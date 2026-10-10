Con dâu xin tôi đồng ý 1 việc trước ngày đi đẻ, tôi không biết có nên gật đầu vì sợ tiếng xấu sẽ về mình

Con dâu tôi sắp đến ngày sinh. Mấy hôm trước, nó gọi điện hỏi tôi một chuyện khiến tôi khá khó xử: Nó muốn sau khi sinh, mẹ đẻ được từ miền Trung ra đây ở cữ cùng nó khoảng một tháng để chăm con.

Nghe qua thì tôi thấy cũng chẳng có gì quá đáng. Bà thông gia ở xa, sức khỏe lại yếu, đi một quãng đường dài ra đây cũng không thể ở lâu. Nếu thu xếp được thì chỉ cần bà ở lại khoảng một tháng, chăm con gái qua giai đoạn đầu sau sinh rồi về quê nghỉ ngơi. Con dâu cũng nói rõ, nó chỉ xin tôi đồng ý chứ không muốn làm phiền tôi.

Nhưng cái khó là vợ chồng nó đang thuê một căn phòng khá nhỏ. Nhà đã chật, thêm một người nữa thì sinh hoạt chắc chắn bất tiện. Con dâu bảo cũng vì nhà nhỏ nên nó không muốn cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng cùng lên. Nó chỉ muốn mẹ ruột ra chăm trong thời gian ngắn, còn tôi có thể lên thăm cháu, cần gì thì phụ thêm.

Tôi nghe xong thì trong lòng có hai luồng suy nghĩ.

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Một mặt, tôi thấy con dâu muốn mẹ ruột chăm lúc ở cữ cũng là điều dễ hiểu. Người phụ nữ vừa sinh xong, có mẹ đẻ ở bên chắc chắn sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Bà thông gia lại ở tận miền Trung, bình thường muốn gặp con gái cũng không dễ. Nếu sức khỏe cho phép, để bà ra chăm con cháu một thời gian cũng là chuyện vui của bà.

Nhưng mặt khác, tôi lại sợ người ngoài nhìn vào.

Con dâu sinh cháu đầu mà mẹ chồng không lên chăm, trong khi mẹ đẻ lại từ xa ra ở cùng, liệu họ hàng bên nhà tôi có nghĩ tôi không muốn chăm con dâu, chỉ thích nhận cháu chứ không muốn bỏ công sức? Tôi cũng sợ sau này có người nói ra nói vào, rồi tiếng xấu lại về mình.

Tôi có hỏi con dâu rằng nếu mẹ nó ra thì tôi có thể lên vài hôm phụ thêm không. Nó bảo nhà chật, một bà ở đã khó, hai bà cùng ở càng bất tiện. Nó nói rất nhẹ nhàng: “Mẹ cứ để mẹ con chăm con một tháng thôi, sau đó con về nhà, mẹ muốn lên lúc nào cũng được”.

Nghĩ kỹ, tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Tôi không muốn con dâu phải lựa chọn giữa việc làm vừa lòng mẹ chồng và việc được mẹ ruột chăm sóc lúc sinh nở.

Chỉ là tôi vẫn lấn cấn chuyện lời ra tiếng vào. Có phải tôi đang nghĩ quá nhiều đến đánh giá của người khác không? Nếu là mọi người, mọi người có đồng ý để mẹ đẻ của con dâu từ xa ra chăm con một tháng, còn mình chỉ phụ giúp khi cần? Hay mẹ chồng vẫn nên cố gắng thu xếp lên ở cữ cùng để trọn vẹn vai trò của mình?