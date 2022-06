Tối nay chuẩn bị chưa tới 5 phút là sáng mai có ngay bữa ăn ngon lại hỗ trợ giảm cân

Một vài công dụng của hạt chia mà có thể bạn chưa biết

1. Nguồn chất xơ dồi dào

Hạt chia là một trong số những thực phẩm vô cùng giàu chất xơ, cứ 2 thìa cà phê hạt chia sẽ cung cấp đến 9,6gr chất xơ ứng với 38% nhu cầu thành phần này trong ngày. Theo thống kê, hàm lượng chất xơ trong 100gr hạt chia cao gấp 1,6 lần lúa mạch; 2,3 lần yến mạch và 8,3 lần so với ngô.

Việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu chất xơ theo khuyến cáo sẽ giúp bạn phòng ngừa nguy cơ táo bón, bệnh tim mạch, béo phì cũng như kiểm soát đường huyết hiệu quả. Một nghiên cứu vào năm 2010 đã đưa ra kết quả, những đối tượng dùng bánh mì có hạt chia trong thời gian dài đã giảm lượng đường trong máu và cải thiện cảm giác ngon miệng đáng kể.

2. Hỗ trợ giảm cân

Hạt chia có khả năng hấp thụ nước gấp 16 lần so với trọng lượng của nó. Vì thế, hạt chia tạo cảm giác no lâu và còn hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể diễn ra nhanh chóng. Theo một số nghiên cứu, bạn có thể cắt giảm lượng thức ăn bằng cách kết hợp hạt chia với sữa chua do điều này làm tăng cảm giác no khi ăn. Vì vậy, có một chế độ ăn giàu chất xơ sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

3. Hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, hạt chia giúp kích thích sản sinh vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa, từ đó hệ tiêu hóa sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ và tiêu hóa thức ăn. Các hoạt động của đường ruột diễn ra dễ dàng hơn, giúp loại bỏ các chất độc trong cơ thể một cách tự nhiên. Hàng ngày, bạn cần bổ sung cho cơ thể lượng chất xơ cần thiết thông qua rau củ quả và nhiều loại thực phẩm khác nhau để đảm bảo cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hạt chia còn hỗ trợ đường ruột làm việc hiệu quả, giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột và tiêu hóa, phòng ngừa táo bón, ung thư ruột già. Một trong những công dụng của hạt chia là giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón và thúc đẩy tính ổn định cho hệ thống đường ruột.