Tôi đau đớn khi phát hiện sự thật về chiếc bể cá xinh xắn chồng tự tay làm

Chồng tôi vốn chẳng phải người yêu cây cối hay cá cảnh. Thậm chí trước đây, tôi mua mấy chậu cây về đặt ngoài ban công, anh còn bảo: “Để đấy rồi lại đến tay anh chăm”. Anh đi làm về chỉ thích nằm trong phòng khách, xem điện thoại hoặc nghỉ ngơi, rất hiếm khi bước ra ban công.

Vậy mà khoảng hơn một tháng trước, tự nhiên anh bắt đầu có một thú vui rất lạ.

Một hôm đi làm về, tôi thấy anh bê về một chiếc chum nhỏ. Hôm sau lại có thêm đá, sỏi, cây thủy sinh rồi đèn trang trí. Anh tự mày mò làm một bể cá tiểu cảnh ngoài ban công. Tôi hỏi thì anh chỉ cười, bảo dạo này muốn nhà cửa có thêm chút cây xanh, có chỗ để buổi tối ngồi thư giãn.

Tôi nghe vậy thì vui lắm. Từ ngày có chiếc chum cá, ban công nhà tôi thay đổi hẳn. Anh còn mua một chiếc ghế tựa đặt cạnh đó, tối đến thường ra ngồi một lúc, vừa uống trà vừa ngắm thành phố.

Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ có lẽ sau nhiều năm cưới nhau, cuối cùng chồng cũng bắt đầu biết tận hưởng cuộc sống và dành thời gian cho gia đình hơn.

Có hôm tôi còn nói đùa: “Tự nhiên anh lãng mạn thế này, em không quen”.

Anh chỉ cười. Tôi đã thật sự vui cho đến một buổi tối tình cờ biết được chuyện phía sau.

Tôi phát hiện chiếc ghế anh mua không phải món đồ anh chọn ngẫu nhiên. Trước đó, anh từng gửi ảnh cho một người khác hỏi xem nên đặt loại nào ngoài ban công thì đẹp. Còn chuyện làm bể cá, anh cũng không tự nhiên nghĩ ra như tôi vẫn tưởng.

Người đó là một người phụ nữ. Tôi biết được chuyện này không phải vì anh thú nhận, mà vì một lần vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện trên điện thoại khi anh để máy bên cạnh. Trong đoạn tin nhắn, hai người nói với nhau khá nhiều về chuyện trang trí ban công, chọn cá, chọn cây, thậm chí còn có câu: “Làm giống chỗ em từng bảo thì tối ngồi sẽ rất chill”.

Tôi đọc xong mà người lạnh đi.

Hóa ra suốt thời gian qua, tôi cứ tưởng chồng mình đang tìm một thú vui mới. Tôi còn vui vì nghĩ anh bắt đầu biết chăm chút cho căn nhà, biết tạo ra một góc nhỏ để hai vợ chồng cùng ngồi với nhau.

Nhưng có vẻ người truyền cảm hứng cho anh lại không phải tôi.

Điều khiến tôi đau nhất không phải chiếc bể cá, cũng chẳng phải vài món đồ trang trí. Tôi đau vì nhận ra có một thế giới mà chồng tôi rất hào hứng xây dựng, nhưng người đầu tiên anh nghĩ đến khi muốn chia sẻ những điều ấy lại là một người phụ nữ khác.

Tôi chưa biết giữa họ thực sự có chuyện gì hay chỉ đơn giản là anh có một người bạn cùng sở thích. Tôi cũng chưa dám hỏi thẳng vì sợ câu trả lời sẽ khiến cuộc hôn nhân của mình thay đổi.

Mọi người nghĩ tôi có đang suy diễn quá nhiều không? Nếu là mọi người, mọi người sẽ hỏi chồng ngay hay âm thầm tìm hiểu thêm trước?