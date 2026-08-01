Tôi tiếp khách bằng mâm cơm 4 món chỉ hơn 200k mà ai cũng tấm tắc xuýt xoa

Thứ Bảy, Chủ nhật là lúc nhiều gia đình có thời gian ngồi ăn cùng nhau. Không cần sơn hào hải vị, chỉ cần vài món được nấu chỉn chu là đủ để bữa cơm trở nên ấm cúng.

Mâm cơm dưới đây có 4 món, vừa đẹp mắt, vừa cân bằng giữa món mặn, món rau, món canh và món ăn kèm. Tổng thời gian chuẩn bị khoảng một tiếng nhưng thành quả đủ khiến ai nhìn cũng muốn ngồi vào bàn.

Thực đơn cuối tuần

Sườn non nướng mật ong

Canh ngao nấu chua với dứa và cà chua

Đậu bắp nướng mỡ hành

Salad dưa leo trứng lòng đào

Tổng chi phí khoảng 220.000-250.000 đồng cho gia đình 4 người.

Món "đinh": Sườn non nướng mật ong

Ảnh minh hoạ

Sườn non ướp với mật ong, dầu hào, nước mắm, tỏi băm, tiêu và một ít ngũ vị hương trong khoảng 2 giờ.

Nướng ở 190°C khoảng 25-30 phút, giữa chừng phết thêm phần sốt ướp để sườn lên màu nâu óng, thơm và không bị khô.

Thịt mềm, phần rìa hơi cháy cạnh, cắn vào ngọt nhẹ và dậy mùi mật ong.

Canh ngao nấu chua

Ngao luộc lấy nước, lọc sạch cát.

Phi thơm hành, xào cà chua và dứa rồi đổ nước ngao vào.

Cho thịt ngao trở lại, nêm vừa ăn, cuối cùng thêm hành, thì là và vài lát ớt.

Bát canh chua thanh giúp cân bằng vị béo của sườn nướng.

Đậu bắp nướng mỡ hành

Đậu bắp nướng hoặc áp chảo đến khi vừa chín.

Rưới mỡ hành, thêm ít đậu phộng rang giã dập.

Món ăn đơn giản nhưng rất hợp với thịt nướng.

Salad dưa leo trứng lòng đào

Dưa leo thái lát, trộn cùng xà lách, cà chua bi.

Trứng luộc lòng đào bổ đôi.

Rưới sốt mè rang hoặc dầu giấm.

Vừa giúp bữa cơm đỡ ngấy, vừa làm mâm cơm đẹp mắt hơn.

Vì sao mâm cơm này hợp cho cuối tuần?