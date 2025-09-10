"Tóm dính" 1 Em Xinh cặp kè với tình trẻ kém 4 tuổi giữa trung tâm thương mại

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau loạt khoảnh khắc được cho là bắt gặp Orange và WOKEUP cùng xuất hiện trong một trung tâm thương mại. Những chi tiết như từ ngoại hình, phụ kiện, hình xăm và phong cách ăn mặc đều trùng khớp với Orange và WOKEUP.

Trong ảnh, cả hai không chỉ đi mua sắm cùng nhau mà còn tay trong tay, thể hiện sự ngọt ngào và thoải mái chẳng khác gì một cặp đôi chính hiệu. "Bà hàng xóm" còn chỉ ra sự ga lăng của WOKEUP khi xách đồ, để Orange thoải mái nắm tay tình tứ.

Ngay sau khi lan truyền, loạt khoảnh khắc đã nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội. Người hâm mộ chia thành nhiều luồng ý kiến: một bên tích cực "đẩy thuyền" và tỏ ra thích thú trước sự đẹp đôi của cả hai, trong khi số khác lại chờ chính chủ lên tiếng xác nhận.

"Team qua đường" tóm dính Orange và WOKEUP tình tứ tại một trung tâm thương mại



WOKEUP xách túi, để "nửa kia" nắm tay. Khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai khiến các fan xoắn xuýt

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục bàn tán về loạt "hint" tình cảm giữa Orange và producer WOKEUP. Tất cả bắt đầu từ những động thái đáng chú ý của WOKEUP. Trên Threads và TikTok, nam producer điển trai bất ngờ chỉ theo dõi duy nhất Orange. Không dừng lại ở đó, Instagram của nữ ca sĩ cũng ngập tràn những lượt "thả tim" từ WOKEUP.

Đặc biệt, trong một bài đăng, WOKEUP còn để lại bình luận bằng tiếng Ý đầy ẩn ý: "Mi numero uno" (tạm dịch: "Số một của tôi") kèm icon trái tim. Động thái này nhanh chóng khiến cư dân mạng xôn xao vì chẳng khác nào màn đánh dấu chủ quyền. Đáng chú ý, phía Orange cũng không ngần ngại đáp lại khi thả tim và trả lời bằng loạt icon ngại ngùng, càng làm dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

WOKEUP và Orange liên tục có tương tác đáng ngờ

Không dừng lại ở những động thái úp mở từ chính chủ, nghi vấn hẹn hò của Orange và WOKEUP càng thêm rầm rộ khi hội bạn thân của nữ ca sĩ cũng tích cực "đẩy thuyền". Từ Phương Mỹ Chi, Châu Bùi cho đến Quỳnh Anh Shyn, ai nấy đều liên tục để lại những bình luận ẩn ý, khiến cộng đồng mạng càng khó lòng bỏ qua.

Nhiệt tình nhất chắc chắn phải kể đến Miu Lê. Không chỉ "gây náo loạn" trong nhóm chat có Orange, nữ ca sĩ còn đều đặn vài giờ lại lên mạng xã hội thả status, liên tục nhắc đến "4 giờ" - biệt danh gắn liền với WOKEUP - và gán ghép với đàn em. Khi thì viết: "Sở thích mới của tui: 4h sáng thức dậy uống nước cam", lúc lại chơi chữ: "Đầu lòng hai ả tố nga, Miu Lê là chị em Cam bốn giờ".

Chưa hết, Miu Lê còn mạnh dạn viết thẳng tên thật của cả Orange lẫn WOKEUP vào status, dí dỏm khẳng định hai người là một đôi: "Trúc xinh trúc mọc đầu đình, Em Xinh Hoàn Mỹ Hoàng Phúc một đôi". Đỉnh điểm là câu hỏi tu từ đầy ẩn ý: "Anh em như thể tay chân, anh Phúc em Mỹ chừng nào cưới ta?", càng khiến netizen rần rần bàn tán về khả năng Orange và WOKEUP đang tính chuyện xa hơn tình yêu.

Miu Lê và hội chị em liên tục "dí" Orange với WOKEUP

Orange tên thật Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997, là nữ ca sĩ trẻ nổi bật của Vpop, ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng biệt. Orange từng gây sốt với loạt bản hit Người Lạ Ơi, Tình Nhân Ơi, Chân Ái, Khi Em Lớn,... Năm 2024, album Cam'On của Orange nhận nhiều lời khen về phần âm nhạc, qua đó giúp cô bỏ túi thêm loạt hit. Vừa qua, Orange gây chú ý khi tham gia Em Xinh Say Hi và kết thúc với vị trí trong Best 5.

Không phải gương mặt hay xuất hiện trên sân khấu hay các sự kiện giải trí nhưng sức hút của cái tên WOKEUP vẫn khiến nhiều người nể phục. Chàng producer tên thật là Nguyễn Hoàng Phúc (hay còn gọi Kyle Nguyen, SN 2001) luôn nhận được nhiều sự yêu mến bởi ngoại hình điển trai, cuốn hút cùng gu âm nhạc thời thượng. WOKEUP là người đứng sau nhiều ca khúc hot hit số 1 trong làng nhạc Việt. Ngoài ra, anh cũng là gương mặt quen thuộc xuất hiện trên bìa báo, làm người mẫu cùng phong cách thời trang hiện đại, full đồ hiệu đắt tiền.