Tôi đi chợ theo danh sách cố định 10 món - tiền ăn giảm gần 20% mỗi tháng

Khi tiền chợ tăng không phải vì giá mà vì cách mua

Có thời gian tôi luôn có cảm giác tiền ăn mỗi tháng cứ tăng dần dù thực đơn không có gì đặc biệt. Gia đình vẫn những món quen thuộc như thịt rang, cá kho, canh rau, trứng chiên… nhưng tổng chi tiêu luôn cao hơn dự kiến khoảng 1–2 triệu đồng.

Ban đầu, tôi nghĩ nguyên nhân là do giá cả leo thang. Nhưng khi thử ghi chép lại chi tiêu chi tiết trong 2 tháng, tôi nhận ra một điều khá bất ngờ: phần tăng thêm không nằm ở những món chính, mà đến từ những món mua theo cảm hứng.

Ví dụ rất quen thuộc: đi mua rau nhưng tiện tay mua thêm trái cây đang giảm giá, thêm hộp sữa chua cho tiện bữa sáng, thêm gói bánh vì thấy “đang khuyến mãi”, thêm ít đồ chế biến sẵn vì sợ hôm nào bận không kịp nấu.

Mỗi món không đáng bao nhiêu, chỉ vài chục nghìn đồng. Nhưng mỗi tuần phát sinh vài lần, một tháng có thể lên đến cả triệu đồng mà không hề nhận ra.

Đó là lúc tôi thử thay đổi: không ra chợ rồi mới nghĩ hôm nay ăn gì nữa, mà chuẩn bị sẵn một danh sách cố định.

Danh sách 10 món cơ bản giúp bữa ăn đơn giản hơn mà không đơn điệu

Danh sách của tôi không phải là 10 món ăn cố định, mà là 10 nhóm thực phẩm cơ bản có thể xoay vòng thành nhiều bữa:

Trứng

Thịt lợn

Thịt gà

Cá

Đậu phụ

Rau lá theo mùa

Rau củ

Hoa quả theo mùa

Sữa chua hoặc sữa tươi

Gia vị hoặc đồ khô khi gần hết

Điểm mấu chốt là các món này có thể kết hợp linh hoạt thành nhiều bữa khác nhau.

Ví dụ:

Trứng có thể luộc, rán, hấp hoặc nấu canh

Thịt lợn có thể rang, kho, xào hoặc nấu canh

Cá có thể kho, rán, hấp

Rau có thể luộc, xào, nấu canh

Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, thực đơn trong tuần vẫn đủ đa dạng mà không cần mua quá nhiều món lạ.

Khi có danh sách sẵn, tôi không còn đứng giữa chợ rồi suy nghĩ nên mua gì. Điều này giúp giảm rất nhiều quyết định mua theo cảm xúc – nguyên nhân chính khiến tiền chợ tăng mà không ai để ý.

Ít đi chợ hơn nhưng bữa ăn lại gọn gàng hơn

Một thay đổi rõ rệt khác là số lần đi chợ giảm đáng kể. Trước đây, tôi có thể ghé chợ gần như mỗi ngày vì cảm giác “mua thêm cho chắc”. Nhưng khi có danh sách cố định, tôi chỉ cần đi 2–3 lần mỗi tuần.

Việc giảm tần suất đi chợ cũng đồng nghĩa giảm cơ hội mua thêm đồ không cần thiết.

Ngoài ra, tôi cũng bắt đầu sắp xếp lại tủ lạnh theo nguyên tắc: món nào mua trước dùng trước. Rau lá được ưu tiên nấu sớm, thực phẩm tươi được chia sẵn theo khẩu phần để tránh để lâu.

Sau khoảng một tháng, tôi nhận ra lượng thực phẩm bị bỏ đi giảm hẳn. Trước đây, không hiếm khi rau bị héo hoặc trái cây bị quên trong tủ lạnh. Hiện tại, gần như tuần nào cũng dùng hết thực phẩm đã mua.

Đây là khoản tiết kiệm không nhỏ, vì thực phẩm bị bỏ đi thực chất là tiền đã chi nhưng không mang lại giá trị sử dụng.

Bảng chi tiêu minh họa trước và sau khi áp dụng danh sách 10 món

Dưới đây là bảng minh họa mức chi tiêu phổ biến của một gia đình 3–4 người:

Hạng mục Trước khi áp dụng Sau khi áp dụng Thịt, cá, trứng 3.300.000 2.800.000 Rau củ, trái cây 2.100.000 1.700.000 Sữa, đồ phụ 1.200.000 1.000.000 Đồ mua thêm theo cảm hứng 1.400.000 500.000 Thực phẩm bỏ phí 700.000 250.000 Tổng tiền ăn 8.700.000 6.250.000

Tổng chi tiêu giảm khoảng 2–2,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương gần 20–25%.

Điều đáng chú ý là bữa ăn không hề bị cắt giảm chất lượng. Gia đình vẫn ăn đủ thịt, cá, rau và trái cây, chỉ khác ở chỗ mua có kế hoạch hơn.

Danh sách cố định giúp giảm áp lực suy nghĩ mỗi ngày

Một lợi ích ít ai nhắc đến là cảm giác nhẹ đầu khi không phải nghĩ quá nhiều về chuyện hôm nay ăn gì.

Việc ra quyết định liên tục, dù là quyết định nhỏ như chọn món ăn, cũng tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Khi đã có sẵn danh sách, việc đi chợ trở nên nhanh gọn hơn và việc nấu ăn cũng chủ động hơn.

Thậm chí, tôi bắt đầu hình thành thói quen lên thực đơn đơn giản cho 3–4 ngày, giúp việc chuẩn bị bữa ăn ít bị động.

Tiết kiệm tiền ăn không bắt đầu từ việc ăn ít đi

Nhiều người khi muốn giảm chi tiêu thường nghĩ đến việc mua thực phẩm rẻ hơn hoặc cắt bớt khẩu phần. Nhưng trên thực tế, khoản lãng phí lớn nhất thường đến từ việc mua quá nhiều thứ không thực sự cần thiết.

Danh sách 10 món không phải là một công thức cứng nhắc, mà là một nguyên tắc giúp kiểm soát hành vi mua sắm.

Khi biết rõ mình cần mua gì, chúng ta ít bị tác động bởi khuyến mãi hoặc cảm xúc nhất thời.

Sau vài tháng áp dụng, tôi nhận ra tiền ăn không còn là khoản khiến mình lo lắng mỗi cuối tháng. Không phải vì chi tiêu ít đi quá nhiều, mà vì cảm giác chủ động hơn trong từng lựa chọn.

Đôi khi, một thay đổi nhỏ trong thói quen lại mang đến hiệu quả tài chính rõ rệt. Và trong câu chuyện tiền chợ, điều quan trọng không phải là mua ít đi, mà là mua đúng thứ gia đình thực sự cần.