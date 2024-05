Tôi học được 6 “bí quyết tiết kiệm” này của mẹ, không hề cổ hủ mà là sự khôn ngoan trong cuộc sống

1. Tiết kiệm nước

Mẹ tôi thường nhắc nhở chúng ta rằng nước là nguồn tài nguyên quý giá và nên sử dụng tiết kiệm. Ở nhà, chúng ta có thể thực hiện các bước sau để tiết kiệm nước:

- Sửa vòi nước bị rò rỉ: Sửa chữa vòi nước bị rò rỉ kịp thời có thể tránh lãng phí nước không cần thiết.

- Sử dụng thiết bị tiết kiệm nước trong phòng tắm: Lắp đặt bồn cầu, vòi hoa sen và vòi tiết kiệm nước để giảm lượng nước sử dụng.

- Thu gom nước sinh hoạt: Không ảnh hưởng đến môi trường gia đình, có thể thu gom nước sinh hoạt hàng ngày như nước vo gạo, nước rửa mặt, v.v. để tưới cây hoặc cọ rửa, xả nhà vệ sinh.

- Lên kế hoạch sử dụng nước một cách khôn ngoan: Khi rửa bát, giặt giũ và tắm rửa, hãy tắt nước khi không sử dụng để giảm thiểu việc sử dụng nước không cần thiết.

2. Tiết kiệm điện

Năng lượng điện là nguồn năng lượng không thể thiếu trong xã hội hiện đại, mẹ sẽ dạy chúng ta cách tiết kiệm điện:

- Sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng: Bóng đèn tiết kiệm năng lượng tiết kiệm năng lượng hơn và có tuổi thọ cao hơn bóng đèn truyền thống.

- Tắt các thiết bị điện không cần thiết: Khi không sử dụng, hãy tắt đèn, TV, máy tính và các thiết bị điện khác để tránh lãng phí và tiêu hao năng lượng khi chờ.

- Sử dụng điều hòa hợp lý: Vào mùa hè và mùa đông, hãy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý để tránh sử dụng quá mức.

- Sử dụng ánh sáng tự nhiên: Cố gắng sử dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày và giảm việc sử dụng ánh sáng trong nhà.

3. Tiết kiệm thức ăn

Thực phẩm là nhu cầu cơ bản trong cuộc sống và mẹ tôi đã dạy tôi cách tránh lãng phí thực phẩm:

- Lên kế hoạch ăn uống hợp lý: Mua sắm và chế biến thực phẩm hợp lý theo thói quen ăn uống của gia đình.

- Bảo quản thực phẩm đúng cách: Bảo quản thực phẩm đúng cách để tránh lãng phí do hư hỏng.

- Tận dụng thức ăn thừa: Tận dụng thức ăn thừa cho bữa tiếp theo hoặc chế biến thành món ăn mới.

- Giảm việc gọi đồ ăn ngoài: Cố gắng nấu ăn tại nhà và giảm số lần mua mang đi và ăn ngoài, vừa tốt cho sức khỏe vừa tiết kiệm.

4. Tiết kiệm quần áo

Quần áo là một phần của cuộc sống hàng ngày và đây là cách mẹ tôi kéo dài tuổi thọ của quần áo:

- Chọn quần áo bền: Mua quần áo chất lượng tốt có thể bền lâu hơn.

- Giặt và bảo quản đúng cách: Giặt và bảo quản quần áo theo đúng nhãn giặt để tránh hư hỏng sớm.

- Sửa chữa quần áo: Đối với quần áo bị hư hỏng, bạn có thể thử sửa chữa thay vì vứt đi ngay.

- Đổi quần áo cũ: Tham gia vào các hoạt động trao đổi quần áo có thể giảm bớt việc mua quần áo mới.

5. Tiết kiệm nhu yếu phẩm hàng ngày

Dù những nhu yếu phẩm hàng ngày không dễ thấy nhưng mẹ đã dạy tôi cách sử dụng chúng một cách tiết kiệm:

- Các vật dụng có thể tái sử dụng: Đối với một số vật dụng có thể tái sử dụng như túi mua sắm, chai thủy tinh, v.v., hãy cố gắng tái sử dụng chúng càng nhiều càng tốt.

- Chất tẩy rửa tự chế: Sử dụng nguyên liệu tự nhiên để tự làm chất tẩy rửa như giấm trắng, baking soda, thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí và đôi khi có tác dụng không mong muốn.

- Sửa chữa thay vì thay thế: Đối với một số mặt hàng bị hư hỏng nhẹ, hãy cố gắng sửa chữa thay vì thay thế ngay lập tức.

6. Tiết kiệm giấy

Giấy là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt đối với những bạn trẻ có nhu cầu làm việc, học tập. Thực tế, sử dụng tiết kiệm có thể tiết kiệm được rất nhiều giấy:

- In hai mặt: Khi in tài liệu, hãy cố gắng sử dụng in hai mặt để giảm mức sử dụng giấy.

- Sử dụng tài liệu điện tử: Sử dụng tài liệu điện tử thay vì tài liệu giấy càng nhiều càng tốt để giảm mức tiêu thụ giấy.

- Tái chế: Tái chế giấy thải thành giấy nháp hoặc vật liệu đóng gói.

- Giảm việc in ấn không cần thiết: Kiểm tra tài liệu cẩn thận trước khi in để tránh việc in ấn không cần thiết.

Cách sống tằn tiện của mẹ tôi là sự thể hiện sự khôn ngoan trong cuộc sống, không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên mà còn rèn luyện ý thức và ý thức trách nhiệm về môi trường.

Trong các gia đình hiện đại, chúng ta có thể kết hợp những mẹo tiết kiệm này vào cuộc sống hàng ngày, không chỉ để giảm bớt những chi phí không cần thiết mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Tôi hy vọng những mẹo tiết kiệm này có thể truyền cảm hứng để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống hiện đại nhưng cũng không quên trân trọng các cách sống ngày xưa.