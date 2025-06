Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước lùm xùm xoay quanh ba nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng: Meichan, Harry và Hà Còi. Mọi chuyện bắt đầu khi hình ảnh Meichan và Hà Còi đi ăn tối cùng nhau bị lan truyền. Tối 3/6, Meichan lên tiếng phủ nhận tin đồn, khẳng định thông tin đang lan truyền là riêng tư và thiếu căn cứ, đồng thời kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư của các bên liên quan.

Bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên MXH về mối quan hệ của Meichan và Hà Còi

Tuy nhiên, ngay sau đó, Harry đăng một story ẩn ý với nội dung: "Tôi nghĩ quả táo đã thối rữa từ tận lõi", rồi nhanh chóng xóa đi, khiến cư dân mạng càng thêm tò mò. Trước đó, vào đầu năm 2025, Harry cũng đã hủy theo dõi Meichan và Hà Còi, dù cả ba từng rất thân thiết.

Harry đăng story ẩn ý rồi nhanh chóng xoá đi

Dựa vào các dấu hiệu, cộng đồng mạng suy đoán rằng Harry từng có tình cảm với Hà Còi và nhờ Meichan giúp đỡ, nhưng thực chất Meichan và Hà Còi lại đang trong mối quan hệ tình cảm. Tình huống éo le này được cho là nguyên nhân khiến tình bạn giữa ba người tan vỡ, tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi trong những ngày qua.

Bộ ba nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng là thân thiết với nhau

Mới đây, cư dân mạng đột ngột "quay xe" vì một story của Meichan đăng tải vào tối 4/6 về vụ việc trên. Cụ thể, Meichan không biết người mà Harry có tình cảm là ai vì Harry chưa bao giờ tiết lộ cho cô nàng. Bên cạnh đó, Meichan còn từng nhắn tin cho Harry để hỏi về vụ việc Harry bất ngờ bỏ theo dõi Meichan trên mạng xã hội và khẳng định sẽ công bố mọi tin nhắn về "tư vấn tình cảm" nếu Harry đồng ý. Bài đăng đính chính của Meichan đã khiến cộng đồng mạng "quay xe" từ chỉ trích cô nàng vì lừa dối bạn bè cho đến ủng hộ cô vì màn đáp trả thẳng thắn này.

Meichan đăng story đính chính về những lùm xùm vừa qua

Tuy nhiên, đương lúc drama đang nổ thì cộng đồng mạng lại bất ngờ réo tên một ca khúc Kpop đã phát hành từ hơn một thập kỷ trước - Please Don’t của K.Will. Lý do mà Please Don’t đột nhiên được cộng đồng mạng réo tên là do nội dung chính của MV lại vô tình có phần tương đồng với câu chuyện của Meichan, Harry và Hà Còi.

Chính vì nội dung éo le của MV Please Don’t, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chế meme, ghép tên Meichan, Harry và Hà Còi vào một phân cảnh trong MV với caption: “TÓM TẮT DRAMA HARRY - MEICHAN - HÀ CÒI”. Bất ngờ, loạt meme này lại được ủng hộ nhiệt tình và nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn hình thôi là hiểu ngay toàn bộ câu chuyện của bộ ba nhà sáng tạo nội dung. Nhờ đó, ca khúc bất ngờ hot trở lại sau hơn một thập kỷ phát hành.

Chỉ cần 1 tấm ảnh cũng đủ để tóm tắt câu chuyện của Meichan, Harry và Hà Còi

Please Don’t là một ca khúc được phát hành vào năm 2014 của nam ca sĩ K.Will, từng gây chấn động làng nhạc Kpop vì câu chuyện chứa plot twist kinh điển của Kpop. Cụ thể, MV là câu chuyện tình cảm giữa bộ ba diễn viên Seo In Guk, Dasom (SISTAR) và Ahn Jae Hyun thủ vai. Những tưởng câu chuyện này sẽ theo một motip cũ - hai chàng trai cùng yêu một cô gái nhưng đến khi đoạn cuối, Seo In Guk bất ngờ xé hình chụp của ba người và ghép mình và Ahn Jae Hyun lại với nhau. Khi ấy, tất cả khán giả xem MV lúc bấy giờ đều bất ngờ đến bật ngửa vì không ngờ mình đã bị lừa suốt toàn bộ MV.

Cú twist của Please Don't khiến nhiều người bất ngờ

Dù đã trải qua một thập kỷ nhưng cộng đồng mạng lại vô tình nhắc lại cái kết của Please Don’t và bất ngờ biến xu hướng reaction cái kết thành một trào lưu trên mạng xã hội. Đặc biệt, những video reaction MV Please Don’t này đã nhận được nhiều lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Bởi vì ai nấy xem xong MV đều có chung một reaction đó chính là: không thể tin được vào mắt mình. Không những thế, nhiều người còn hài hước cho rằng Please Don’t chính là “cú twist lớn nhất trong lịch sử Kpop”.

MV Please Don't của K.Will từng gây chấn động Kpop một thời

Cho đến hiện tại, nhiều người vẫn sốc về cái kết của Please Don't

Cho đến hiện tại, lùm xùm giữa Meichan, Harry và Hà Còi vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm và đón chờ những diễn biến tiếp theo.