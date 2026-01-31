Á hậu Cẩm Ly bị nghi "ké fame", tự tạo hint hẹn hò Đình Bắc, phải lên tiếng gấp, mong netizen đừng "overthinking"

Cẩm Ly đu trend MXH nhưng lại bị fan Đình Bắc chỉ trích (Video: TTNV)

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục xôn xao trước loạt tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa tuyển thủ ngôi sao U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc và Á hậu Cẩm Ly. Từ những chi tiết nhỏ nhặt như tương tác trên mạng xã hội, hai chiếc nhẫn, hai chiếc vòng được cho là "đồ đôi".. câu chuyện nhanh chóng bị đẩy đi xa, mọi động thái của cặp đôi đều bị netizen "soi" kĩ từng chi tiết.

Và mới đây, Á hậu Cẩm Ly bất ngờ bị kéo vào loạt nghi vấn như "xào couple", "đẩy thuyền có chủ đích", thậm chí fan của Đình Bắc cho rằng người đẹp đang "ké fame" nam cầu thủ trẻ giữa lúc anh nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Nguồn cơn của ồn ào bắt đầu từ một video đu trend được đăng trên trang cá nhân của Cẩm Ly với caption là lời bài hát: "Thuyền thì phải theo lái"...

Giữa thời điểm tên tuổi Đình Bắc liên tục xuất hiện trên các mặt báo thể thao lẫn mạng xã hội, câu chữ tưởng chừng vô hại này nhanh chóng bị netizen đặt vào "vòng nghi vấn", cho rằng Á hậu đang ngầm ám chỉ đến chuyện tình cảm, hoặc chí ít là góp phần "đẩy thuyền" theo những tin đồn đang lan truyền.

Á hậu Cẩm Ly dính tin đồn hẹn hò Đình Bắc

Không dừng lại ở đó, một bộ phận cư dân mạng còn cho rằng việc Cẩm Ly đăng tải những nội dung mang tính ẩn ý vào thời điểm nhạy cảm là cách để thu hút sự chú ý, qua đó vô tình - hoặc cố ý - gắn tên mình với Đình Bắc. Những bình luận trái chiều xuất hiện ngày càng nhiều, khiến câu chuyện từ một caption vui nhanh chóng biến thành chủ đề tranh cãi.

Trước làn sóng suy diễn ngày càng đi xa, Á hậu Cẩm Ly đã trực tiếp lên tiếng. Trong phần bình luận dưới bài đăng, cô giải thích rằng nội dung chỉ đơn giản là "nhép vui" theo một ca khúc đang thịnh hành trên mạng xã hội, hoàn toàn không mang hàm ý gì khác. Người đẹp cũng nhẹ nhàng nhắn nhủ khán giả "đừng overthinking", mong mọi người đón nhận câu chuyện theo hướng thoải mái, tích cực hơn.

Lời phản hồi ngắn gọn nhưng thẳng thắn của Cẩm Ly phần nào cho thấy cô không có ý định nhập nhằng hay tạo hiểu lầm về đời tư. Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng này là cần thiết trong bối cảnh tin đồn lan nhanh, đặc biệt khi cả hai nhân vật đều đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp riêng.

Cẩm Ly bị nghi đeo nhẫn đôi cùng Đình Bắc, nhưng cô nàng lên tiếng lấp lửng: "Nhẫn em đeo từ lâu rồi mà", không phủ nhận cũng không khẳng định nghi vấn khiến netizen càng bàn tán

Về phía Đình Bắc, dù không trực tiếp liên quan đến bài đăng nói trên, nhưng nam cầu thủ trẻ vẫn bị kéo vào vòng xoáy bàn tán. Không ít người hâm mộ bày tỏ lo ngại việc đời tư bị soi xét quá mức có thể ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sự tập trung của anh trong quá trình thi đấu và rèn luyện. Trên MXH, nhiều bình luận kêu gọi cộng đồng mạng nên tiết chế suy diễn, tránh "đẩy thuyền" bằng những giả định chưa được kiểm chứng.

Thực tế, cho đến thời điểm hiện tại, cả Đình Bắc lẫn Á hậu Cẩm Ly đều chưa từng công khai hay xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Mọi nghi vấn xoay quanh chuyện "xào couple" hay "ké fame" vẫn chỉ xuất phát từ cách diễn giải chủ quan của một bộ phận cư dân mạng, thay vì thông tin chính thức từ người trong cuộc.