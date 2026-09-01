Tôi từng nghĩ tiết kiệm là phải sống khổ: Sau một năm, tôi nhận ra tiết kiệm đúng là cách mua lại sự bình yên

Có một giai đoạn, cứ nghe ai nói đến hai chữ "tiết kiệm", tôi lại hình dung ra một cuộc sống rất mệt mỏi. Bữa sáng phải tự nấu dù đang vội, chiếc áo cũ mặc thêm vài năm dù đã không còn thích, cuối tuần cũng hạn chế ra ngoài vì sợ phát sinh tiền. Mua một cốc cà phê 50.000 đồng cũng thấy áy náy vì trong đầu lập tức xuất hiện phép tính: 50.000 đồng x 20 lần là 1 triệu đồng.

Tôi từng thử sống như vậy.

Khoảng hai tháng đầu, tài khoản đúng là tăng nhanh hơn. Nhưng cảm giác vui vẻ lại giảm đi rõ rệt. Tôi bắt đầu khó chịu mỗi khi có một khoản chi bất ngờ, từ sinh nhật bạn bè, sửa xe đến việc mua một đôi giày mới khi đôi cũ đã hỏng. Tiết kiệm lúc ấy giống một cuộc chiến với chính mình hơn là một kế hoạch tài chính.

Điều khiến tôi thay đổi không phải một cuốn sách tài chính nào cả, mà là một lần chiếc laptop đột ngột hỏng. Chi phí sửa gần 4 triệu đồng. Nếu chuyện này xảy ra một năm trước, có lẽ tôi sẽ phải quẹt thẻ tín dụng hoặc vay tạm ai đó. Nhưng lần đó, tôi lấy tiền từ khoản dự phòng đã tích lũy được, thanh toán xong và tiếp tục cuộc sống bình thường.

Không có cảm giác hoảng loạn. Không phải tính xem tháng sau lấy tiền đâu bù vào. Không phải chờ lương về.

Lần đầu tiên tôi hiểu rằng thứ mình tiết kiệm được không chỉ là tiền.

Đó còn là sự bình tĩnh.

Tôi ngừng tiết kiệm bằng cách "cắt hết"

Sau lần đó, tôi thay đổi cách quản lý tiền. Thay vì liên tục hỏi "Khoản này có thể cắt không?", tôi bắt đầu hỏi: "Khoản này có thực sự đáng với mình không?".

Tôi vẫn uống cà phê. Vẫn đi ăn với bạn bè. Vẫn mua quần áo khi cần. Nhưng tôi ngừng mua những thứ chỉ vì đang giảm giá, ngừng đặt đồ ăn chỉ vì lười nấu dù trong tủ lạnh đầy thực phẩm và ngừng mua đồ gia dụng vì nghĩ rằng "biết đâu sau này sẽ dùng".

Tôi nhận ra phần lớn tiền của mình trước đây không biến mất vì những khoản chi lớn, mà vì hàng loạt quyết định rất nhỏ được đưa ra gần như vô thức.

Một đơn hàng 199.000 đồng không đáng kể. Một lần gọi đồ ăn 150.000 đồng cũng không nhiều. Một món đồ trang trí 99.000 đồng càng chẳng đáng để suy nghĩ. Nhưng khi cộng lại trong một tháng, con số có thể lên tới vài triệu đồng.

Tôi bắt đầu chia tiền thành những phần đơn giản hơn.

Khoản tiền Mục đích Chi phí cố định Nhà ở, điện nước, ăn uống, đi lại Quỹ dự phòng Những việc bất ngờ như ốm đau, sửa xe, sửa đồ Tiết kiệm dài hạn Mục tiêu lớn trong vài năm tới Tiền vui vẻ Ăn ngoài, cà phê, mua sắm, giải trí Khoản linh hoạt Những chi phí không xuất hiện hàng tháng

Điểm khác biệt lớn nhất là tôi luôn dành riêng một khoản để tiêu cho những thứ khiến mình vui.

