngôi sao thường được định hướng vào những ngôi trường quốc tế đắt đỏ với mức học phí hàng trăm nghìn tệ mỗi năm, lựa chọn giáo dục của Chương Tử Di dành cho con gái Tỉnh Tỉnh (Xingxing) lại đi ngược lại số đông. Không chọn lối đi xa hoa hay bao bọc con trong vỏ bọc nhung lụa, đại hoa đán màn ảnh Hoa ngữ chọn cách đưa con trở về với những giá trị mộc mạc nhất: học trường công lập, tôn trọng sở thích tự nhiên và dạy con trưởng thành từ sự thấu hiểu.

Đưa con vào trường công: Để con chạm vào đời sống thực tế

Quyết định gửi con gái vào Tiểu học ngõ Sử Gia (Bắc Kinh) - một trường công lập lâu đời từng khiến Chương Tử Di nhận về không ít bàn luận. Nhiều người thắc mắc vì sao một gia đình dư dả điều kiện kinh tế lại không chọn cho con môi trường học tập sang trọng bậc nhất.

Thực tế, trường công lập mang lại cho trẻ một nền tảng giáo dục căn bản và vững chắc, nhưng quan trọng hơn cả là môi trường xã hội đa dạng. Tại đây, Tỉnh Tỉnh là một học sinh bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Bạn cùng lớp của em đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau: con em công chức, gia đình kinh doanh nhỏ hay những người lao động bình dân.

Chương Tử Di và con gái

Từng đi lên từ gian khó để chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, Chương Tử Di hiểu rõ hào quang và những tràng pháo tay không phải là toàn bộ cuộc sống. Để con học trường công chính là cách cô giúp con không bị đóng khung trong "tháp ngà" của giới nhà giàu, học cách hòa đồng, quan sát cuộc sống đời thường và thấu hiểu giá trị của sự nỗ lực tự thân.

Không tạo dựng "thần đồng", chỉ nuôi dưỡng đam mê thuần khiết

Nhiều phụ huynh trong giới giải trí có xu hướng lấp đầy thời gian biểu của con bằng hàng loạt lớp năng khiếu, từ đàn piano, múa ballet cho đến ngoại ngữ. Chương Tử Di lại chọn nhịp điệu hoàn toàn khác: để con tự do theo đuổi điều mình thực sự thích.

Niềm đam mê hội họa của Tỉnh Tỉnh được hình thành và duy trì suốt nhiều năm không phải từ sự ép buộc hay định hướng phô diễn của cha mẹ. Ngay cả khi những bức vẽ về thế giới động vật của con đủ ấn tượng để tập hợp thành sách tranh, Chương Tử Di cũng chỉ nhắc đến như một cột mốc nhỏ ghi dấu sự trưởng thành, tuyệt nhiên không rầm rộ quảng bá hay gán cho con mác "thiếu nữ thiên tài".

Đối với cô, nghệ thuật là cách để con bộc lộ cảm xúc và chia sẻ góc nhìn với thế giới, không phải công cụ để đánh bóng hình ảnh hay thỏa mãn kỳ vọng của người lớn.

Con gái Chương Tử Di trong bữa tiệc sinh nhật 10 tuổi

Dạy con từ nếp nhà: Sự đồng hành và lòng biết ơn

Khí chất tự tin, sự điềm đạm trước ống kính cùng chỉ số EQ cao của Tỉnh Tỉnh không đơn thuần đến từ gen di truyền của bố mẹ nổi tiếng, mà là kết quả của sự giáo dưỡng tỉ mỉ mỗi ngày.

Dù lịch trình làm việc dày đặc, Chương Tử Di luôn cố gắng dành thời gian đồng hành cùng con: ngồi cùng con làm bài tập, lắng nghe con kể những mẩu chuyện nhỏ ở trường, đưa con đi du lịch trải nghiệm. Cô rèn cho con lối sống biết ơn và thấu cảm không phải qua những bài học đạo lý sáo rỗng, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất: chủ động phụ giúp việc vặt, mang nước cho mẹ khi thấy mẹ mệt mỏi sau giờ làm việc.

Sự tử tế và khiêm tốn giúp cô bé hòa nhập tự nhiên với bạn bè, được yêu mến vì chính sự nỗ lực và tính cách chân thành, chứ không phải vì cái bóng quá lớn của người mẹ minh tinh.

Nuôi dạy con là một cuộc chạy marathon

Nhìn vào cách Chương Tử Di nuôi dạy con, bài học lớn nhất có lẽ là sự kiên nhẫn. Trong một xã hội đầy áp lực đua chen về "vạch xuất phát", việc để con lớn lên đúng lứa tuổi, có đủ thời gian vui chơi và thử nghiệm những điều mình thích là một sự xa xỉ.

Chương Tử Di nhìn cuộc đời như một cuộc chạy marathon đường dài. Cô không đặt áp lực con phải trở thành hình mẫu hoàn hảo, mà tạo dựng cho con một hậu thuẫn tinh thần vững chắc bằng tình yêu thương và sự tôn trọng.

Mỗi gia đình có một hoàn cảnh và định hướng khác nhau, không thể áp dụng máy móc phương pháp của người khác. Thế nhưng, triết lý giáo dục của Chương Tử Di vẫn mang lại một góc nhìn đáng suy ngẫm: Một nền giáo dục tốt không nhất thiết phải là đắt đỏ hay hào nhoáng nhất, mà là nền giáo dục phù hợp, tôn trọng bản ngã và giúp đứa trẻ lớn lên với đôi mắt sáng ngời cùng một tâm hồn tự do, chân thực.