Tôi phát hiện 200 triệu tôi gửi cứu em trai không hề dùng cho công việc, cả nhà che giấu sự thật 5 năm nay

Tôi là chị cả trong gia đình có ba anh em. Từ nhỏ tôi đã quen với việc nhường nhịn và lo cho các em. Sau khi đi làm, tôi cũng là người thường xuyên gửi tiền về quê mỗi khi gia đình có việc. Tôi không nghĩ đó là gánh nặng, vì tôi luôn tin rằng trong nhà, giúp đỡ nhau là điều bình thường.

Năm đó, em trai tôi gọi điện trong một buổi tối muộn. Giọng em rất gấp gáp. Em nói em đang cần 200 triệu để xoay vốn làm ăn, nếu không sẽ mất hết cơ hội. Em nói đây là bước ngoặt duy nhất để thay đổi cuộc đời.

Tôi không hỏi quá nhiều. Tôi chỉ hỏi ngân hàng có an toàn không, và em trả lời chắc chắn rằng mọi thứ đều đã tính toán kỹ. Tôi đã suy nghĩ đúng một đêm, rồi hôm sau đi vay thêm tiền để chuyển cho em.

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Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Tôi nghĩ mình đang giúp em bước qua một giai đoạn khó khăn. Tôi cũng tin rằng sau này em sẽ ổn định và trả lại. Nhưng ba tháng trôi qua, không có bất kỳ khoản trả nào. Em trai bắt đầu ít nghe máy. Những cuộc gọi của tôi thường bị ngắt giữa chừng hoặc trả lời rất ngắn. Em nói công việc đang trục trặc và cần thêm thời gian.

Tôi bắt đầu thấy bất an.Tôi về quê một chuyến. Mẹ tôi nói em trai vẫn đang làm ăn bình thường, chỉ là hơi khó khăn. Nhưng khi tôi hỏi kỹ hơn, ánh mắt mẹ lại tránh đi. Điều đó khiến tôi càng nghi ngờ.

Sau đó, tôi bắt đầu nghe được những câu chuyện lẻ tẻ từ người quen. Không ai nói rõ, nhưng tất cả đều có điểm chung: số tiền đó không thực sự dùng cho việc làm ăn.

Tôi quyết định hỏi thẳng em. Em im lặng rất lâu. Lần đầu tiên tôi thấy em không còn vẻ tự tin như trước. Em xin lỗi, nhưng em không biết phải nói từ đâu.

Và rồi sự thật dần lộ ra. Số tiền 200 triệu không hề được dùng để đầu tư kinh doanh. Em không mở cửa hàng, cũng không nhập hàng như em nói. Số tiền đó được dùng để giải quyết một khoản nợ cũ mà cả gia đình đã cố tình giấu tôi suốt nhiều năm.

Tôi chết lặng. Không chỉ em trai biết. Mẹ tôi cũng biết. Thậm chí một vài người họ hàng cũng biết. Nhưng không ai nói với tôi.

Tôi là người duy nhất bị đưa vào một câu chuyện khác - câu chuyện “em trai cần làm ăn”, để tôi sẵn sàng đưa tiền.

Tôi ngồi rất lâu sau khi nghe hết. Tôi không còn cảm giác giận dữ ngay lập tức, mà chỉ thấy trống rỗng. Vì điều đau nhất không phải là mất tiền, mà là cảm giác mình bị loại khỏi sự thật của chính gia đình mình.

Tôi hỏi em: “Nếu chị không đưa tiền, mọi người có định nói thật không?”.

Em không trả lời. Mẹ tôi cũng không trả lời.

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng sự im lặng đôi khi không phải là vô tình, mà là một lựa chọn có chủ đích. Giờ tôi rất đau đớn vì cảm giác như người thừa trong gia đình. Tôi nên làm gì đây?