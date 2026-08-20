Tối ưu hậu cần, bài toán mới để doanh nghiệp thương mại điện tử tăng lợi nhuận

Gian hàng Fastock Việt Nam thu hút người tham dự tìm hiểu về các giải pháp logistics tích hợp công nghệ

Thị trường thương mại điện tử bước vào giai đoạn cạnh tranh cao hơn, khi tăng trưởng doanh thu không còn là bài toán duy nhất của các thương hiệu và nhà bán hàng. Bên cạnh bán hàng, doanh nghiệp phải đồng thời kiểm soát tồn kho, tốc độ xử lý đơn, tỷ lệ giao hàng thành công và chi phí logistics.

Đây cũng là nội dung được Fastock Việt Nam, đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý kho bãi và hoàn tất đơn hàng thuộc hệ sinh thái J&T Express, chia sẻ tại sự kiện Big Seller E-Commerce Summit Vietnam 2026 với chủ đề “Unlocking the next of growth”.

Tại sự kiện, bà Trần Ngọc Hà, Giám đốc Kinh doanh Fastock Việt Nam, cho rằng một phần chi phí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận nhưng thường chưa được doanh nghiệp chú ý đúng mức nằm ở khâu lưu kho, xử lý và giao nhận đơn hàng.

Theo Fastock, mô hình logistics truyền thống khiến doanh nghiệp phải duy trì nhiều khoản chi phí cố định như mặt bằng kho, nhân sự và hệ thống quản lý, trong khi nhu cầu xử lý đơn có thể biến động mạnh theo mùa vụ hoặc các đợt cao điểm bán hàng.

Đại diện Fastock Việt Nam chia sẻ giải pháp Fulfillment và góc nhìn tối ưu chi phí vận hành.

Trong bối cảnh đó, Fastock giới thiệu mô hình “Logistics as a Service”, trong đó doanh nghiệp có thể thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần quy trình hậu cần, từ nhập kho, lưu trữ, lấy hàng, đóng gói đến kết nối giao hàng. Cách tiếp cận này giúp chuyển một phần chi phí cố định thành chi phí biến đổi theo sản lượng đơn hàng thực tế.

Một yếu tố khác được doanh nghiệp nhấn mạnh là khả năng quản lý kho theo thời gian thực. Hệ thống WMS của Fastock cho phép theo dõi lượng tồn kho, vị trí hàng hóa và trạng thái đơn hàng thông qua dữ liệu cập nhật liên tục. Quy trình mã vạch được sử dụng trong xử lý đơn nhằm hạn chế sai sót khi lấy và đóng gói hàng, đặc biệt trong những giai đoạn có sản lượng đơn lớn.

Fastock cũng cho biết các gói dịch vụ có thể được điều chỉnh theo đặc thù của từng nhóm hàng như thời trang, điện tử hay hàng tiêu dùng nhanh. Việc kết nối với mạng lưới chuyển phát của J&T Express được kỳ vọng rút ngắn thời gian luân chuyển đơn hàng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện tỷ lệ giao hàng thành công.

“Nhiều doanh nghiệp thường tập trung nguồn lực vào việc cắt giảm ngân sách Marketing hay tối ưu giá vốn hàng bán, nhưng lại bỏ qua ‘dòng ngân sách ẩn’ nằm ở khâu lưu thông và giao nhận”, bà Trần Ngọc Hà nói.

Theo đại diện Fastock, việc chuyển từ mô hình tự tổ chức logistics sang sử dụng hệ sinh thái kho vận tích hợp có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chi phí trên từng đơn hàng, đồng thời dành nguồn lực cho những hoạt động cốt lõi như phát triển sản phẩm, marketing và xây dựng thương hiệu.

Các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và nhà bán hàng cùng trao đổi về bài toán vận hành, logistics và những hướng đi mới cho việc tăng trưởng.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng đặt nặng yêu cầu về tốc độ. Người tiêu dùng kỳ vọng thời gian giao hàng ngắn hơn, trong khi nhà bán hàng phải duy trì mức giá cạnh tranh. Điều đó khiến bài toán logistics không còn đơn thuần là khâu hậu cần phía sau hoạt động bán hàng mà ngày càng trở thành một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Tại Big Seller E-Commerce Summit Vietnam 2026, Fastock cho biết định hướng của doanh nghiệp là phát triển từ một đơn vị cung cấp dịch vụ kho vận thành đối tác về hạ tầng và công nghệ cho các thương hiệu, doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Thông qua hệ thống kho bãi và mạng lưới vận hành của Fastock kết hợp với năng lực chuyển phát của J&T Express, doanh nghiệp hướng tới cung cấp một chuỗi dịch vụ tích hợp từ lưu trữ, xử lý đơn hàng đến phân phối, qua đó giúp các nhà bán hàng có thêm lựa chọn để tái cấu trúc hoạt động logistics trong giai đoạn thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng.