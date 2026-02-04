"Cam thường" bắt cận visual dàn mỹ nhân Việt: MIN quá trẻ trung, dàn Em Xinh nổi bật

Chỉ còn vài ngày nữa, gala Vinh danh và trao giải WeChoice Awards sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm đêm sự kiện nóng hừng hực, WeChoice Awards cho ra mắt album Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Ngay lập tức, những hình ảnh trong hậu trường sản xuất album WeChoice Awards bất ngờ trở thành tâm điểm. Lạt khoảnh khắc “cam thường ghi lại hình ảnh chân thực nhất của dàn sao nữ. Không filter, không hiệu ứng làm đẹp cầu kỳ, camera bắt trọn những góc cận gương mặt, thần thái và biểu cảm tự nhiên của dàn nghệ sĩ nữ.

MIN nhanh chóng trở thành tâm điểm, qua ảnh không chỉnh sửa cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn ghi điểm nhờ làn da trắng, đường nét gương mặt gọn gàng và thần thái nhẹ nhàng. Visual trẻ trung của MIN khiến nhiều người nhận xét rằng "cam thường" dường như không phải thử thách với cô. Văn Mai Hương cũng đọ nhan sắc "một chín một mười" với MIN.

Bên cạnh MIN, dàn Em Xinh Orange, Saabirose và Ánh Sáng AZA cũng để lại dấu ấn rõ nét trong loạt ảnh hậu trường. Không ít khoảnh khắc "bắt trọn" nhan sắc ở góc nghiêng, góc chính diện cho thấy các mỹ nhân vẫn giữ được thần sắc rạng rỡ, so với ảnh nét căng không quá chênh lệch. Điều này khiến cư dân mạng dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp tự nhiên và phong thái ngày càng chững chạc của dàn sao nữ trẻ.

Cận nhan sắc rạng rỡ của hội mỹ nhân Việt trong hậu trường sản xuất album WeChoice Awards (Clip: WeChoice Awards)

MIN gây chú ý bởi máy tóc màu cam nổi bần bật

Nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng xinh xắn, trẻ trung

Vóc dáng gợi cảm, thon gọn của MIN khiến nhiều người trầm trồ

Văn Mai Hương ngày càng nhuận sắc

Visual góc nghiêng của Văn Mai Hương

Vẻ ngoài trẻ trung của Em Xinh Ánh Sang Aza

Ánh Sáng AZA được quan tâm sau khi tham gia Em Xinh Say Hi

Phùng Khánh Linh nổi bật qua camera thường

Mái tóc vàng của Phùng Khánh Linh cũng là tâm điểm gây chú ý

Em Xinh Orange ngày càng nhuận sắc

Orange góp mặt trong danh sách 27 nghệ sĩ hát album WeChoice Awards

Em xinh Saabirose

Ca sĩ Harosé

Tối 2/2, WeChoice Awards 2025 chính thức giới thiệu album chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam – một dự án được xây dựng như phần mở rộng giàu cảm xúc của tinh thần WeChoice, nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn trở thành chất liệu kể chuyện. Mỗi ca khúc là một lát cắt đời sống, gợi mở những câu chuyện về con người, cộng đồng và khát vọng Việt Nam.

Album gồm 5 ca khúc, quy tụ 27 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và phong cách khác nhau, từ những cái tên dày dạn kinh nghiệm, giàu nội lực cho đến các gương mặt trẻ đang được khán giả yêu mến. Sự đa dạng ấy không tạo nên cảm giác rời rạc, mà ngược lại hình thành một dòng chảy liền mạch, nơi mỗi cá tính âm nhạc đều có không gian riêng nhưng vẫn hòa vào câu chuyện chung. Chính sự giao thoa này làm rõ tinh thần "viết tiếp", chuyển giao giữa các thế hệ và mở ra hướng phát triển mới.

Ngay sau khi album WeChoice Awards 2025 – Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam ra mắt, loạt phản hồi tích cực từ khán giả và người hâm mộ trong đời sống âm nhạc Việt. Các ca khúc được phát triển theo hướng kể chuyện mộc mạc, dễ chạm, xoay quanh những giá trị tích cực vốn đã trở thành dấu ấn quen thuộc với công chúng của WeChoice. Sự đầu tư đồng đều từ giai điệu, ca từ đến hình ảnh không chỉ giúp album giữ trọn bản sắc đã được định hình qua nhiều mùa giải, mà còn góp phần mở rộng cách WeChoice kết nối với khán giả, khi âm nhạc trở thành một kênh lan tỏa cảm hứng hiệu quả và gần gũi hơn bao giờ hết.

