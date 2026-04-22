Đường đua phim dịp lễ 30/4 "nghẹt thở" từ thảm đỏ

Dù trước đó cả hai phim đều có những suất chiếu sớm đặc biệt dành riêng cho báo chí thì tối 21/4 mới là thời điểm, ra mắt chính thức (Premier - PV) rộng rãi với đông đảo khách mời, khán giả hâm mộ.

Diễn viên Hồng Ánh - người xuất hiện trong cả hai bộ phim - từng chia sẻ trước đó rằng, chị xin phép được dự ra mắt Anh Hùng để ủng hộ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo. Chị cũng cho biết, vì lý do khách quan khi cụm rạp nơi tổ chức hai sự kiện quá xa nhau nên với tư cách là một thành viên của ekip diễn viên, chị khó có thể đảm bảo chạy sô hai nơi cùng một khung giờ cao điểm.

Hồng Anh có vai diễn nhiều cảm xúc trong phim Anh Hùng. Nữ diễn viên còn hóa thân thành một "đại minh tinh" thú vị trong phim Đại tiệc trăng máu 8. Năm 2026, Hồng Ánh là một trong những ngôi sao phủ sóng dày đặc nhất cả trên màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ

Thay vào đó, trong suốt quá trình quảng bá, truyền thông, Hồng Ánh có những cách sắp xếp, cân đối để phù hợp với không chỉ Anh Hùng hay Đại tiệc trăng máu 8 mà cả loạt phim điện ảnh, truyền hình mà nữ diễn viên tham gia dày đặc trong năm 2026.

Võ Tấn Phát bớt được áp lực "chạy sô" thảm đỏ tối 21/4 vì ngoài phim 'Anh Hùng', nam diễn viên còn đóng 'Heo 5 móng' nhưng bộ phim tổ chức ra mắt vào một ngày khác

Không chỉ Hồng Ánh cần có sự thu xếp về lịch trình, đông đảo nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng, truyền thông cũng có một buổi tối sôi động, tất bật giữa hai buổi ra mắt phim. Dàn sao Mưa đỏ đã nỗ lực chạy đua với thời gian để không lỡ dịp gửi lời động viên, chúc mừng đến các ekip trong ngày quan trọng. Không khí gợi nhớ đến mùa Tết Nguyên đán vừa qua khi nhiều bộ phim cũng "nghẹt thở" ngay từ thảm đỏ ra mắt.

Dàn sao của những bộ phim làm nên làn sóng trăm tỷ của điện ảnh Việt như Mưa đỏ, Mai, Thỏ ơi!!, Tử chiến trên không... hội tụ trên thảm đỏ ra mắt phim Anh Hùng

Hai ngôi sao của phim giữ kỷ lục doanh thu của điện ảnh Việt - Mưa đỏ - Phương Nam và Steven Nguyễn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả

Phim điện ảnh Anh Hùng được thực hiện bởi đạo diễn Võ Thạch Thảo và bộ đôi NSX Timothy Linh Bùi. Câu chuyện phim theo chân Hùng (Thái Hoà) - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Màn ra mắt của Đại tiệc trăng máu 8 được tổ chức rất hoành tráng, sôi động. Từ sớm, không gian tổ chức sự kiện ngoài trời đã rộn ràng tiếng nhạc, tấp nập người hâm mộ “đu idol”. Nhiều tên tuổi đình đám của điện ảnh và làng nhạc Việt tụ họp về đây, đếm ngược từng phút để được cười thả ga cùng câu chuyện trên màn ảnh rộng.

NSND Mỹ Uyên, ca sĩ Như Quỳnh, tài tử Quách Ngọc Ngoan, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương, siêu mẫu Ngọc Nga, vợ chồng nghệ sĩ Quốc Cơ - Hồng Phượng, diễn viên Nhung Kate, diễn viên Tuấn Trần, hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy, Jonhny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan… xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt Đại tiệc trăng máu 8.

Nguyễn Hùng và Lê Hạ Anh dự thảm đỏ ra mắt Đại tiệc trăng máu 8. Hai diễn viên từ phim Mưa đỏ được khán giả trẻ hâm mộ nồng nhiệt

Đây cũng là dịp hội ngộ của dàn cast của bom tấn Mưa đỏ như Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Nguyễn Hùng, Lê Hạ Anh… Các diễn viên cùng có mặt để chúc mừng vai diễn mới của người anh lớn Hứa Vĩ Văn.

Quách Ngọc Ngoan và Tuấn Trần hội ngộ sau màn hợp tác thành công trong phim Tết 'Báu vật trời cho'. Sắp tới cả hai diễn viên cùng tham gia phim huyền sử 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh' ra mắt dịp lễ 2/9

Danh hài Vân Sơn từ Mỹ về Việt Nam dự sự kiện. Trên sân khấu, nghệ sĩ gạo cội mở màn lời chào quan khách, khán giả bằng những câu chữ, vần điệu bắt tai: “Kính chào tất cả quý ông bà cô bác, quý đài các phu nhân, quý thanh tân công tử, quý thiếu nữ chưa chồng, quý ông chồng thương vợ, quý cậu mợ hai đàng, quý họ hàng hai họ, quý em nhỏ dễ thương. Vân Sơn rất hân hạnh được đồng hành cùng Đại tiệc trăng máu 8. Rất cảm kích ekip, anh em đã cùng bỏ ra 3-4 tháng thực hiện bộ phim”.

Sự kiện ra mắt phim Đại tiệc trăng mau 8 quy tụ đông đảo nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng

Đại tiệc trăng máu 8 xoay quanh một đạo diễn tên Tâm OK (Vân Sơn đóng) bị gán mác “chiến thần phim rác”, tức chuyên thực hiện những sản phẩm thiếu chất lượng. Ông quyết tâm thực hiện một bộ phim chỉn chu để hàn gắn tình cảm với người con gái yêu điện ảnh (Lâm Thanh Mỹ đóng). Tuy nhiên, dự án mà Tâm OK nhận không hề dễ dàng: một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy. Nhiều tình huống hỗn loạn và dở khóc dở cười xảy ra trên trường quay bộ phim này.

Phim Anh Hùng và Đại tiệc trăng máu 8 cùng chính thức khởi chiếu từ 24/4 nhằm dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4.