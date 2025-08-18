Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một buổi sáng mùa đông, khi tôi soi mình trước gương và thấy một làn da mệt mỏi, thiếu sức sống. Thêm vào đó, chiếc quần jeans ngày càng trở nên chật hơn, và hệ tiêu hóa thì thường xuyên "biểu tình". Tôi quyết định phải làm gì đó để thay đổi. Sau một hồi tìm hiểu, tôi tình cờ đọc được về những lợi ích của nước ép củ dền và cà rốt, đặc biệt là khi uống vào buổi sáng lúc bụng đói. Tôi quyết định thử, coi như một cuộc phiêu lưu nhỏ.

Ban đầu, tôi khá e ngại với hương vị đặc trưng của củ dền. Nhưng chỉ sau một tuần kiên trì, điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra.

Làn da rạng rỡ bất ngờ

Chỉ sau vài tuần, tôi nhận thấy làn da của mình bắt đầu sáng lên, mịn màng hơn và những vết thâm nám mờ đi trông thấy. Hóa ra, điều này có cơ sở khoa học rõ ràng. Nước ép củ dền và cà rốt là một "công xưởng" vitamin C và vitamin A.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do, đồng thời thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da săn chắc và đàn hồi hơn. Cà rốt lại giàu beta-carotene, một tiền chất của vitamin A, có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và giúp tái tạo tế bào da mới.

Giảm cân nhẹ nhàng mà hiệu quả

Mục tiêu giảm cân của tôi tưởng chừng xa vời, nhưng nhờ cốc nước ép này, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nước ép củ dền và cà rốt có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ (đặc biệt khi bạn không lọc bã quá kỹ).

Chất xơ giúp tôi cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt không cần thiết. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng củ dền chứa nitrat tự nhiên, khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành oxit nitric, giúp tăng cường lưu thông máu và cải thiện sức bền khi tập luyện, từ đó giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Tôi không chỉ giảm được vài cân mà còn có thêm năng lượng để tập thể dục mỗi ngày.

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh, nhẹ nhõm

Trước đây, tôi thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa, nhưng từ khi uống nước ép này, mọi thứ trở nên đều đặn và dễ chịu hơn hẳn. Cả củ dền và cà rốt đều chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp cải thiện nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

Hơn nữa, củ dền còn chứa một hợp chất gọi là betaine, có khả năng hỗ trợ chức năng gan và giúp cơ thể đào thải độc tố. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ mang lại cảm giác nhẹ nhõm mà còn giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Chỉ là một thói quen nhỏ mỗi sáng, nhưng cốc nước ép củ dền và cà rốt đã mang lại cho tôi những thay đổi lớn ngoài mong đợi. Đó không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình mà còn là một cơ thể khỏe mạnh hơn từ bên trong.

Lợi ích dinh dưỡng của nước ép củ dền và cà rốt là gì?

Mỗi thành phần trong hỗn hợp nước ép này đều là những nguồn dinh dưỡng phong phú, mang lại sự tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể:

Củ dền: Được biết đến với màu sắc rực rỡ, củ dền chứa nhiều nitrat trong chế độ ăn uống, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nó cũng là một nguồn cung cấp folate, mangan và kali dồi dào.

Cà rốt: Cà rốt nổi tiếng với beta-carotene, mà cơ thể chuyển đổi thành vitamin A, theo Trường Y tế Công cộng Harvard. Chúng cũng cung cấp chất xơ, vitamin K1 và kali.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Ramya B tại Tập đoàn Bệnh viện Cloudnine, trung bình, một khẩu phần nước trái cây này (khoảng 240 ml) có thể mang lại:

- Vitamin A: 15.000-20.000 đơn vị quốc tế (hơn 300% nhu cầu hàng ngày của bạn).

- Vitamin C: 20-30 mg (khoảng 25% đến 40% nhu cầu hàng ngày của bạn).

- Folate: 50-80 mcg (khoảng 12% đến 20% nhu cầu hàng ngày của bạn).

- Kali: 300-400 mg (khoảng 8% đến 10% nhu cầu hàng ngày của bạn).