Đừng nhàn rỗi sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60: 4 công việc nhỏ giúp phụ nữ có thêm thu nhập ổn định tại nhà

Vì sao nhiều phụ nữ sau nghỉ hưu vẫn muốn có thêm thu nhập?

Ở tuổi 60, phần lớn phụ nữ đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con cái, nhưng nhu cầu chi tiêu cho bản thân, sức khỏe và sinh hoạt vẫn còn. Mức lương hưu trung bình 5–8 triệu đồng/tháng thường đủ duy trì cuộc sống cơ bản, nhưng không tạo được cảm giác an tâm dài hạn, đặc biệt khi chi phí y tế và sinh hoạt ngày càng tăng.

Nhiều người chia sẻ rằng họ không muốn “ngồi yên một chỗ” sau khi nghỉ hưu. Việc duy trì một công việc nhẹ nhàng không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn giúp tinh thần thoải mái, cảm thấy mình vẫn có ích và kết nối xã hội tốt hơn.

Điểm đáng chú ý là xu hướng làm thêm sau nghỉ hưu hiện nay không còn thiên về lao động nặng, mà tập trung vào các công việc:

- ít vốn

- linh hoạt thời gian

- tận dụng kinh nghiệm sống

- không gây áp lực thể chất

Dưới đây là 4 hướng phổ biến, dễ triển khai và phù hợp với phụ nữ trung niên.

1. Dịch vụ trong cộng đồng: Việc nhỏ nhưng thu nhập đều

Các dịch vụ đơn giản trong khu dân cư đang có nhu cầu cao, đặc biệt tại các khu chung cư hoặc khu phố đông người cao tuổi.

Một số công việc phổ biến gồm:

- nhận đặt mua thực phẩm giúp hàng xóm

- nấu cơm hoặc chuẩn bị món ăn gia đình

- hỗ trợ người lớn tuổi đi khám bệnh

- trông trẻ theo giờ

- giúp việc nhẹ theo buổi

Mức thu nhập có thể dao động 2–4 triệu đồng/tháng nếu làm bán thời gian. Điểm thuận lợi là công việc không đòi hỏi đầu tư ban đầu, chủ yếu dựa trên uy tín cá nhân.

Nhiều người bắt đầu từ những mối quen biết trong khu phố, sau đó được giới thiệu thêm khách mới.

2. Tận dụng kỹ năng sẵn có: Nghề thủ công và nấu ăn tại nhà

Thế hệ phụ nữ trung niên thường có nhiều kỹ năng thủ công mà thị trường vẫn cần:

- sửa quần áo

- đan móc thêu tay

- làm bánh

- nấu món truyền thống

- làm đồ ăn sáng đơn giản

Ưu điểm của nhóm công việc này là vốn rất thấp, có thể làm tại nhà, linh hoạt thời gian.

Ví dụ:

- nhận sửa quần áo: 20.000–50.000 đồng/món

- làm bánh, đồ ăn vặt: 2–5 triệu đồng/tháng

- bán món ăn sáng đơn giản: 4–7 triệu đồng/tháng

Không ít người duy trì thu nhập ổn định chỉ nhờ một kỹ năng nhỏ nhưng làm đều đặn.

3. Dịch vụ liên quan đến sức khỏe và tiện ích cho người cao tuổi

Khi dân số già tăng nhanh, các dịch vụ phục vụ người lớn tuổi cũng phát triển theo.

Một số gợi ý:

- bán hoặc giới thiệu thiết bị hỗ trợ đi lại (gậy, khung tập đi)

- tư vấn lắp tay vịn trong nhà tắm

- bán thảm chống trơn trượt

- hỗ trợ đặt lịch khám bệnh online

- hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh

Những công việc này phù hợp với người có nhiều mối quan hệ trong cộng đồng và hiểu nhu cầu thực tế của người cùng độ tuổi.

Thu nhập có thể không cao ngay từ đầu nhưng ổn định và ít rủi ro.

4. Bán hàng online quy mô nhỏ: Linh hoạt và dễ bắt đầu

Nhiều phụ nữ chọn bán các sản phẩm đơn giản qua mạng xã hội:

- thực phẩm nhà làm

- đồ khô

- rau sạch

- đồ thủ công

- đồ cũ còn tốt

Việc bán online giúp giảm chi phí thuê mặt bằng và dễ thử nghiệm sản phẩm mới.

Một số người chỉ cần bán vài chục đơn mỗi tháng cũng có thể tăng thêm 2–3 triệu đồng.

Nguyên tắc quan trọng khi bắt đầu làm thêm sau nghỉ hưu

Dù lựa chọn công việc nào, nhiều chuyên gia tài chính cá nhân khuyên phụ nữ sau 60 nên ưu tiên các nguyên tắc sau:

Không làm quá sức

Chỉ nên làm 3-4 tiếng mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe lâu dài.

Không đầu tư số tiền lớn

Nếu phải bỏ vốn ban đầu, nên giữ mức thấp (dưới 5 triệu đồng) để hạn chế rủi ro.

Tránh các mô hình lợi nhuận cao bất thường

Các lời mời đầu tư với cam kết lợi nhuận nhanh thường tiềm ẩn rủi ro.

Bắt đầu từ mạng lưới quen biết

Khách hàng đầu tiên thường đến từ bạn bè, hàng xóm hoặc người thân.

Làm thử quy mô nhỏ trước

Nên thử nghiệm dịch vụ hoặc sản phẩm trong 1–2 tháng để đánh giá nhu cầu thực tế.

Nghỉ hưu không phải là kết thúc

Với nhiều phụ nữ, việc có thêm một khoản thu nhập nhỏ sau nghỉ hưu mang lại cảm giác chủ động và tự tin hơn trong chi tiêu.

Quan trọng hơn, một công việc phù hợp còn giúp duy trì thói quen sinh hoạt tích cực và tạo niềm vui mỗi ngày.

Không cần đặt mục tiêu kiếm thật nhiều tiền. Chỉ cần một nguồn thu ổn định, phù hợp sức khỏe, cuộc sống sau nghỉ hưu vẫn có thể thoải mái và đủ đầy.



