Vay 1,7 tỷ trong 35 năm mua chung cư Hà Nội: Vợ chồng trẻ tính gì khi chấp nhận “trả nợ gần hết đời”?

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, câu chuyện về hành trình mua nhà của vợ chồng chị Thu Hương (chủ kênh TikTok @nguyen.thi.huong281) đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều người trẻ. Không phải vì con số hơn 4 tỷ đồng cho một căn hộ chung cư, cũng không chỉ bởi khoản vay ngân hàng 1,7 tỷ trong 35 năm, mà bởi đằng sau quyết định ấy là nỗi trăn trở, là khát khao về một nơi gọi là "nhà" đúng nghĩa.

Cứ ngồi chờ giá nhà hạ, hay đủ tiền mới mua, biết khi nào mới mua được nhà

"Có người khuyên nên chờ thêm 1-2 năm nữa để giá nhà hạ xuống rồi hãy mua. Nhưng không ai dám chắc rằng sau 1-2 năm, giá nhà sẽ giảm, hay ngược lại, tiếp tục leo thang.

Vay ngân hàng đúng là áp lực thật, tháng nào cũng phải nghĩ đến tiền, nhưng thay vì trả tiền nhà cho nơi mình không thể gọi là nhà, mình chọn trả tiền để giữ lại một chỗ ổn định cho cả gia đình. Cũng có ng nói chung quy lại vẫn là ở trọ, tiền mua thì cũng ở đó, phí dịch vụ các loại phí cũng ngang đi thuê trọ, nhưng nói thật cảm giác mở cửa bước vào nhà mình cảm giác khác hẳn khi bước vào nhà thuê. Mình chỉ muốn gia đình nhỏ của mình có một nơi để về và không phải lo chuyển đi đâu nữa" - chị Hương chia sẻ.

Trong tay có hơn 2 tỷ, vợ chồng chị Hương quyết định mua căn hộ trị giá hơn 4 tỷ, phần còn lại vay ngân hàng trong vòng 35 năm. Nghe tới con số này, nhiều người cho rằng hai vợ chồng quá liều, tự đặt mình vào áp lực nợ nần kéo dài cả đời. Nhưng chị Hương cho biết, trước khi đưa ra quyết định, cả hai đã ngồi lại với nhau, tính toán rất kỹ lưỡng.

Mua chung cư hơn 4 tỷ, vay ngân hàng 1,7 tỷ trong 35 năm: Có thật sự phải dành cả đời để trả nợ?

"Ai nghe mình nói vay ngân hàng mua nhà trong 35 năm cũng hốt hoảng, giật mình, thế là phải trả nợ cả đời này, trả nợ đến già à? Thật ra không phải như nhiều người nghĩ, 35 năm là thời hạn vay tối đa để trả số tiền hàng tháng nhẹ nhàng hơn. Còn thực tế không ai bắt mình trả đủ trong vòng 35 năm cả, mình có tiền thì sẽ trả trước, thu nhập tăng thì sẽ trả nhanh hơn.

Với vợ chồng trẻ như mình, chọn vay dài để đỡ áp lực mỗi tháng, vẫn còn tiền nuôi con, lo cho gia đình và cuộc sống thoải mái hơn. Vay 35 năm không phải là dành cả đời trả nợ ngân hàng mà là mua thêm thời gian để mình chủ động hơn trong hiện tại. Quan trọng nhất là vay trong bao lâu mà là mình có thể kiểm soát được khoản vay đó hay không?" - chị Hương chia sẻ.

Theo chị, nếu không vay, thì với mức tích lũy của những người trẻ, không biết bao giờ mới có thể mua được nhà ở Hà Nội, trong khi tiền thuê trọ vẫn phải trả đều đặn từng tháng, hết năm này qua năm khác.

Với các cặp vợ chồng trẻ, việc chọn thời hạn vay dài giúp khoản tiền phải trả mỗi tháng nhẹ hơn, nhờ đó vẫn còn dư để lo cho con cái, sinh hoạt và những phát sinh khác trong cuộc sống. Chị Hương cho rằng, vay dài không có nghĩa là gánh nợ cả đời, mà là mua thêm thời gian để chủ động hơn trong hiện tại. Điều quan trọng nhất không phải vay trong bao lâu, mà là có kiểm soát được khoản vay hay không.

Vay gói ưu đãi cho người dưới 35 tuổi, mỗi tháng trả ngân hàng 12 triệu cả gốc và lãi

Vợ chồng chị Hương vay ngân hàng BIDV gói ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi, với lãi suất cố định 5,5% trong 3 năm đầu. Khoản vay 1,7 tỷ được tính toán rất rõ ràng. Trong năm đầu tiên, tiền lãi khoảng 93,5 triệu đồng, tương đương hơn 7 triệu/tháng. Tiền gốc được chia đều trong 35 năm, tức khoảng 4 triệu/tháng. Tổng cộng, số tiền phải trả hàng tháng rơi vào khoảng 12 triệu.

Con số này nghe qua có vẻ lớn, nhưng khi đặt cạnh chi phí thuê trọ cho cả gia đình ở Hà Nội, dao động từ 9- 11 triệu/tháng, thì mức chênh lệch không quá nhiều. Điều khác biệt nằm ở chỗ, 12 triệu ấy là khoản đầu tư cho chính ngôi nhà của mình, cho sự ổn định lâu dài, chứ không phải chi phí tạm thời cho căn nhà không bao giờ thuộc về mình.

Hết 3 năm ưu đãi, lãi suất sẽ thả nổi, nhưng lúc đó dư nợ gốc đã giảm, kéo theo tiền lãi giảm dần theo thời gian.

Thủ tục vay mua nhà ưu đãi dành cho người dười 35 tuổi

Vợ chồng chị Hương lựa chọn gói vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi. Ngân hàng sẽ xem xét 3 yếu tố chính gồm: Độ tuổi - Thu nhập - Tài sản đảm bảo. Trong đó, hồ sơ chứng minh thu nhập là phần quan trọng nhất, quyết định lớn đến khả năng được duyệt vay.

Hai vợ chồng chuẩn bị căn cước công dân, giấy chứng nhận kết hôn, hợp đồng lao động và sao kê lương của một năm gần nhất. Với những người làm nghề tự do, cần có giấy xác nhận thu nhập hoặc hợp đồng dịch vụ để chứng minh dòng tiền ổn định. Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, ngân hàng cử nhân viên xuống thẩm định căn nhà, đánh giá giá trị thực tế nhằm đảm bảo khoản vay phù hợp. Cuối cùng là bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến căn hộ như hợp đồng mua bán và giấy tờ sở hữu.

Nguồn: @nguyen.thi.huong281