Từ năm 2023 đến nay, tin đồn hẹn hò giữa Yoona (SNSD) và Lee Jun Ho (2PM) - cặp đôi bước ra từ bộ phim truyền hình King The Land vẫn chưa từng hạ nhiệt dù cả hai chưa một lần xác nhận. Cư dân mạng Hàn lẫn quốc tế suốt thời gian qua liên tục soi những chi tiết trùng hợp đến khó tin, từ trang phục, phụ kiện đến lịch trình, khiến dân tình càng tin rằng họ thực sự là một đôi.

Mới đây nhất, tối 26/10, Yoona và Lee Jun Ho lại khiến mạng xã hội bùng nổ khi cùng xuất hiện tại đám cưới của cặp đôi diễn viên Yoon Sun Woo (Moon Lovers) và Kim Ga Eun (King The Land), được tổ chức sang trọng tại một khách sạn ở Seoul. Dàn sao đình đám đổ bộ tới dự, nhưng spotlight nhanh chóng thuộc về bộ đôi trai tài gái sắc của Kbiz.

Theo những hình ảnh được khách mời chia sẻ, Yoona và Jun Ho không chỉ ngồi cạnh nhau trong tiệc cưới mà còn bị phát hiện dùng ốp điện thoại đôi. Chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến netizen phát sốt, cho rằng hai người đang ngầm công khai mối quan hệ sau hơn một năm im lặng trước mọi tin đồn. Sự việc nhanh chóng leo top tìm kiếm trên Twitter Hàn. Không ít khán giả cho rằng đây chính là hint rõ ràng nhất từ trước đến nay về mối quan hệ của cả hai. “Không công khai nhưng cũng chẳng giấu nữa, cùng đi đám cưới, ngồi cạnh nhau, lại ốp đôi, vậy là đủ hiểu”, netizen bình luận.

Quay lại thời điểm King The Land phát sóng, Yoona và Jun Ho từng khiến màn ảnh nhỏ Hàn Quốc bùng nổ vì phản ứng hóa học tuyệt vời. Cặp đôi diễn ăn ý đến mức chỉ cần nhìn nhau thôi cũng khiến khán giả tin vào chuyện tình của nhân vật. Những cảnh hôn, cảnh ôm hay cả những khoảnh khắc lãng mạn đều trở thành tâm điểm viral khắp mạng xã hội, giúp phim đạt rating ấn tượng và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix khu vực châu Á. Sau khi phim kết thúc, cả hai thỉnh thoảng vẫn nhắc về đối phương trong các sự kiện công cộng. Tất cả khiến tin đồn phim giả tình thật càng thêm khó dập.

Về phía Yoona, cô vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Kpop, gần như chưa từng có địch thủ suốt bao năm qua. Ra mắt cùng SNSD từ năm 2007, nữ idol nhanh chóng được mệnh danh là visual quốc dân nhờ vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng. Khi lấn sân diễn xuất, Yoona gây ấn tượng trong loạt phim đình đám như The K2, Exit hay Big Mouth, chứng minh năng lực ngày càng vững vàng. Ở tuổi 34, cô vẫn giữ được nhan sắc không tuổi và khí chất sang trọng khó ai sánh kịp, liên tục được mời làm đại sứ cho các thương hiệu xa xỉ toàn cầu.

Trong khi đó, Lee Jun Ho - thành viên nhóm nhạc huyền thoại 2PM cũng có màn chuyển hướng diễn xuất thành công. Từ "quái thú sân khấu" ngày nào, Jun Ho dần khẳng định tên tuổi qua các vai diễn ấn tượng trong Good Manager, The Red Sleeve và đặc biệt là King The Land. Ngoài tài năng, nam diễn viên còn khiến dân mạng choáng ngợp với khối tài sản khổng lồ, từ xe sang đến bất động sản triệu đô ở Gangnam, từng được báo Hàn gọi là đại gia bất động sản của Kbiz.

Chính vì sự tương xứng tuyệt đối về cả ngoại hình lẫn sự nghiệp và độ giàu có, khi tin đồn Yoona - Jun Ho phim giả tình thật rộ lên, công chúng càng thêm thích thú. Dù cả hai vẫn giữ im lặng, netizen tin rằng chuyện tình này có thật và chẳng sớm thì muộn cũng sẽ được công khai.

