Tôi tăng thêm gần 10 triệu đồng thu nhập mỗi tháng từ công việc tay trái: 5 việc tưởng nhỏ nhưng thay đổi hoàn toàn kết quả

Một nhà sáng tạo nội dung đã chia sẻ rằng thu nhập từ các kênh cá nhân của cô hiện duy trì ở mức trên 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương khoảng 35 triệu đồng). Theo cô, kết quả này không đến từ may mắn mà từ việc kiên trì thực hiện 5 nguyên tắc quan trọng dưới đây.

1. Luôn tạo ra nội dung có ích cho người khác

Sai lầm phổ biến của nhiều người mới bắt đầu là chỉ viết những gì mình thích mà quên mất nhu cầu của người đọc.

Theo kinh nghiệm của cô, mỗi nội dung trước khi đăng tải đều cần trả lời được câu hỏi: “Người đọc nhận được điều gì từ bài viết này?”.

Đó có thể là một kiến thức mới, một kinh nghiệm thực tế, một bài học tài chính, một mẹo tiết kiệm thời gian hoặc đơn giản là một góc nhìn giúp họ giải quyết vấn đề.

Trong thời đại mà ai cũng bị bủa vây bởi hàng nghìn thông tin mỗi ngày, sự chú ý là tài sản quý giá. Nếu nội dung không mang lại giá trị, rất khó để giữ chân độc giả lâu dài.

Việc liên tục tạo ra những bài viết hữu ích không chỉ giúp tăng lượng người theo dõi mà còn xây dựng niềm tin – yếu tố quan trọng nhất để tạo ra thu nhập bền vững trên môi trường số.

2. Xây dựng “ngân hàng ý tưởng” cho riêng mình

Một trong những câu hỏi được nhiều người làm nội dung đặt ra là: “Hôm nay viết gì?”.

Thực tế, việc bí ý tưởng thường xuất phát từ thói quen sáng tạo theo cảm hứng thay vì có sự chuẩn bị từ trước.

Người viết cho biết cô luôn duy trì một kho dữ liệu cá nhân gồm các chủ đề đang được quan tâm, những câu chuyện thực tế, xu hướng tìm kiếm, các câu hỏi phổ biến của độc giả và những ý tưởng nảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Mỗi ngày dành vài phút để ghi chú lại các chủ đề tiềm năng sẽ giúp giảm đáng kể áp lực tìm đề tài.

Nhờ vậy, ngay cả khi cần xuất bản nội dung liên tục, cô vẫn luôn có sẵn hàng trăm ý tưởng để triển khai.

3. Không phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất

Nhiều người đặt toàn bộ thời gian và công sức vào một kênh duy nhất rồi thất vọng khi lượng truy cập giảm hoặc thuật toán thay đổi.

Theo cô, đây là một trong những rủi ro lớn nhất của việc kiếm tiền online.

Thay vì vậy, cô lựa chọn phát triển đồng thời nhiều nền tảng khác nhau như blog cá nhân, mạng xã hội, cộng đồng chuyên môn và các kênh chia sẻ kiến thức.

Một nội dung chất lượng hoàn toàn có thể được điều chỉnh và phân phối trên nhiều nền tảng khác nhau.

Cách làm này giúp mở rộng phạm vi tiếp cận độc giả, đồng thời tạo ra nhiều nguồn doanh thu thay vì phụ thuộc vào một kênh duy nhất.

Ngay cả khi một nền tảng gặp khó khăn, các nguồn thu còn lại vẫn có thể duy trì ổn định.

4. Đừng chỉ làm tốt, hãy để người khác biết bạn làm tốt

Không ít người âm thầm làm việc chăm chỉ nhưng lại ngại chia sẻ thành quả của mình.

Theo cô, đây là một trong những lý do khiến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

Một sản phẩm tốt, một dự án thành công hay một kết quả đáng ghi nhận đều cần được giới thiệu đúng cách.

Việc chia sẻ hành trình, kinh nghiệm và thành tựu không phải để khoe khoang, mà là cách giúp người khác hiểu rõ hơn về giá trị mà bạn có thể mang lại.

Rất nhiều cơ hội hợp tác, khách hàng hay học viên của cô đến từ việc họ vô tình nhìn thấy những kết quả được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, làm tốt thôi chưa đủ, người khác còn cần biết rằng bạn làm tốt.

5. Xây dựng thương hiệu cá nhân nhỏ nhưng bền vững

Nhiều người cho rằng muốn kiếm tiền từ nội dung phải sở hữu hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy.

Người viết cho rằng những người bình thường không nhất thiết phải chạy theo các nội dung gây tranh cãi hay cố gắng trở thành hiện tượng mạng.

Thay vào đó, hãy tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, chia sẻ những gì mình thực sự hiểu và kết nối với nhóm độc giả phù hợp.

Một cộng đồng nhỏ nhưng tin tưởng bạn thường có giá trị hơn rất nhiều so với một lượng lớn người theo dõi nhưng thiếu sự gắn kết.

Khi xây dựng được uy tín trong một lĩnh vực nhất định, cơ hội tạo doanh thu sẽ đến một cách tự nhiên và bền vững hơn.

Thành công trên internet không phải cuộc chơi của thiên tài

Nhìn lại hành trình của mình, cô cho rằng yếu tố quyết định không phải là tài năng vượt trội hay xuất phát điểm đặc biệt.

Điều quan trọng hơn là sự kiên trì.

Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ con số 0 với một chiếc điện thoại, một ít thời gian mỗi ngày và tinh thần sẵn sàng học hỏi.

Những kết quả lớn thường không xuất hiện sau một đêm. Chúng được tạo nên từ hàng trăm bài viết, hàng nghìn giờ làm việc và vô số lần thử nghiệm.

Trong thời đại số, cơ hội tạo thêm thu nhập chưa bao giờ rộng mở như hiện nay. Nhưng để biến cơ hội thành kết quả, điều cần nhất vẫn là bắt đầu và kiên trì đi tiếp.

Bởi với người bình thường, thành công không đến từ những bước nhảy vọt, mà đến từ việc làm đúng những điều đơn giản trong một khoảng thời gian đủ dài.