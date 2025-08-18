Son Ye Jin từ lâu đã là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc. Dù đã bước sang tuổi 43 và trở thành mẹ bỉm sữa, "chị đẹp" Crash Landing On You vẫn khiến công chúng trầm trồ mỗi lần xuất hiện với gương mặt tươi tắn, vóc dáng gọn gàng cùng thần thái thanh lịch khó ai sánh kịp. Bí quyết đằng sau diện mạo trẻ trung ấy chính là thói quen tập luyện thể thao nghiêm túc, được Son Ye Jin duy trì suốt nhiều năm.

Nếu như trước đây khán giả đã quen với hình ảnh "chị đẹp" Son Ye Jin nhẹ nhàng, thanh lịch trên màn ảnh, thì những hình ảnh trong phòng gym của nữ diễn viên đã khiến netizen phải trầm trồ không ngớt. Ở tuổi ngoài 40, Son Ye Jin vẫn đều đặn thực hiện những động tác Lat Pulldown cực khó, khoe phần lưng và vai săn chắc đến bất ngờ.

Trong clip tập luyện, từng đường cơ sau lưng và bắp tay của Son Ye Jin nổi rõ, cho thấy quá trình rèn luyện chăm chỉ cực kì nghiêm túc. Netizen Hàn lập tức gọi cô là "chị đẹp cơ bắp", vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ, xóa bỏ định kiến rằng mỹ nhân màn ảnh chỉ cần gương mặt đẹp là đủ.

Son Ye Jin từng khiến netizen Hàn và quốc tế rần rần để lại lời khen với hình ảnh mỹ nữ phòng gym: "Chị đẹp mà cơ bắp quá, nhìn còn xịn hơn cả idol gen Z", 43 tuổi, một con mà body thế này thì xin cúi đầu bái phục", "Hyun Bin chắc tự hào lắm, vừa có vợ đẹp, vừa khỏe mạnh lại truyền cảm hứng cho cả phụ nữ châu Á"...

Có thể thấy, Son Ye Jin không chỉ là "ngọc nữ" của màn ảnh Hàn mà còn là biểu tượng sống động cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại - đẹp, giỏi, biết chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Tuy nhiên, phòng gym chỉ là một phần trong "công thức" giữ dáng của Son Ye Jin. Bí quyết làm nên thân hình cân đối, khí chất "không tuổi" chính là bộ môn Pilates mà cô đã gắn bó hơn 10 năm. Thậm chí, Son Ye Jin còn sở hữu chứng chỉ huấn luyện viên Pilates - đủ để thấy cô nghiêm túc thế nào với việc tập luyện. Nhờ Pilates, cơ thể nữ diễn viên luôn dẻo dai, vòng eo thon gọn dù đã trải qua sinh nở.

Bên cạnh Pilates, Son Ye Jin còn mê golf - môn thể thao quý tộc mà cô thường xuyên chơi cùng chồng là tài tử Hyun Bin. Những khoảnh khắc cặp đôi xuất hiện trên sân golf không chỉ khiến fan phát sốt vì độ ngọt ngào, mà còn cho thấy Son Ye Jin biết cách kết hợp thể thao với cuộc sống để vừa giữ dáng vừa tận hưởng niềm vui.

Có thể nói, Son Ye Jin là minh chứng sống cho việc: nhan sắc "quốc bảo" không chỉ nhờ trời phú, mà còn đến từ sự kỷ luật và nỗ lực bền bỉ trong tập luyện. Và chính hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn trong phòng gym đã chứng minh "chị đẹp" không chỉ giữ được nét đẹp ngọc nữ, mà còn nâng tầm sang một hình tượng mới: mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và không ngừng truyền cảm hứng.