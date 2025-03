'Tôi không thể ngừng khóc, nhớ mẹ khi xem Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When life gives you tangerines) đi ngược lại với xu hướng hiện tại. Hầu hết bộ phim truyền hình Hàn Quốc vẫn xoay quanh những gia đình tài phiệt hoặc tầng lớp tinh hoa, trong khi các nền tảng OTT lại tràn ngập những tác phẩm mang màu sắc bạo lực và kịch tính.

Giữa bối cảnh đó, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt trở thành làn gió mới khi kể câu chuyện giản dị về những bậc cha mẹ và con cái, với sự hài hước nhẹ nhàng và những khoảnh khắc đời thường ấm áp. Đây là một trong số ít những phim thuần túy mang đậm tính nhân văn xuất hiện trên thị trường lúc này.

Một thế giới vừa đẹp đẽ, vừa xót xa

"Mẹ có hối hận khi cưới bố không?". Câu hỏi của con gái Ae Sun (do IU thủ vai), người luôn trăn trở về tuổi thơ nghèo khó của mình, đã mở đầu cho chuỗi cảm xúc lắng đọng.

"Nếu được lựa chọn lại, mẹ sẽ không lấy ông ấy đúng không?"

"Không. Mẹ vẫn sẽ lấy ông ấy" - Ae Sun trả lời.

Đằng sau một Ae Sun đầy chật vật là một Yang Gwan Sik (Park Bo Gum đóng) - người luôn ở bên cô như cái bóng, không dao động, không rời xa. Bộ phim tiếp nối di sản của đạo diễn Kim Won Seok sau My Mister, Signal và Misaeng , kể câu chuyện về đôi bạn thanh mai trúc mã tại Jeju, cùng nhau vượt qua khó khăn, định kiến xã hội và cả những ước mơ của chính mình.

Park Bo Gum và IU (phải) hợp tác trong phim truyền hình Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Bối cảnh phim không dễ để chinh phục khán giả nếu thiếu đi sự hấp dẫn cần thiết. Thế nhưng, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt lại cuốn hút một cách tự nhiên, đầy mê hoặc. Kim Won Seok tạo nên thế giới sống động đến mức, ngay từ những khung hình đầu tiên, người xem đã bị cuốn vào, mắt dán chặt vào màn hình, nín thở theo dõi từng khoảnh khắc. Ông dẫn dắt bằng vẻ đẹp dịu dàng, rồi bất ngờ kéo khán giả trở về hiện thực đầy cay đắng.

Những tập đầu tiên đưa người xem vào "mùa xuân" của Ae Sun và Gwan Sik, nơi dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, tình yêu vẫn đâm chồi nảy lộc. Gwan Sik, kiên nhẫn nhưng bền bỉ, chờ đợi suốt nhiều năm để Ae Sun nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Và khi khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến - một nụ hôn giữa cánh đồng hoa cải vàng rực ở Jeju - nó không quá hoàn hảo, không quá lãng mạn, nhưng chân thực và tràn đầy cảm xúc.

Phim trải dài qua nhiều thập kỷ, không chỉ thể hiện dòng chảy thời gian qua câu chuyện mà còn qua diễn xuất. Nhân vật dần thay đổi cử chỉ, ánh mắt, giọng nói theo năm tháng. Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn là bức tranh về cuộc đời - thô ráp nhưng đẹp đẽ, khắc nghiệt nhưng bền bỉ.

Bức thư gửi đến những bậc cha mẹ

Vượt lên trên diễn xuất tuyệt vời, bộ phim đặc biệt ở cách khắc họa vòng lặp hy sinh giữa các thế hệ. Mẹ của Ae Sun chấp nhận làm việc đến kiệt sức để con gái không phải trở thành " haenyeo" (nữ thợ lặn biển). Ae Sun, dù phải trải qua nhiều khó khăn, vẫn cố gắng xây dựng gia đình và mở ra cơ hội cho con gái mình - Geum Myeong. Có thể Geum Myeong chưa nhận ra điều đó, nhưng chính sự độc lập, sự nghiệp vững vàng và cuộc sống nơi thành phố của cô là minh chứng rõ ràng nhất cho những gian truân mà cha mẹ cô đã trải qua.

Mẹ của Ae Sun cũng từng có những hoài bão, nhưng bà chấp nhận buông bỏ để con gái không phải trở thành một hải nữ như mình, để Ae Sun có cơ hội học tập, tốt nghiệp và thực hiện ước mơ trở thành nhà thơ.

