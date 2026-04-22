Ngày 21/4, Ma Ran Đô đăng tải bức ảnh selfie khi đang ngồi trong xe hơi. Tuy nhiên, thay vì gây sốt bởi visual nam thần phòng vé như thường lệ, diện mạo lần này của nam diễn viên lại khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.

Dễ dàng nhận ra, Ma Ran Đô có phần tăng cân rõ rệt so với trước. Gương mặt trở nên tròn trịa hơn, đường nét không còn góc cạnh như hình ảnh quen thuộc. Kiểu tóc chải hất ngược càng khiến tổng thể visual của nam diễn viên trông đứng tuổi hơn.

Ngay dưới phần bình luận, bạn bè và đồng nghiệp của Ma Ran Đô cũng nhanh chóng vào réo tên. Nhiều người để lại những lời trêu chọc nhẹ nhàng về ngoại hình hiện tại của anh. Đáng chú ý, Tiến Luật còn thẳng thắn nhắn nhủ nam diễn viên nên sớm lấy lại phong độ, thậm chí khuyên giảm cân ngay lập tức khiến dân mạng không khỏi bật cười.

Nhan sắc lạ lẫm của Ma Ran Đô mới đây khiến dân tình bất ngờ

Giữa loạt ý kiến bàn tán, không ít cư dân mạng lại đưa ra một giả thuyết khác. Thời gian gần đây, Ma Ran Đô vướng nghi vấn sẽ đảm nhận vai vua Bảo Đại trong dự án phim mới đóng cùng Tăng Thanh Hà. Nếu thông tin này là thật, việc thay đổi ngoại hình để phù hợp với tạo hình nhân vật là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bên cạnh đó, một chi tiết khác cũng khiến netizen xâu chuỗi thêm nghi vấn. Cụ thể, trong khi các mỹ nam thuộc nhóm F4 màn ảnh Việt như Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Quốc Anh liên tục xuất hiện tại sự kiện các nhãn hàng, thì Ma Ran Đô lại gần như mất hút trong suốt hơn 1 tháng qua. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng anh đang âm thầm tham gia một dự án mới.

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Hoàng Hậu Cuối Cùng - bộ phim được cho là đã bấm máy cách đây không lâu. Nếu đúng như đồn đoán, sự thay đổi về diện mạo hiện tại của Ma Ran Đô có thể chỉ là một phần trong quá trình hóa thân cho vai diễn.

Nhiều người đặt nghi vấn việc Ma Ran Đô tăng cân là để phục vụ cho tạo hình trong phim mới

Xuất thân là mẫu ảnh, Ma Ran Đô sở hữu lợi thế hình thể rõ ràng: cao ráo, khung người chắc, body nét - kiểu ngoại hình chỉ cần đứng vào khung hình là đã có spotlight. Nhưng điểm khiến anh không bị đóng khung ở mác visual lại nằm ở tốc độ bứt lên trên màn ảnh rộng. Sau những vai diễn nhẹ đô, nam diễn viên sinh năm 1007 dần ghi dấu bằng loạt dự án ăn khách như Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không. Truy Tìm Long Diên Hương,... Từ dạng vai nam thần cho đến nhân vật tâm lý, Ma Ran Đô thể hiện sự trưởng thành trong diễn xuất. Ngoài ra, với cảnh hành động đòi hỏi kỹ thuật, Ma Ran Đô đều thể hiện ổn áp. Hình ảnh của nam diễn viên không còn dừng ở "đẹp trai cho vui", mà bắt đầu gắn với yếu tố phòng vé, điều đó chứng tỏ qua doanh thu các dự án mà Ma Ran Đô tham gia.

Ngoài đời, Ma Ran Đô lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, khi vừa nam tính, vừa có chút tếu táo và không ngại thể hiện những khoảnh khắc lầy lội. Trang cá nhân của anh gần như là "kho visual" với loạt ảnh selfie, ảnh tập gym hay những lần diện tanktop khoe body vạm vỡ khiến dân mạng liên tục phải thả reaction. Nhan sắc của Ma Ran Đô được nhiều người nhận xét là không quá sắc lạnh, thay vào đó là kiểu đẹp gần gũi, ấm áp và đúng "chất liệu bạn trai".

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục rộ lên nghi vấn Tăng Thanh Hà sẽ tái xuất màn ảnh sau 13 năm với dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng. Vào người đóng cặp với "ngọc nữ màn ảnh" được cho là nam diễn viên trẻ Ma Ran Đô. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào nhưng mọi động thái của người trong cuộc đều nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Đơn cử như mới đây, một chi tiết nhỏ liên quan đến Tăng Thanh Hà bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán.

Cụ thể, Ma Ran Đô đã đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Điều khiến netizen chú ý không nằm ở bức ảnh, mà là tương tác đến từ Tăng Thanh Hà xuất hiện bên dưới bài đăng. Theo đó, dù không theo dõi nhau trên Instagram nhưng cư dân mạng phát hiện Tăng Thanh Hà vẫn "thả tim" cho bài đăng của đàn em.

Điều đáng nói là ở thời điểm hiện tại, tương tác này đã không còn hiển thị. Từ chi tiết này, nhiều cư dân mạng bắt đầu đưa ra giả thuyết rằng Tăng Thanh Hà có thể đã chủ động "rút lại" tương tác nhằm tránh gây chú ý khi thông tin về dự án vẫn chưa được công bố chính thức. Đây cũng là cách xử lý không quá xa lạ với các nghệ sĩ. Tuy nhiên, chính việc tương tác "xuất hiện rồi biến mất" lại khiến netizen thêm phần nghi ngờ về mối liên hệ giữa Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô.

Netizen bắt gặp tương tác của Tăng Thanh Hà trong bài đăng của Ma Ran Đô

