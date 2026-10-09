Ở chung với mẹ chồng 5 năm, bà rất hiền nhưng tôi mệt nhất là khi có chuyện cả nhà phải “họp khẩn”

Nhiều người nghe chuyện ở chung với mẹ chồng đều nghĩ con dâu sẽ khổ vì mẹ chồng khó tính. Riêng tôi sống cùng mẹ chồng 5 năm lại thấy điều khiến mình mệt mỏi nhất hoàn toàn không nằm ở bà. Mẹ chồng tôi hiền, thương con cháu và gần như chẳng bao giờ to tiếng với ai. Chính sự thương con quá mức ấy mới khiến nhà tôi lúc nào cũng có chuyện phải giải quyết.

Bố chồng mất sớm, chồng tôi là con trai duy nhất nên chúng tôi ở chung để chăm sóc mẹ. Chị chồng lấy chồng cách nhà khoảng 8km, tuần nào cũng đưa các con về chơi. Ban đầu tôi thấy như vậy cũng vui, nhà đông người thì ấm cúng. Nhưng dần dần, tôi nhận ra nhà mình gần như trở thành “trạm xử lý” mọi vấn đề của gia đình chị.

Vợ chồng chị cãi nhau, mẹ chồng tôi nghe. Chị mệt vì con, mẹ chồng tôi trông cháu. Chị có việc đột xuất, chồng tôi phải đi đón con. Có hôm hai vợ chồng tôi đã lên kế hoạch đi đâu đó từ trước, nghe tin chị đưa các cháu về là mẹ lại bảo ở nhà ăn cơm cho vui.

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Chồng tôi vài lần góp ý rằng mẹ đã lớn tuổi, không nên nhận trông cháu quá nhiều. Nhưng chị chồng nghe được lại buồn, anh rể còn cho rằng chúng tôi sống ích kỷ. Sau đó chồng tôi chẳng muốn nói thêm nữa.

Tôi từng nghĩ cứ chịu khó một chút thì mọi chuyện sẽ qua. Cho đến một buổi trưa, cả nhà đang ăn cơm thì chị chồng gọi điện khóc. Hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn. Mẹ chồng lập tức bảo chồng tôi bỏ việc, sang đón chị về nói chuyện với anh rể.

Chồng tôi vừa đi, tôi ngồi lại với mẹ. Tôi hỏi nhỏ: “Mẹ có bao giờ nghĩ chị ấy phải tự giải quyết chuyện của gia đình mình không?”.

Mẹ nhìn tôi rồi bảo: “Nó là con gái mẹ, mẹ không giúp thì ai giúp?”.

Tôi không biết nói gì thêm.

Nhưng chuyện nghiêm trọng nhất xảy ra vài tuần sau. Trưa hôm đó, anh rể mang một túi quần áo của chị chồng sang tận nhà mẹ, ném xuống trước cửa rồi bỏ đi. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy nên chỉ trong buổi chiều, câu chuyện đã được truyền đi khắp xóm.

Nguyên nhân là anh rể nhìn thấy vợ nhắn tin với một người bạn khác giới sau buổi họp lớp. Chị chồng khẳng định chỉ là bạn bè, không có chuyện ngoại tình. Hai vợ chồng cãi nhau, anh rể nóng giận nên làm chuyện mất kiểm soát.

Mẹ chồng tôi gần như suy sụp. Bà vừa thương con gái, vừa xấu hổ vì chuyện gia đình bị hàng xóm bàn tán. Chồng tôi lại phải về nhà cả buổi để nghe chị kể chuyện và khuyên hai người bình tĩnh.

Tối hôm đó, tôi nói với chồng rằng lần này tôi không muốn can thiệp nữa.

Không phải tôi không thương chị. Tôi chỉ nhận ra càng nhiều người đứng giữa, vợ chồng chị càng khó tự giải quyết vấn đề của họ. Mẹ chồng cũng không thể cả đời chạy theo xử lý mọi cuộc cãi vã của con gái.

Chồng tôi ban đầu hơi khó chịu nhưng sau đó đồng ý. Anh nói từ nay nếu chị cần giúp đỡ trong chuyện thực sự cấp thiết thì vợ chồng tôi vẫn có mặt, còn những mâu thuẫn vợ chồng thông thường, hai người phải tự ngồi lại.

Tôi cũng nói với mẹ chồng điều tương tự. Bà nghe xong buồn, nhưng không phản đối. Tôi bảo bà thương con không sai, chỉ là thương con không có nghĩa phải sống hộ cuộc đời của chúng.

Sau chuyện đó, tôi mới hiểu một gia đình mệt mỏi không nhất thiết vì có người xấu. Đôi khi chỉ vì một người quá thương, một người quá quen được giúp đỡ, còn những người còn lại cứ ngại nói “không”.

Tôi vẫn sống cùng mẹ chồng và vẫn thương bà. Chỉ khác là bây giờ, mỗi khi nhà chị chồng có chuyện, tôi không còn vội vàng nghĩ xem phải giải quyết thế nào nữa. Có những chuyện người lớn phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nếu cứ có một người đứng ra dọn dẹp mọi rắc rối, người cần trưởng thành sẽ chẳng bao giờ học được cách tự giải quyết cuộc sống.