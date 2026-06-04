Tôi có đóng tiền khi con về quê nghỉ hè nhưng chị dâu cho ăn uống đạm bạc

Tôi và chồng đều 32 tuổi, là nhân viên xuất nhập khẩu ở thành phố. Vì tính chất công việc bận rộn nên dịp hè này, tôi gửi con trai 7 tuổi về quê ở với vợ chồng anh cả và ông bà nội để cháu vừa có chỗ chơi, vừa gần gũi người thân, họ hàng.

Trước khi gửi cháu 2 tháng, tôi đã chủ động nói chuyện rõ ràng với anh chị. Tôi biết ngày hè trẻ con ở nhà cả ngày sẽ thêm phần vất vả cho anh chị, từ việc nấu nướng đến trông nom. Do đó tôi gửi chị dâu 1 triệu đồng mỗi tháng để đỡ đần. Ở quê tôi mọi thứ đều rẻ, nhà có nuôi gà, rau quả đầy vườn, có con tôi thì nhà cũng chỉ thêm bát thêm đũa nên tôi nghĩ 1 triệu đồng là đủ để con được ăn uống đủ chất.

Chị dâu bảo tôi cứ yên tâm, cháu về nghỉ hè với anh chị vài tháng lại tăng cân cho mà xem.

Những ngày trong tuần, tôi nhớ con nên tối nào cũng tranh thủ gọi điện cho chị dâu hỏi tình hình ăn uống, vui chơi của bé. Chị bảo cả nhà ăn gì thì cháu ăn đó, rất ngoan.

Tôi rất yên lòng vì vẫn biết bữa cơm hằng ngày ở nhà anh chị lâu nay đơn giản nhưng đủ chất với 2 món mặn, 2 rau và 1 canh. Hè này, bên mâm cơm có 7 người ăn, gồm bố mẹ chồng, vợ chồng anh chị, hai đứa con lớn và con trai tôi.

Tôi không khỏi buồn lòng khi thấy con ở quê ăn uống đạm bạc. (Ảnh minh họa: iStock)

Sau khi con trai về quê nửa tháng, tôi nhận thấy chị dâu cho con mình ăn uống quá đỗi đơn giản, đạm bạc. Mâm cơm hằng ngày cứ quanh đi quẩn lại vài món quen thuộc. Món mặn chủ yếu là cá kho, thịt rang hoặc trứng rán, lâu lâu mới có thêm bữa tôm; món rau thì toàn đồ xào hoặc đồ luộc; canh cũng chỉ nấu chua hoặc canh rau đơn thuần.

Anh chị nấu gì thì con tôi ăn nấy, nhưng chế độ ăn này khiến tôi không khỏi lo lắng.

Tôi đã chủ động nói chuyện với chị dâu rằng sợ con ăn như vậy sẽ không đủ chất dinh dưỡng. Thường bữa cơm của cháu ở nhà hay ở trường đều thay đổi đa dạng, có đủ cả thịt, cá, trứng, tôm để đảm bảo phát triển thể chất; hôm thì nấu canh xương hầm, hôm thì làm gà rán, cá hấp, tôm rim... để trẻ cảm thấy ngon miệng và ăn được nhiều hơn.

Tôi cảm thấy một thời gian sau khi về quê, thực đơn nhàm chán lặp đi lặp lại có thể khiến thằng bé ăn ít hẳn đi.

Nghe tôi chia sẻ xong, chị dâu chỉ cười xòa rồi bảo tôi lo xa quá, ở quê từ trước đến nay mọi người vẫn ăn uống giản dị như thế, các con của chị cũng lớn lên nhờ mâm cơm như vậy. Chị còn nửa đùa nửa thật bảo tôi nuông chiều con quá mức, ở thành phố chăm chút từng ly từng tí nên thằng bé mới kén ăn, chứ cứ để cháu sinh hoạt bình dân một thời gian ở quê, tự khắc đến bữa sẽ thấy đói và ăn ngon miệng mà không cần mẹ phải thay đổi thực đơn liên tục.

Câu trả lời của chị làm tôi rơi vào thế khó xử, vì nếu tiếp tục đòi hỏi thực đơn riêng cho con thì sợ anh chị nghĩ mình cậy có tiền rồi hạch sách, đòi hỏi, còn nếu im lặng xuôi theo thì mỗi lần gọi video thấy con ăn uống đạm bạc, lòng tôi lại xót xa. Tôi nên nói khéo thế nào để thuyết phục chị dâu, nếu đóng thêm tiền thì có sợ chị ấy tự ái không?