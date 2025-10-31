Ca sĩ Tóc Tiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi. Tính tới thời điểm hiện tại, giọng ca sinh năm 1989 đã có hơn 20 làm nghề. Tóc Tiên là sao nữ khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Vào năm 2020, cô và Touliver bí mật tổ chức đám cưới sau thời gian yêu đương.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một sao Vbiz thừa nhận đang yêu Tóc Tiên. Trên Threads, Đồng Ánh Quỳnh công khai tin nhắn với nữ ca sĩ sinh năm 1989: "Em nghe đồn chị có cảm giác với em. Nếu có thì cứ nói nhé. Em yêu chị". Trước tin nhắn thừa nhận tình cảm của Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên đáp lại ngắn gọn: "Mưa nhiều quá bứ não à".

Kèm theo bức hình này, Đồng Ánh Quỳnh viết dòng trạng thái hài hước: "Come out yêu Tóc Tiên và đây là cảm giác của cô ấy. Nhỏ nào hại tôi đi tỏ tình vậy trời". Thực tế, đây chỉ là đoạn tin nhắn pha trò trêu đùa của Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên mà thôi.

Đồng Ánh Quỳnh công khai đoạn tin nhắn bày tỏ tình cảm với Tóc Tiên

Ngoài đời thực, Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên có mối quan hệ thân thiết

Tóc Tiên từng được nhiều người ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc với Touliver. Dù bên nhau đã lâu nhưng cặp đôi chưa có con chung. Nữ ca sĩ nhiều lần vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng nhưng lên tiếng phủ nhận sau đó. Vào năm 2021, Tóc Tiên từng chia sẻ vợ chồng cô muốn tập trung phát triển sự nghiệp, chưa có dự định sinh con.

Thời gian qua, Tóc Tiên và Touliver vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân. Đã từ lâu, cô và ông xã không đăng tải hình chung trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng không còn chung sống tại căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh. Tóc Tiên còn thường xuyên chia sẻ dòng trạng thái cảm xúc, chiêm nghiệm trên mạng xã hội.

Tóc Tiên và Touliver từng được đánh giá là cặp đôi vàng của Vbiz

Vào tháng 5/2023, khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Tóc Tiên chia sẻ: "Tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí, có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng. Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất chông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi. Trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và 'bạo' hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy có 'bạo' quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm.

Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".

Tuy nhiên thời gian qua, cả hai liên tục để lộ những dấu hiệu lạ, khiến netizen nghi ngờ hôn nhân trục trặc

Đồng Ánh Quỳnh được biết tới khi giành ngôi vị Á quân mùa 2 chương trình The Face Vietnam. Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Đồng Ánh Quỳnh từng vướng nghi vấn yêu đồng giới. Người đẹp từng chia sẻ: "Nếu Quỳnh có tình cảm với một người cùng giới thì chắc chắn sẽ công khai điều đó. Miễn là mình có cảm xúc thì bất kể nam hay nữ thì mình cũng sẽ yêu người đó mà không hề giấu giếm. Và bản thân Quỳnh lại là người không quan tâm những người ngoài kia nghĩ gì".