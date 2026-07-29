Tôi không ngờ điều đáng sợ nhất trong đám cưới của chị tôi lại diễn ra ngay trước lúc nhà gái ra về

Tuần vừa rồi là lễ cưới của chị gái tôi. Ngày chị lấy chồng, cả nhà tôi ai cũng bận rộn từ sáng sớm. Bố mẹ cứ tất bật hết việc này đến việc khác, còn tôi thì chạy đi chạy lại lo váy áo, đỡ khách, phụ bê lễ.

Nhìn chị mặc váy cưới, cười hạnh phúc bên người mình chọn, tôi thấy vừa vui vừa xúc động. Chị hơn tôi 5 tuổi, từ nhỏ đã luôn nhường nhịn em. Tôi chỉ mong sau đám cưới này, chị sẽ có một mái ấm thật bình yên. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ. Đến chiều, họ hàng nhà gái đưa chị sang nhà chồng. Sau khi làm xong các nghi thức, mọi người lần lượt ra về.

Tôi cũng chuẩn bị lên xe thì phát hiện mình để quên chiếc điện thoại trong giỏ lễ nhà anh rể. Quay lại lấy, tôi thấy anh đang đứng ngoài cổng tiễn một nhóm bạn.

Tôi định lấy điện thoại rồi về luôn nên lặng lẽ tránh nhóm người đó, đi vòng vào. Và khi quay lại, tôi giật mình thấy anh rể đang đứng nắm tay một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, nổi bật giữa đám đông. Tôi biết chị ta trong nhóm bạn của chú rể.

Anh rể lúc đó có vẻ đã uống khá nhiều rượu. Mắt anh đỏ hoe, như người đang cố kìm nén cảm xúc. Anh nắm chặt lấy tay người phụ nữ, không chịu buông ra.

Ảnh minh họa

Người phụ nữ liên tục gỡ tay anh, còn nhìn quanh với vẻ ngại ngùng. Bất ngờ, anh kéo chị ấy vào lòng. Cái ôm ấy không giống một cái ôm xã giao. Nó rất chặt, rất lâu, như thể anh sợ người trước mặt sẽ biến mất. Rồi trong lúc mất kiểm soát, anh cúi xuống hôn người phụ nữ ấy. Chị ta có vẻ giật mình, cố đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm ghì lấy thêm vài giây rồi mới chịu buông.

Tôi đứng khuất sau bức tường, hai chân như cứng lại. Tiếng cười nói trong nhà vẫn rộn ràng. Mọi người đang chúc tụng cô dâu chú rể. Còn ngoài cổng, người vừa cùng chị gái tôi làm lễ thành hôn lại ôm hôn một người phụ nữ khác.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Khi lấy lại bình tĩnh, tôi lặng lẽ quay đi, coi như chưa nhìn thấy gì. Suốt quãng đường về, đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi tự hỏi liệu đó có phải người yêu cũ của anh rể không? Hay chỉ là một phút mất kiểm soát vì rượu? Nếu chỉ là bạn bè bình thường, tại sao ánh mắt anh lại đầy lưu luyến như vậy?

Tối hôm ấy, chị gái gọi video cho cả nhà. Chị cười rất tươi, khoe phòng cưới, khoe mọi người bên chồng đối xử tốt. Nghe giọng chị đầy hạnh phúc, tôi không đủ can đảm nói ra những gì mình đã chứng kiến.

Nhưng càng im lặng, tôi càng thấy day dứt, nếu anh rể thật sự có tình cảm với người phụ nữ kia thì cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu? Còn nếu đó chỉ là một khoảnh khắc bồng bột khi say rượu, liệu việc tôi kể lại có vô tình phá hỏng hạnh phúc vừa mới bắt đầu của chị? Tôi nên làm thế nào đây?