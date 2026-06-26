Tôi rất ngưỡng mộ cách người phụ nữ 53 tuổi này sắp xếp phòng tắm: Không gian nhỏ nhưng chứa được gấp đôi đồ đạc, lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng

Nhiều người cho rằng muốn phòng tắm gọn gàng thì phải rộng rãi hoặc đầu tư hệ tủ đắt tiền. Tuy nhiên, cách tổ chức không gian của dì Lưu, 53 tuổi, lại chứng minh điều ngược lại. Nhờ tận dụng từng khoảng trống nhỏ, phòng tắm của bà luôn ngăn nắp, sạch sẽ và dễ sử dụng, dù diện tích không quá lớn.

Tận dụng tối đa tủ dưới lavabo

Ở nhiều gia đình, phần không gian dưới chậu rửa mặt thường bị sử dụng rất lãng phí. Một vài chai nước tẩy rửa được đặt bên trong, phần còn lại gần như bỏ trống.

Theo kinh nghiệm của dì Lưu, đây thực chất là một trong những khu vực lưu trữ quan trọng nhất của phòng tắm.

Thay vì chất đồ trực tiếp vào tủ, bà sử dụng các loại giỏ đựng và khay phân tầng để chia không gian thành nhiều lớp. Một hàng giỏ được đặt ở tầng dưới, trong khi tầng trên được bổ sung bằng thanh kéo giãn hoặc kệ nâng tầng. Nhờ đó, sức chứa tăng lên đáng kể mà vẫn dễ quan sát và lấy đồ.

Không chỉ vậy, phần không gian bên dưới tủ lavabo treo tường cũng được tận dụng. Những vật dụng cồng kềnh như chậu ngâm chân gấp gọn, thùng chứa đồ hoặc giỏ giặt có thể được cất gọn ở đây mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ tổng thể.

Một mẹo nhỏ khác là gắn thanh móc ở mặt trong cánh tủ để treo bàn chải vệ sinh, khăn lau hoặc các dụng cụ nhỏ. Đây là cách đơn giản nhưng giúp giải phóng đáng kể diện tích bên trong tủ.

Tủ gương là "kho chứa đồ" bị nhiều người bỏ quên

Ngày nay, nhiều gia đình đã lắp đặt tủ gương nhưng vẫn để mặt bàn chất đầy mỹ phẩm, kem dưỡng da hay đồ dùng cá nhân.

Theo dì Lưu, nguyên nhân không nằm ở việc thiếu không gian mà là chưa khai thác hết công năng của tủ gương.

Bà khuyên nên thiết kế tủ gương cao sát trần nếu có điều kiện cải tạo. Phần phía trên có thể dùng để lưu trữ giấy vệ sinh dự phòng, khăn sạch hoặc những vật dụng ít sử dụng.

Các ngăn bên trong tủ nên có khả năng điều chỉnh độ cao để phù hợp với từng loại sản phẩm. Điều này giúp tránh tình trạng khoảng trống bị lãng phí.

Ngoài ra, mặt trong cánh tủ gương có thể gắn thêm hộp từ tính hoặc khay nhỏ để đựng mặt nạ dưỡng da, dây buộc tóc, son môi, dao cạo hoặc các món đồ có kích thước nhỏ.

Đặc biệt, bà luôn duy trì nguyên tắc: càng ít đồ trên mặt bàn càng tốt.

Không chỉ giúp không gian trông rộng hơn, việc giữ mặt bàn trống còn hạn chế tình trạng đọng nước, giảm nguy cơ vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Biến khoảng trống phía sau bồn cầu thành nơi lưu trữ hữu ích

Phần lớn phòng tắm đều có một khoảng trống phía trên bồn cầu nhưng lại ít được tận dụng.

Theo dì Lưu, đây là vị trí lý tưởng để bổ sung không gian lưu trữ mà không chiếm thêm diện tích sử dụng.

Lắp tủ siêu mỏng phía trên bồn cầu

Một chiếc tủ hẹp với các đợt kệ đơn giản có thể dùng để cất giấy vệ sinh, khăn giấy dự phòng hoặc các vật dụng nhẹ.

Nếu thiết kế khéo léo, tầng dưới còn có thể tích hợp khe lấy giấy, giúp việc sử dụng thuận tiện hơn.

Sử dụng kệ chuyên dụng

Với những gia đình không muốn đóng tủ, các loại kệ thép không gỉ đặt quanh bồn cầu là lựa chọn đơn giản và tiết kiệm.

Phần dưới ôm sát bồn cầu, phần trên là nhiều tầng kệ để chứa giấy vệ sinh, khăn tắm, nước giặt hoặc đồ dùng cá nhân.

Sắp xếp gọn gàng khu vực tắm vòi sen

Khu vực tắm là nơi thường xuyên tiếp xúc với nước nên càng cần được tổ chức hợp lý.

Nếu đang cải tạo phòng tắm, việc thiết kế hốc tường âm là giải pháp tối ưu. Hốc tường vừa đẹp mắt vừa không chiếm diện tích như các loại kệ gắn ngoài.

Trong trường hợp không thể xây hốc tường, bạn vẫn có nhiều lựa chọn khác.

Các loại kệ góc bo tròn lắp ở góc phòng vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo cảm giác gọn gàng. Ngoài ra, nhiều mẫu vòi sen hiện nay được tích hợp sẵn hai hoặc ba tầng kệ, đủ để chứa dầu gội, sữa tắm và các vật dụng thiết yếu.

Nhờ đó, mọi thứ đều trong tầm tay mà không khiến khu vực tắm trở nên lộn xộn.

Đừng bỏ phí mặt sau cánh cửa

Một trong những vị trí bị bỏ quên nhiều nhất trong phòng tắm chính là phía sau cánh cửa.

Dì Lưu cho biết chỉ cần vài chiếc móc treo hoặc một giá lưu trữ mỏng là đã có thêm không gian đáng kể để cất chổi lau nhà, cây gạt nước, khăn tắm hoặc các dụng cụ vệ sinh.

Với những gia đình có nhu cầu lưu trữ lớn hơn, có thể lắp kệ treo sau cửa để đựng giấy vệ sinh, nước lau kính, chất tẩy rửa hoặc các vật dụng cá nhân khác.

Giải pháp này đặc biệt hữu ích đối với những phòng tắm nhỏ dưới 5m².

Phòng tắm gọn gàng không phụ thuộc vào diện tích

Điều đáng học hỏi từ cách sắp xếp của dì Lưu không phải là việc mua thêm thật nhiều đồ lưu trữ, mà là tư duy tận dụng tối đa từng khoảng không gian có sẵn.

Từ tủ lavabo, tủ gương, khu vực phía sau bồn cầu cho đến mặt sau cánh cửa, mọi góc nhỏ đều có thể trở thành nơi lưu trữ hiệu quả nếu được bố trí hợp lý.

Một phòng tắm sạch sẽ, ít đồ bày trên mặt bàn và mọi vật dụng đều có vị trí riêng không chỉ giúp ngôi nhà trông gọn gàng hơn mà còn tiết kiệm đáng kể thời gian dọn dẹp mỗi ngày. Đó cũng là lý do nhiều người sau khi xem cách tổ chức không gian của người phụ nữ 53 tuổi này đều phải thừa nhận: quản lý tốt đồ đạc cũng chính là một dạng quản lý cuộc sống.