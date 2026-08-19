LG bắt tay Nvidia phát triển robot, tham vọng tạo 100.000 giờ dữ liệu huấn luyện

LG Electronics cho biết đang tăng cường hợp tác với Nvidia trong lĩnh vực robot, trong bối cảnh hãng Hàn Quốc muốn mở rộng hoạt động từ robot công nghiệp, thương mại sang robot gia đình.

Theo thông tin LG công bố ngày 19/8, lãnh đạo hai bên vừa có cuộc gặp tại Trung tâm Dữ liệu đang được xây dựng trong khuôn viên Trung tâm R&D Yangjae ở Seoul. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi LG và Nvidia công bố quan hệ hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực kinh doanh tương lai tại Mỹ.

Trung tâm Dữ liệu của LG dự kiến vận hành toàn phần vào cuối năm nay. LG đang sử dụng robot quản gia CLOiD do hãng phát triển để thực hiện các nhiệm vụ trong môi trường mô phỏng, từ công việc vệ sinh trong không gian nhà ở đến di chuyển, xếp và lắp ráp linh kiện trong môi trường sản xuất. Dữ liệu thu được từ quá trình này sẽ được kết hợp với dữ liệu từ các hoạt động logistics của LG CNS, khu vực huấn luyện bàn tay robot của LG Innotek cùng các cơ sở khác.

Nguồn ảnh: LG

Nguồn ảnh: LG

Nguồn ảnh: LG

Phần dữ liệu này sau đó được kết nối với hệ sinh thái công nghệ robot của Nvidia. LG cho biết các công nghệ như NVIDIA Omniverse, NVIDIA Cosmos và nền tảng phát triển robot NVIDIA Isaac sẽ được sử dụng trong quá trình xử lý dữ liệu, huấn luyện và triển khai robot. Mục tiêu là hình thành một chu trình trong đó dữ liệu được liên tục thu thập, đưa vào huấn luyện rồi sử dụng để cải thiện khả năng vận hành của robot.

Trung tâm R&D Yangjae có tổng diện tích sàn khoảng 10.000 m², gồm một tầng hầm và ba tầng nổi. LG dự kiến đến cuối năm nay sẽ có hàng trăm robot hoạt động tại đây. Hãng đặt mục tiêu tổng lượng dữ liệu huấn luyện thu thập trực tiếp cùng dữ liệu tổng hợp được tạo và tăng cường bằng NVIDIA Cosmos đạt khoảng 100.000 giờ vào cuối năm 2026. LG cho biết lượng dữ liệu này tương đương khoảng 12 năm dữ liệu, được sử dụng để phát triển Mô hình Nền tảng cho Robot, hay Robot Foundation Model.

Ông Lyu Jae-cheol, CEO LG Electronics, cho biết: “Thông qua sức mạnh cộng hưởng của ‘One LG’, quy tụ những năng lực cốt lõi trên toàn Tập đoàn, cùng quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác toàn cầu, chúng tôi sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực AI vật lý và hướng tới trở thành nhà cung cấp giải pháp robot toàn diện”.

Động thái trên diễn ra trong giai đoạn LG đang tổ chức lại hoạt động kinh doanh robot. Công ty cho biết đã thành lập Robotics Business Center vào tháng trước, đơn vị do CEO trực tiếp dẫn dắt nhằm điều phối hoạt động robot trên toàn tập đoàn. LG hiện tập trung vào robot công nghiệp và thương mại, đồng thời có kế hoạch mở rộng sang robot gia đình.

Với hợp tác cùng Nvidia, LG đang hướng tới việc kết hợp thế mạnh về phần cứng, sản xuất, logistics và dữ liệu với các nền tảng AI vật lý của Nvidia. Dù vậy, các thông tin được công bố hiện chủ yếu tập trung vào hạ tầng dữ liệu, công nghệ huấn luyện và định hướng kinh doanh. Tài liệu chưa đưa ra sản phẩm robot thương mại cụ thể, thời điểm bán hàng hay các chỉ tiêu doanh thu từ mảng này.