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng chính khoản tiền này lại giúp tôi tiết kiệm đều hơn. Khi biết mình có một số tiền được phép tiêu mà không cần cảm thấy tội lỗi, tôi không còn cảm giác đang bị ép sống kham khổ.

Sau một năm, thứ thay đổi nhiều nhất không nằm trong tài khoản

Dĩ nhiên, tài khoản tiết kiệm tăng lên là điều dễ nhìn thấy nhất. Nhưng sau một năm, tôi nhận ra có những thay đổi còn đáng giá hơn con số ấy.

Tôi không còn quá sợ những ngày cuối tháng.

Trước đây, chỉ cần xuất hiện một khoản tiền ngoài kế hoạch khoảng 2-3 triệu đồng, tôi lập tức lo lắng. Bây giờ, tôi biết mình có quỹ dự phòng.

Tôi cũng không còn quá phụ thuộc vào ngày nhận lương. Tiền lương vẫn quan trọng, nhưng cảm giác "chỉ cần lương chậm vài ngày là mọi thứ đảo lộn" đã biến mất.

Quan trọng hơn, tôi bắt đầu có quyền lựa chọn.

Nếu công việc quá mệt mỏi, ít nhất tôi biết mình không nhất thiết phải chịu đựng bằng mọi giá chỉ vì trong tài khoản không có tiền. Nếu gia đình có việc cần xử lý, tôi có thể lấy một khoản tiền ra mà không phá vỡ toàn bộ ngân sách. Nếu muốn nghỉ vài ngày để đi đâu đó, tôi cũng không phải vay tiền để mua một chuyến đi.

Đó là lúc tôi hiểu tại sao nhiều người nói tiền không mua được hạnh phúc nhưng có thể mua được rất nhiều sự chủ động.

Tiết kiệm không phải để trở thành người có nhiều tiền nhất

Trước đây, tôi từng nhìn những thử thách "không mua sắm 30 ngày", "mỗi tháng tiết kiệm 50% thu nhập" hay "một năm không uống cà phê ngoài hàng" rồi nghĩ đó mới là tiết kiệm nghiêm túc.

Bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy.

Một kế hoạch tiết kiệm tốt phải là kế hoạch bạn có thể sống cùng trong nhiều năm, chứ không phải một cuộc thi xem ai chịu khổ lâu hơn.

Có tháng tôi tiết kiệm được nhiều. Có tháng tôi phải dùng một phần tiền đã để dành cho những việc không thể trì hoãn. Tôi không còn coi điều đó là thất bại.

Bởi mục đích của tiền tiết kiệm vốn không phải để nằm mãi trong tài khoản và tạo ra một con số đẹp. Tiền được tích lũy để khi cuộc sống xảy ra chuyện, chúng ta có thêm lựa chọn.

Sau một năm, tôi không trở thành người cực kỳ giàu có. Tôi cũng chưa đạt mọi mục tiêu tài chính mình đặt ra.

Nhưng tôi đã có một quỹ dự phòng, có tiền cho những kế hoạch dài hạn và quan trọng nhất là không còn cảm giác mỗi tháng đều phải chạy đua với tiền.

Nếu trước đây tôi nghĩ tiết kiệm là bớt ăn một bữa ngon, bớt mua một món đồ mình thích hay bớt đi một chuyến đi, thì bây giờ tôi nghĩ khác.

Tiết kiệm đúng không phải là liên tục lấy niềm vui của hiện tại để đổi lấy tiền cho tương lai. Đó là giữ lại một phần tiền của hôm nay để tương lai của mình bớt hoảng hốt.

Và đôi khi, thứ đáng mua nhất bằng tiền tiết kiệm không phải căn nhà lớn hơn, chiếc xe tốt hơn hay một món đồ đắt tiền.

Đó chỉ đơn giản là cảm giác: nếu ngày mai có chuyện xảy ra, mình vẫn ổn.