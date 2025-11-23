Tôi thấy chồng lén chụp ảnh bàn tay mình gửi cho ai đó, zoom vào mới biết sự thật kinh hoàng

Chuyện xảy ra vào một buổi tối tưởng như bình thường. Tôi đang ngồi trên sofa xem lại kết quả khám sức khỏe định kỳ, chồng thì nói phải làm thêm báo cáo cho công ty. Máy lạnh chạy êm, nhà cửa yên bình đến mức tôi chẳng nghĩ có gì bất thường.

Cho đến khi tôi cảm giác có ánh đèn lóe lên ngay sau lưng.

Quay lại, tôi thấy chồng đang cầm điện thoại đưa sát vào tay tôi. Anh giật mình khi tôi phát hiện, nói qua loa rằng thử "test camera mới". Tôi lúc ấy cũng không nghi gì nên chỉ cười cho qua. Nhưng khi anh rời khỏi phòng, điện thoại anh đặt trên bàn có tin nhắn mới bật sáng. Không hiểu sao, linh cảm khiến tôi mở ra xem dù biết là không nên.

Tin nhắn hiện rõ: "Gửi luôn nhé, tay phải, phần cổ tay, chụp rõ".

Tôi bủn rủn. Tại sao ai đó lại yêu cầu ảnh… bàn tay của tôi?

Ảnh minh họa

Tôi mở phần ảnh đã gửi đi, đúng là bức ảnh chồng vừa lén chụp. Tôi zoom to hết mức và ngồi chết lặng: ở cổ tay tôi hiện rõ một vết thâm mà tôi quên mất do hôm trước bưng đồ bị va vào cạnh tủ. Nhưng nhìn qua ảnh, vết ấy rất giống… vết bầm do ai đó bóp mạnh.

Tôi càng xem càng lạnh sống lưng. Tin nhắn trước đó từ người lạ hỏi chồng liên tục về "tình trạng", "dấu hiệu", "mức độ". Chuỗi tin khiến tôi hiểu ra một điều còn đáng sợ hơn ngoại tình: chồng tôi đang bị nghi ngờ có hành vi bạo lực gia đình.

Dù anh chưa từng đánh tôi, nhưng những lần chúng tôi cãi nhau lớn tiếng đã bị hàng xóm nghe thấy. Hóa ra thời gian gần đây khu chung cư đang có chiến dịch rà soát bạo lực gia đình, đội phụ trách thu thập dữ liệu qua người quen trong tòa nhà. Một hàng xóm nào đó đã báo nghi ngờ về chồng tôi vì "nghe tiếng cãi nhau, vợ hay khóc", rồi người của tổ dân phố yêu cầu chồng gửi ảnh chứng minh vợ không bị thương tích.

Chồng không dám nói với tôi vì sợ tôi nghĩ anh làm điều gì xấu, hoặc sợ tôi tự ái. Thế là anh lén chụp.

Nhận ra điều đó, tôi vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng. Nhẹ vì anh không làm điều tệ bạc. Đau vì hóa ra trong mắt người ngoài, gia đình tôi đã trở thành vấn đề đến mức phải "kiểm chứng" bằng ảnh. Và đau hơn nữa, chồng cũng không đủ tự tin để nói thật với tôi.

Tối đó tôi ngồi đợi chồng về. Muốn nói thẳng ra nhưng khi thấy anh bước vào, tôi lại không thể mở lời. Tôi cũng không dám kể với ai, bởi càng thanh minh càng giống tự nhận mình có vấn đề.

Từ hôm ấy, tôi thấy khoảng cách giữa vợ chồng mình lớn hơn. Tôi không trách anh nhưng tôi cũng không biết phải đối diện ra sao với việc gia đình bị hiểu nhầm đến mức đó. Mà chuyện này nếu lộ ra ngoài, chắc họ hàng hai bên lại thêu dệt đủ điều.

Viết ra lòng vòng như vậy, tôi cũng không biết mình nên làm gì/: Nói thẳng với chồng hay cứ giả vờ không biết? Im lặng để mọi thứ trôi qua hay mở lời để rồi cả hai càng thêm ngượng ngùng?

Tôi thực sự đang bế tắc. Một việc tưởng như rất nhỏ, mà lại khiến tôi cảm giác hôn nhân của mình… có gì đó không còn bình thường như trước nữa.