Xuyên suốt 16 tập phim kể câu chuyện về ba thế hệ phụ nữ, từ Ae Sun sinh ra trên đảo Jeju, đến mẹ và con gái cô.

Ae Sun không thể hoàn thành hết những khát vọng của bản thân, dù cô phải trải qua vô vàn khó khăn sau khi mẹ mất, cô vẫn nỗ lực lấy bằng trung học, có gia đình hạnh phúc và người chồng yêu thương mình. Và trên hết, cô quyết tâm nuôi dạy con gái Geum Myeong với sự tự do và những cơ hội mà cô chưa từng có.

Khi còn nhỏ, chúng ta thường cảm thấy thất vọng vì bố mẹ không thể mua cho mình món đồ chơi mới nhất. Đôi khi, ta nghĩ tuổi thơ thật thiếu thốn, thậm chí tẻ nhạt. Nhưng so với cha mẹ và các thế hệ trước, cuộc sống của ta đã đủ đầy hơn rất nhiều.

Geum Myeong chắc chắn sẽ có hành trình trưởng thành và nhận ra điều này. Cô có sự nghiệp ổn định trong văn phòng, căn hộ nhỏ của riêng mình, nhiều đôi giày để lựa chọn - tất cả thứ mà mẹ cô chưa bao giờ có được ở độ tuổi ấy. Khoảng cách giữa hai thế hệ không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở cơ hội và sự tự do lựa chọn.

Ae Sun và Gwan Sik đã làm tất cả để con gái họ không phải chịu cảnh nghèo đói hay bị bó buộc vào số phận của cô gái đảo Jeju như thế hệ trước.

Khi cuộc đời cho ta quả quýt đã khắc họa tinh tế sự khác biệt này, không chỉ để so sánh mà còn để người xem suy ngẫm và trân trọng hơn những gì mình đang có - bởi đằng sau đó là những hy sinh lặng lẽ của cha mẹ, những người đã gạt đi ước mơ riêng để mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho con cái.

Nhiều người chia sẻ câu chuyện trong phim khiến họ nhớ về gia đình mình. Một khán giả xúc động viết: “Tôi đã không thể ngừng khóc vì bộ phim khiến tôi nhớ đến mẹ”.

Nhiều khán giả không giấu được cảm xúc khi xem phim, với những bình luận như: “Tôi khóc sưng cả mắt khi nghĩ về cha mẹ mình”, “Bộ phim giúp tôi hiểu được phụ nữ thời đó đã phải chịu đựng những gì.”

Trước đó, đạo diễn Kim Won Seok từng chia sẻ tác phẩm chính là “lời tri ân dành cho thế hệ cha mẹ”.

Trong cuộc phỏng vấn, biên kịch - được cho là một phụ nữ ngoài 30 tuổi - chia sẻ: “Tôi muốn viết những câu chuyện tiếp thêm động lực cho mọi người, giống như việc bơm căng bánh xe đạp vậy”.

Không chỉ có nội dung gần gũi, nhiều câu thoại trong phim để lại sự suy tư. Một trong những câu nói được chia sẻ nhiều nhất là lời tự sự sau cuộc cãi vã giữa Ae Sun và con gái về cái nghèo: "Với cha mẹ, điều đọng lại chỉ là những điều hối tiếc. Còn với con cái, điều còn lại chỉ là những uất hận”.

Một câu thoại khác cũng gây ám ảnh chính là khi Ae Soon và Gwan Sik từ bỏ ước mơ của mình ở tuổi 17: "Mùa xuân đối với họ không phải là mùa của những giấc mơ, mà là mùa để từ bỏ giấc mơ. Và họ đã chấp nhận điều đó một cách cam tâm”.

Theo giáo sư Yoon Seok Jin của Đại học Quốc gia Chungnam chia sẻ: “Rất nhiều bộ phim truyền hình gần đây tập trung vào những câu chuyện của giới tài phiệt, xa rời thực tế của phần lớn người xem. Khi cuộc đời cho bạn quả quýt có sức hút mạnh mẽ vì chúng lược bỏ những yếu tố hào nhoáng không cần thiết, thay vào đó phản ánh một cách chân thực những khó khăn trong cuộc sống đời thường”.

Với câu chuyện ấm áp, nhân vật gần gũi và thông điệp sâu sắc, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt không chỉ là phim truyền hình, mà còn là bức thư gửi đến những bậc cha mẹ - những con người đã dành cả đời để hy sinh cho thế hệ sau.