Tóm gọn cảnh hẹn hò tình tứ của cặp diễn viên trẻ, còn đút cho nhau ăn giữa phố

Sáng 31/1, tờ 163 đưa tin, cặp đôi Trịnh Hợp Huệ Tử - Nhậm Hựu Luân vừa lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc, lãng mạn mới đây.

Trong video, 2 diễn viên diện trang phục thường ngày khá giản dị. Xuyên suốt clip, cặp đôi cực kỳ thân mật, chẳng hề có ý định né tránh ống kính của truyền thông. Ban đầu, Trịnh Hợp Huệ Tử - Nhậm Hựu Luân dung dăng dung dẻ đi lễ chùa. Trước ống kính, cặp đôi tay trong tay cùng bước đi, tỏa ra bầu không khí lãng mạn tràn màn hình.

Đáng chú ý, Trịnh Hợp Huệ Tử còn đưa mẩu xúc xích đang ăn dở cho Nhậm Hựu Luân, và anh cũng ăn luôn không chút do dự. Chi tiết này cho thấy cặp đôi đang ở giai đoạn mặn nồng, khiến công chúng không khỏi xuýt xoa.

Trịnh Hợp Huệ Tử - Nhậm Hựu Luân dung dăng dung dẻ đi lễ chùa dịp cận Tết. Ảnh: Sohu

Trịnh Hợp Huệ Tử đút miếng xúc xích đang ăn dở cho Nhậm Hựu Luân. Ảnh: 163

Sau khi rời khỏi ngôi chùa, 2 nghệ sĩ 9X tiếp tục tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc ở 1 khu trò chơi điện tử. Nhậm Hựu Luân khoác vai Trịnh Hợp Huệ Tử đầy tình tứ, mang đến bầu không khí ngọt ngào cho thấy họ đang đắm chìm trong tình yêu.

Cặp đôi tới khu trò chơi tận hưởng buổi hẹn hò vui vẻ. Ảnh: 163

Được biết, Trịnh Hợp Huệ Tử - Nhậm Hựu Luân hợp tác ăn ý ở bộ phim 12 Lá Thư và được cộng đồng mạng tích cực "đẩy thuyền". Tới nay, cặp đôi trai đẹp - gái xinh này "phim giả tình thật" ngoài đời đã khiến công chúng không khỏi phấn khích.

Trịnh Hợp Huệ Tử - Nhậm Hựu Luân cùng sinh năm 1994. Trịnh Hợp Huệ Tử sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút, ghi dấu ấn trong lòng công chúng ở loạt phim như Hạ Chí Chưa Tới, 12 Lá Thư, Lạc Du Nguyên, Hoa Gian Lệnh... Trong khi đó, Nhậm Hựu Luân gây chú ý ở Phù Thế Song Kiều Truyện, 12 Lá Thư,...