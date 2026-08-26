Kwak Ji Hyun (27 tuổi) - cô gái từng thu hút sự chú ý nhờ khả năng tiết kiệm 100 triệu won chỉ bằng triết lý "thắt lưng buộc bụng" - cho biết hiện bản thân đã mở rộng sang mảng đầu tư và nâng tổng tài sản ròng lên mốc 400 triệu won (khoảng 300.000 USD, tương đương 8 tỷ đồng).

Theo hãng tin Newsis ngày 18, một đoạn video với tiêu đề "Tôi lại hoàn thành thử thách 100 triệu won! Từ 'bậc thầy tiết kiệm' đến khao khát trở thành 'bậc thầy đầu tư'" đã được đăng tải trên kênh YouTube 'Wise Street - Hiệu ứng lãi kép của tri thức và tài sản'.

Trong video, Kwak Ji Hyun - người đang vận hành kênh YouTube 'Kwak Ji Hyun, Bậc thầy tiết kiệm' - chia sẻ: "Tôi mất 4 năm để tiết kiệm 100 triệu won đầu tiên, thêm 2 năm để có 100 triệu won tiếp theo, và chỉ mất đúng 1 năm để cán mốc 100 triệu won thứ ba, nâng tổng tài sản ròng hiện tại lên 400 triệu won." Cô nói thêm: "Trước đây tôi chỉ tập trung vào việc tiết kiệm và chi tiêu tằn tiện, nhưng dạo này tôi đã bắt đầu đầu tư chứng khoán và mua bất động sản."

Kwak hiện vừa làm công việc toàn thời gian vừa làm thêm các nghề tay trái. Cô cắt giảm chi phí ăn trưa bằng cách tự mang cơm hộp đi làm mỗi ngày. Sau giờ làm, cô kiếm thêm thu nhập từ việc chăm sóc thú cưng và làm biên tập video tự do. Toàn bộ nguồn thu nhập phụ đều được gửi vào tài khoản tiết kiệm hoặc đem đi đầu tư.

Kwak - người vừa tậu một căn hộ tại thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) vào tháng 4 vừa qua - giải thích: "Bằng cách đó, chúng tôi đã sở hữu căn hộ thứ hai."

Thói quen tằn tiện trong sinh hoạt hằng ngày hiện vẫn không hề thay đổi. Kwak cho biết: "Tôi không thực sự xem TV nên thậm chí còn chẳng buồn sắm một chiếc," cô nói thêm, "Tôi luôn hủy dịch vụ truyền hình cáp vì thấy nó rất lãng phí."

Giới thiệu về chiếc sơ đồ tủ lạnh dán ngay trước cửa, cô chia sẻ: "Mọi thực phẩm có trong nhà đều được ghi chép lại ở đây." Cô giải thích: "Mỗi lần mở tủ lạnh đều tốn điện. Nếu không mở ra mà chỉ cần nhìn vào sơ đồ, tôi vẫn biết chính xác trong tủ đang có những gì."

Kwak Ji Hyun (Nguồn: Financial News)

Cô đặt ngân sách ăn uống ở mức 150.000 won (khoảng 110 USD, tương đương 2,8 triệu đồng ) mỗi tháng cho hai người, đồng thời luôn tra cứu trước những thứ cần thiết để mua sắm một cách có kế hoạch. "Nếu cảm thấy thiếu, đôi khi tôi sẽ trích thêm từ tiền tiêu xài cá nhân," cô nói. Cô cũng chia sẻ các mẹo tiết kiệm hằng ngày như sử dụng các nền tảng giao dịch phiếu quà tặng đồ cũ hay nhận ưu đãi giảm giá nhờ thói quen mang theo bình nước cá nhân.

Kwak cũng trải lòng về cơ duyên đưa cô đến với con đường đầu tư. Trước đó, cô từng giao dịch cổ phiếu lẻ trong hai năm. "Sau khi tích lũy được 100 triệu won, tôi cảm thấy mình nên bắt đầu đầu tư, nhưng tôi cũng rất sợ mất một số tiền lớn nếu đổ quá nhiều vốn vào ngay từ đầu," cô nhớ lại.

"Tôi bắt đầu với suy nghĩ trải nghiệm thử trong một năm, chỉ bỏ ra 50.000 won mỗi tháng khi chưa biết chút gì. Sau đó tôi nâng lên 100.000 won, và sau hai năm, tỷ suất lợi nhuận của tôi đã vượt quá 78%." Nhìn thấy kết quả đó, cô nhận ra: "Nếu muốn nhân tiền nhanh hơn, mình phải đầu tư vào cổ phiếu, và đó là lúc tôi bắt đầu dấn thân vào con đường đầu tư một cách bài bản."

Kwak cho biết hiện cô dành hơn 90% thu nhập của mình cho việc đầu tư. "Thay vì cảm thấy bản thân đang gượng ép tiết kiệm, việc này giống như một trò chơi hơn," cô bộc bạch. "Mỗi khi nghĩ 'mình lại tiết kiệm được chừng này rồi', tôi lại cảm thấy rất vui".

Về mục tiêu ngắn hạn, cô đặt cột mốc đạt tài sản ròng 500 triệu won trước tuổi 30. Mục tiêu dài hạn của cô là xây dựng một không gian lớp học kết hợp làm văn phòng và nơi gặp gỡ. "Tôi hy vọng sẽ trở nên giàu có không chỉ về mặt tài chính mà cả về mặt tâm hồn," cô chia sẻ.

Thay lời kết, Kwak nhắn gửi: "Tôi không giỏi học hành, gia cảnh lại không có điều kiện. Tôi chỉ là một phụ nữ với tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 làm việc tại một doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng tôi đã tiết kiệm được 100 triệu won trong 4 năm và hiện sở hữu 400 triệu won." Cô nói thêm: "Tôi muốn chứng minh rằng những người bình thường cũng có thể đạt được ước mơ nếu họ có quyết tâm."

Theo: Financial News

Vũ Anh